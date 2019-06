архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.06.19 18:36 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Religious zeal is surging in Russia’s military forces" США - 29 мая 2019 г. ”Русское ядерное православие” В Вооруженных силах России поднимается волна религиозного фанатизма May 29, 2019 Необычная церемония состоялась 3-го мая в Вестминстерском аббатстве, одном из самых величественных храмов англиканской церкви. На праздновании 50-летнего юбилея британского ядерного арсенала, декан Вестминстера выразил благодарность всем тем, кто служил в силах ядерного сдерживания страны. В переполненном прихожанами храме присутствовали герцог Кембриджский и другие столпы британского истеблишмента. Тем не менее, собрание было резко освистано протестующими, которые собрались на улице. Движение за ядерное разоружение осудило церковную службу как «аморальную и отвратительную» и устроила «лежачую» акцию протеста. Около 200 священников и два епископа также заявили, что было бы неправильно благодарить за такое смертоносное оружие. В американских вооруженных силах вопросы распространения христианской веры и ее связи с военным делом также вызывают острые дискуссии и широко критикуются на основании конституционных норм (см. предыдущую статью). Тем не менее, существует одна исторически христианская страна, где, хотя и после 70-летнего коммунистического перерыва национальная церковь обладает огромным, растущим и в значительной степени бесспорным влиянием на вооруженные силы. Эта страна Россия. Выстроив тесные взаимоотношения со всеми частями оборонного истеблишмента, особенно со стратегической триадой - силами наземного, морского и воздушного базирования, способными доставлять ядерное оружие, Русская православная церковь в настоящее время усилила свою роль в вооруженных силах страны до максимума. В результате странного исторического кульбита, священнослужители в форме все чаще начинают воспроизводить функции, которые в советскую эпоху выполнялись кастой офицеров, известной как “замполиты”. Их работа состояла в том, чтобы поддерживать боевой дух, контролировать появление признаков диссидентского мышления и подливать масло в огонь марксистско-ленинского фанатизма. В сообщениях новостных агентств можно найти отдельные публикации рассказывающие о различных сторонах деятельности церкви в жизни армии. Например, в феврале было объявлено, что священники служащие в воздушно-десантных войсках будут учиться водить бронетехнику. Но теперь, подробный рассказ об этом представлен израильским ученым Дмитрием Димой Адамским. В своей новой книге «Русское ядерное православие» он показывает, как развивались церковно-военные отношения за три десятилетия, прошедшие после падения атеистического коммунизма. Г-н Адамский описывает то, что он называет десятилетием «генезиса», когда возникли различные особые формы тесного взаимодействия имевшие эффект взаимного усиления; десятилетие «конверсии», когда различные части вооруженных сил, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, обрели силу при значительной моральной поддержке со стороны церкви; и десятилетие «операционализации», когда церковно-военные отношения стали более прочными. Эти отношения приняли много впечатляющих форм. Они включают в себя строительство больших и малых “молитвенных пространств”, в военных сооружениях и на объектах всех видов, не в последнюю очередь - на атомных подводных лодках; благословение ракет в бункерах и самолетов перед выполнением боевых задач; воздушные маневры, соответствующие «крестным ходам» - православному ритуалу, в котором верующие освящают кусок территории, обходя его крестами и хоругвями. Когда военнослужащие выслушивают мотивирующие проповеди и речи о полной побед русской истории, большое внимание уделяется давним глубоким связям между религией и армией, начиная с воинов-святых средневековья и икон, которые они несли на битву. Как показывает г-н Адамский, некоторые из самых ранних и совершенно невероятных до того отношений были установлены церковью с учеными, как военными, так и гражданскими, которые работали на различных стадиях ядерного цикла, от получения ядерного топлива до разработки нового оружия. В начале 1990-х годов россияне, работавшие в этом секторе, были глубоко деморализованы, плохо оплачивались и не знали, есть ли у арсенала страны какое-либо будущее. Церковь во многом пришла на помощь. Возьмите город Саров. Для любого набожного русского это дом святого Серафима, аскетического монаха, который был одним из самых почитаемых святых людей царской эпохи. В коммунистические времена это место было превращено в сверхсекретный центр ядерных исследований, известный как Арзамас-16. После распада Советского Союза он восстановил свое старое религиозно-резонансное название, но сохранил и свое ядерное мастерство. Он стал популярным местом проведения конференций, организованных церковью и учеными-атомщиками, на которых все присутствующие заявляли о необходимости сохранить ядерный потенциал России даже в самые трудные времена. Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви с 2009 года, заявил, что церковь может взять на себя ответственность за поддержание ядерного потенциала страны в эпоху, когда финансы и доверие были крайне низкими. Исторически сложилось так, что православные церкви, в том числе и русская, обычно стремились к примирению с земными силами; но клерикально-ядерное партнерство все еще было необычным, возможно, отражая тот факт, что обе стороны изо всех сил пытались приспособиться к новой эре и чувствовали, что им нужны друзья. По словам г-на Адамского, профессора Университета IDC в ​​Герцлии, последнее по времени крупное событие [в военно-церковных отношениях] является, казалось бы, загадочным, но, по сути, важным дополнением к структуре оборонного ведомства России. По состоянию на август прошлого года был создан новый орган, названный «Главным политическим управлением Генерального штаба», его возглавляет генерал в ранге заместителя министра обороны. Для тех, кто помнит советскую терминологию, это звучало как институт, который способствовал коммунистическому воспитанию в Красной Армии. Новое подразделение также будет играть идеологическую роль. Оно, как сказано, будет «создавать структуры на всех уровнях вооруженных сил, вплоть до [отдельной] воинской части». И одной из основных целей этих структур будет привитие православной традиции. С этой целью оно будет обучать военных священников и собирать средства для огромного Храма вооруженных сил, который будет построен к следующему году под Москвой, в месте которое называется “Парк Патриот”. В нем будет место для 6000 человек, а цветовое оформление будет отражать расцветку ракет и бронетехники. Украшения будут включать батальные сцены из Библии. В другом месте парка будут установлены памятники святым покровителям каждого вида Вооруженных сил. Первый глава Управления, генерал Андрей Картаполов, как сообщалось, полагает, что «современного российского военнослужащего нельзя сформировать, если не развивать в нем высокое [чувство] духовности…». Короче говоря, нынешний порядок очень затрудняет принадлежность к вероисповеданию меньшинства, такому как, например, Свидетели Иеговы, которые отвергают военную службу и подверглись в этом году гонениям. Как и почти во всех вековых религиозных традициях, духовный инструментарий Русского Православия включает в себя более одного подхода к миру и войне. Он почитает мирных средневековых братьев Бориса и Глеба, мучеников-князей, которые смиренно приняли смерть; и святого Филиппа, принявшего мученическую смерть в 1569 году за то, что бросил вызов убийствам Ивана Грозного. Сегодня церковные лидеры и Кремль принимают все меры для того чтобы боевой дух преобладал. статью прочитали: 51 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.