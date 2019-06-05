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Woman rescued from drifting sailboat off Hokkaido identified as Russian national

Женщина, спасённая с дрейфующего у берегов Хоккайдо парусника, опознана как россиянка

KYODO JUN 4, 2019

SAPPORO - Как сообщила во вторник береговая охрана, женщина, спасенная с дрейфующего у берегов Хоккайдо парусника, была опознана как россиянка.

48-летняя женщина по имени Татьяна Рябкова Леонидовна (так в тексте, примечание переводчика, perevodika.ru) рассказала береговой охране, что 1 мая она вышла в море из порта Владивосток на Дальнем Востоке России. Она направлялась в Израиль, но в конце мая система управления парусами поломалась.

Парусник был обнаружен японским патрульным самолетом в воскресенье, дрейфующим в Японском море, примерно в 35 километрах от мыса Бенкей в Сутцу, на западном побережье Хоккайдо.

Береговая охрана сообщила, что на паруснике было достаточно еды и воды, а женщина находится в добром здравии.

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