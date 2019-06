Демографическое влияние христианского миссионерства: Индии нужен эквивалент российского “закона Яровой”

Было бы целесообразно, чтобы правительство Индии признало насильственное и манипулятивное обращение в другую религию реальным социальным вопросом и приняло законы запрещающие прозелитизм, законы аналогичные некоторым положениям “закона Яровой” в России.

SHASHANK GOYAL

JUNE 15, 2019

В 2004 г., когда БДП («Бха́ратия джа́ната па́рти», хинди भारतीय जनता पार्टी — Индийская народная партия — одна из двух ведущих общенациональных партий Индии, наряду с Индийским национальным конгрессом, примечание переводчика, perevodika.ru) при премьер-министре Ваджпаи проиграла выборы и Конгресс вернулся к власти, индийский пастор сообщил иностранному интервьюеру следующие подробности

Предыдущее правительство Индии (БДП) было «индуистское» правительство

Последние 5 лет они не делали ничего, кроме строительства 68 000 индуистских храмов.

Сейчас у власти находится партия [Индийского национального] Конгресса и они любят христиан.

Теперь у них [у христиан] есть еще одно окно на 5 лет, чтобы принести Евангелие Христово в каждую индийскую деревню

Сегодня, пятнадцать лет спустя. в 2019 году христианские миссионеры по-прежнему активно работают с экономически обездоленными слоями населения Индии и быстро обращают их в христианство с целью увеличения числа «верующих».

На сайте пастора Ионы, который включает в себя 10-минутное видео об Индии, четко сформулирована «Миссия 2019».

Вот в этом одноминутном видео пастор Мохан Лазарь заявляет что 25 000 индийцев обращаются [в христианство] каждый день.

Это одноминутное видео показывает, как только одной-единственной организацией было обращено 23000 индусов, а эта выдержка из телевизионного репортажа CBN News в США показывает, как в одном Раджастхане за 10 лет. были обращены 300 000 индусов

Индийский пастор разговаривает с американским журналистом в 2004 году после поражения Ваджпаи. Он говорит что Конгресс любит христиан и теперь Конгресс - у власти. Теперь у них [у христиан] есть еще одно окно на 5 лет, чтобы принести Евангелие Христово в каждую индийскую деревню

Снимок экрана с видео индийского пастора





Как они это делают?

Методы «прямых продаж», предусматривающие жесткую, напористую, агрессивную продажу чудес Иисуса в общественных местах (как, например, на этом 30-секундном видео снятом в автобусе DTC - Делийская транспортная компания), требуют большой напряженной работы, но редко бывают эффективными.

Исходя из этого миссионеры используют множество других методов, от обмана до запугивания, чтобы обратить людей [в свою веру].

Миссионерские организации осуществляют постановку целых жульнических спектаклей, целью которых является - заставить доверчивых людей поверить, что их страдания закончатся, если они начнут верить в «Истинного Бога». Многие такие инсценировки были запечатлены на видео, где -

нанятые актеры изображают будто они одержимы дьяволом, но пастор мгновенно “излечивает” их чудодейственным прикосновением (3-х минутное видео),

женщина утверждает, что у нее сломан позвоночник, отказали обе почки и она не может даже стоять без поддержки. Пастор “исцеляет” ее в течение 5 минут с помощью чудесного прикосновения, и она начинает бегать (5-минутное видео),

человек заявляет что «одна его нога короче другой». Пастор с именем Иисуса на устах “наращивает” ногу так чтобы обе ноги стали одного размера (2 минуты видео),

женщина заявляет, что она полностью потеряла свои волосы и стала лысой, но пастор благословил ее, и ее волосы “внезапно выросли” вновь (1- минутное видео)

Устрашение - другой наиболее часто используемый метод. Людям говорят, что индуистские божества - это обезьяны и слоны, это «фальшивые боги» и они не будут их защищать. «Истинный Бог» избавил бы их от боли и страданий, если бы они обратились в христианство, как показано в этом одноминутном видео.





Почему они это делают?

Миссионеры верят, что Бог повелел им распространять его имя по всему миру. Они представляют это как свой религиозный долг. Следовательно, навязчивая идея распространять имя Иисуса намного глубже, чем думает большинство людей.

В 2018 году, Джон Чау, 26-летний миссионер из США, подкупил нескольких рыбаков, чтобы они отвезли его на один из индийских Андаманских островов. Его целью были члены сентинельского племени, которое до сегодняшнего дня уклоняется от любого контакта с современным миром. Они являются охраняемым племенем и, в соответствии с индийским законодательством, любые контакты с ними незаконны. Когда он приблизился к людям этого племени, он был убит из лука, и даже его тело не удалось найти.

Выдержки из его дневника позже показали, что он хотел «возвестить Иисуса» этим людям. Он прекрасно понимал, что, приблизившись к этим людям, он нарушил законы Индии. «Млечный путь был высоко, и Сам Господь защищал нас от береговой охраны и военно-морского патруля», - написал он в своем дневнике. Полная история о том, как Джон Чау стал миссионером, и его давнее увлечение сентинельским племенем в Индии можно прочитать в Newyork Times и CNN.

Подобные аспекты показаны в случае Матери Терезы, которая известна тем, что посвятила свою жизнь помощи бедным в Индии. Кристофер Хитченс написал в своём эссе под названием “Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice” («Миссионерская позиция: мать Тереза ​​в теории и практике»), что у Миссионеров милосердия также была программа обращения.

