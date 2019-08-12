Россия разместила ракетную систему у берегов Норвегии в ответ на американские радары

rus.DELFI.lv 10.08.2019

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия разместила береговую ракетную систему "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря, в 35 км от границы с Норвегией, сообщает The Moscow Times.

Издание пишет, что размещение береговой ракетной системы "Бал" на полуострове Средний — это ответ России на строительство американской радиолокационной системы Globus на территории Норвегии.

Полуостров Средний находится в 35 км от норвежско-российской сухопутной границы на севере. При хорошей погоде с полуострова отлично просматривается норвежский город Варде, где американцы возводят радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности.

Американские радары долгое время были камнем преткновения в отношениях России с Норвегией в области безопасности. В мае этого года Россия пообещала принять контрмеры в отношении новейшей радиолокационной системы, которая в настоящее время строится в Варде, чтобы обеспечить свою безопасность, но при этом не объяснила, как безопасности могут угрожать радары — устройства, созданные для наблюдения, а не для совершения атак.

Российские военные подготовят комплексы к стрельбе по надводным целям и затем отработают удар по группировке кораблей условного противника. Учения запланированы на эту осень.

Комплекс "Бал" поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса "Рубеж", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Новый ракетный комплекс, вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии в 150 км. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.





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