Минимализм проникает в космос

COURTESY OF SPACEX

Спустя десятилетия после того, как первые люди достигли орбиты Земли, меняется эстетика космического полета.

Астронавты НАСА не нервничают перед своей следующей поездкой в космос. Они работали почти два десятилетия, а до этого служили военными летчиками. Вместе они провели почти 1400 часов на орбите над Землей.

Но у них никогда не было такой поездки, как эта.

Даг Херли и Боб Бенкен готовятся к своему первому полету в новой системе транспортировки астронавтов, созданной SpaceX, и уже этим летом могут полететь в капсуле под названием Dragon. Интерьер капсулы черно-белый, с четкими линиями и удобными сиденьями. Сенсорные экраны, с которыми можно работать в перчатках космического скафандра, отображают важную информацию. Кабина достаточно просторная, чтобы вместить семерых.

Спустя десятилетия после того, как первые люди достигли орбиты Земли, физика полета в космос не изменилась. Также нет опасностей. Но эстетика есть.

Астронавты подчеркивают, что безопасность ракеты-носителя важнее всего, но это не значит, что они не впечатлены. «Внутри все невероятно изящно», - сказал мне Хёрли.

Когда США и Советский Союз начали отправлять астронавтов и космонавтов в космос, капсулы были маленькими и тесными. Панели управления, заполненные переключателями, кнопками и рычагами, покрывали почти каждый дюйм пространства. Системы жизнеобеспечения и другое оборудование теснились на одном сиденье. Если были какие-то свободные углы, то они были забиты проводами.

Такие капсулы были созданы для единственной цели: отправить человека на орбиту, а затем вернуть его домой живым. Не было места для ошибок, поэтому не было места и для чего-то еще.

Хотя компьютеры были обновлены, советский проект космического корабля «Союз», разработанный в 1960-х годах, остается в использовании. Аппаратура выступает из стен, и пассажиры прижимаются друг к другу, между ними втиснуты средства жизнеобеспечения, а их ноги прижаты к груди. Система считалась настолько надежной, что Китай купил у России в 1990-х годах технологию «Союз», чтобы построить собственный космический корабль. В отличие от самой ранней капсулы экипажа, «Союз» может вместить трех пассажиров и регулярно меняет членов экипажа на Международной космической станции.

«В «Союзе» было так много оборудования между сиденьями, что я даже не мог видеть голову [космонавта] прямо рядом со мной», - говорит Суни Уильямс, астронавт НАСА и ветеран «Союза».

Но это единственный путь наверх. Китай не запускает экипаж Шэньчжоу с 2016 года, а Соединенные Штаты свернули свою программу «Space Shuttle» в 2011 году.

С тех пор Соединенные Штаты полагались на Россию, платя десятки миллионов долларов за место, чтобы доставить астронавтов НАСА на Международную космическую станцию.

После того, как НАСА отказалось от шаттлов, агентство заключило контракты на миллиард долларов с SpaceX и Boeing. SpaceX построил Dragon, который недавно пережил свой первый полет без экипажа, а Boeing разработал Starliner, который должен взлететь этой весной.

Кьелл Линдгрен, астронавт НАСА и запасной член экипажа для полета SpaceX, говорит, что различие между Dragon и «Союзом» поразительно. «Это красивый интерьер», - говорит Линдгрен.

«Вы можете повернуть голову и посмотреть на человека рядом с вами, это приятно - вы можете дать ему понять, что все в порядке, не разговаривая», - говорит Уильямс, назначенный на первый полет с экипажем Starliner.

Интерьер Dragon кажется совершенно голым рядом с «Союзом» и космическими шаттлами. В то время как шаттл был значительно вместительнее, его панели управления были перегружены. По оценкам Херли, в капсуле SpaceX имеется около 30 ручных переключателей и автоматических выключателей по сравнению с 2000 в шаттлах.

«У нас были переключатели буквально рядом друг с другом, и если вы нажали на неправильный, то могли сделать свой день намного хуже, а не намного лучше», говорит он.

Этот риск минимален в Dragon, где пассажиры работают с сенсорными экранами. Но современный вариант, хотя и визуально приятный, непреднамеренно изменил опыт полета, к которому привыкли космонавты.

На кораблях «Союз» и шаттлах члены экипажа нажимали на кнопки, иногда с помощью палки. Это чувство текстуры теряется с сенсорными экранами. Астронавты не получают физической обратной связи, которая сигнализирует о том, что они выполнили важный шаг или процедуру. Бенкен говорит, что ему пришлось переучить свой ум, чтобы обрабатывать свои действия на экране.

«Есть режим, который вы можете включить и видеть касание: когда вы кладете палец на экран, он вспыхивает. Это очень полезно, когда вы носите перчатки и не знаете, коснулись ли вы экрана на самом деле», - говорит он.

Гладкий дисплей дал некоторые операционные бонусы. На «Союзе» астронавты не получают достаточное количество предупреждений, когда капсула летит около орбиты и ракета отделяется. Подтверждение дает толчок капсулы при отсоединении ракетного оборудования. «У вас нет чего-то на дисплее, что бы показывало это», говорит Уильямс. Но «на этих других космических кораблях у нас есть визуальное отображение того, как это происходит, или слова, которые говорят нам, что это только что произошло».

Астронавты, назначенные в Dragon и Starliner, предупреждают, что космический корабль может не всегда выглядеть так же хорошо, как и сейчас. К примеру, шаттлы за эти годы были укомплектованы дополнительным оборудованием вместо дорогих ремонтов.

Пока безупречно чистый космический корабль представляет новую эру в космическом полете.

Частные компании разрабатывают космический корабль, чтобы доставить астронавтов НАСА в космический офис. Это может также привлечь богатых туристов. Они хотят, чтобы обстановка была привлекательной, роскошной. Это особенно актуально для Элона Маск, основателя SpaceX, который любит безупречный дизайн, будь то ракеты или электромобиля. Но у обеих компаний есть все основания думать об авионике и эстетике.

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