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опубликовано редакцией на Переводике 05.06.19 02:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Господи, как скучно я живу!

Woman rescued from drifting sailboat off Hokkaido identified as Russian national
Женщина, спасённая с дрейфующего  у берегов Хоккайдо парусника, опознана как россиянка

KYODO  JUN 4, 2019

SAPPORO - Как сообщила во вторник береговая охрана, женщина, спасенная с дрейфующего у берегов Хоккайдо  парусника, была опознана как россиянка.

48-летняя женщина по имени Татьяна Рябкова Леонидовна (так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru)  рассказала береговой охране, что 1 мая она  вышла в море из порта Владивосток на Дальнем Востоке России. Она направлялась в Израиль, но в  конце мая система управления парусами поломалась.

Парусник был обнаружен японским патрульным самолетом в воскресенье, дрейфующим в Японском море, примерно в 35 километрах от мыса Бенкей в Сутцу,  на западном побережье Хоккайдо.

Береговая охрана сообщила, что на паруснике было достаточно еды и воды, а женщина  находится в добром здравии.



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теги: Япония  
   
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