По словам г-на Хитченса, их поощряли тайно крестить людей на смертном одре. Сьюзен Шилдс, бывшая участница Ордена, сказала ему, что «Сестры должны были спросить каждого человека, которому грозит смерть, хотят ли они получить «билет в рай». Утвердительный ответ должен был означать согласие на крещение. Затем сестра должна была притвориться, что она просто охлаждала голову пациента влажной тканью, в то время как на самом деле она крестила его, тихо произнося нужные слова». Секретность была важна для того, чтобы не было известно, что сестры Матери Терезы крестили бедных индусов и мусульман. В другой статье, опубликованной в 2003 году, г-н Хитченс назвал Мать Терезу «фанатиком, фундаменталистой и мошенницей».





Почему Индия?

«Joshua Project», организация, базирующаяся в США, собирает, обрабатывает и поставляет этнологические данные для поддержки христианских миссий. Он выделяет этнические группы «неспасенного» мира или районы с наименьшим количеством последователей евангельского христианства.

Их данные показывают, что 1,8 миллиарда последователей ислама (красные точки на рисунке ниже) разбросаны по разным странам, но 1 миллиард последователей индуизма (синие точки) находятся только в одной стране - Индии.

Source: Joshua Project Website and Twitter

Это делает Индию наиболее привлекательной целью для большинства миссионерских организаций.

«Global Hope India» упоминает на своем веб-сайте, что «Индия представляет собой самую неевангелизированную страну в мире. Более 1 миллиарда человек никогда не держали в руках Библию». «Mission India» упоминает на своем веб-сайте, что их миссия состоит в том, чтобы преобразовать общины в Индии путем строительства храмов. «Christ for India» упоминает на своем веб-сайте, что они начали с малого в Керале, но теперь они представлены 4550 церквями в 24 штатах Индии. «India Go» упоминает на своем веб-сайте, что они «посвятили себя созданию молитвенных домов и церквей в каждом из более чем 28 000 почтовых индексов (округов) Индии».

Source: Website of “India Go”

Демографическое воздействие: согласно опубликованным данным Центра изучения глобального христианства, к 2000 году во всем мире насчитывалось 5400 миссионерских агентств, которые отправляли около 440 000 миссионеров в зарубежные страны для евангелизации и прозелитизма.

Сто тысяч таких миссионеров, преследующих Индию в качестве своей главной цели на протяжении многих десятилетий, было достаточно для значительных демографических изменений в некоторых частях Индии, особенно в штатах на северо-востоке. Данные переписи показывают быстрый рост числа последователей христианства в течение 10 лет - с 2001 по 2011 год.

Мегхалая (доля последователей христианства среди всего населения увеличилась с 70% до 75%)

Аруначал-Прадеш ( увеличилась с 18% до 30%) - в 1971 году она составляла менее 1%

Нагаленд ( увеличилась 80% до 90%) - в 1951 году она составляла 52%

Манипур (увеличилась 34% до 41%) - в 1961 году она составляла 19%.

За тот же период численность индуистов в Нагаленде сократилась с 14% до 7 %

в Манипуре, индусы обращенные в христианство довели соотношение индуистского и христианского населения до равной пропорции - по 41% каждое. В 1961 году это было 60% и 20% соответственно.

Source: Hindustan Times





Что должна сделать Индия:

Индийские религии в основном исповедуют либеральные принципы, такие как «Бог - это одна Высшая сила; просто люди во всем мире называют Его разными именами». Следовательно, индийские религии, такие как индуизм, не ходят и не просят людей следовать их религии. Тем не менее, авраамические религии, такие как христианство и ислам, склонны считать, что только их Бог является «Истинным Богом», и их религиозный долг - увеличить число последователей.

Эта одержимость не ограничивается только христианскими миссионерами. В другой статье этот автор говорил о Love Jihad. Спецоперация в внедренным сотрудником газеты India Today выявила, что такие организации, как PFI в Керале организовывают целые “фабрики” по обращению в свою веру с целью агрессивного увеличения числа последователей ислама в Индии.

В борьбе с такими “браконьерами”, индийские религии - это “сидячие утки”, у которых нет никаких правовых инструментов или правительственной поддержки, чтобы предотвратить эту угрозу.

В 2016 году, как часть так называемого Закона Яровой, Россия запретила всю миссионерскую работу (определяемую как распространение информации о своей вере в присоединение нечленов) вне каких-либо мест отправления культа.

Было бы уместно, если бы правительство Индии признало насильственные и вводящие в заблуждение религиозные обращения реальным социальным вопросом и приняло законы, запрещающие прозелитизм, аналогичные положениям “закона Яровой” в России.

Правительству Индии срочно необходимо внедрить общеиндийскую правовую базу, которая

запрещает приближаться к кому-либо с целью религиозного обращения,

запрещает любую религиозную проповедь в общественных местах,

разрешает религиозную проповедь только внутри четко обозначенных мест отправления культа и

позволяет только преднамеренным искателям приближаться к местам отправления религиозных обрядов и ознакомления с другими конфессиями

делает обязательной регистрацию обращений верующих, чтобы гарантировать, что обращение не осуществляется под принуждением или обманом

Закон, разработанный с учетом таких принципов, может в значительной степени обуздать неудобства насильственных или мошеннических религиозных обращений, допуская при этом свободу исповедовать любую религию по выбору.

Shashank Goyal

IIM-A alumnus, Software Sales Professional,

Writes about business, economy and politics; Passionate about numbers, facts and analysis

Tweets @shashankgoyal01

статью прочитали: 48 человек