навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.08.19  

Дипломаты: Запад недооценил российскую угрозу в 2008 году

(0)
 
12.08.19   Редакция

Российская плавучая атомная электростанция в Арктике вызывает беспокойство на берегах Берингова пролива

(0)
 
11.08.19   Редакция

Почему в российских Вооруженных силах происходит так много серьезных инцидентов?

(0)
 
11.08.19  

Смело бросился наутёк…

(0)
10.08.19   Редакция

Госдума разберётся с американскими корнями московских беспорядков

(0)
 
10.08.19  

«Ничего личного»: Эрдоган «не признавал и не признает» аннексию Крыма Россией

(0)
 
09.08.19   Редакция

Президент США против ФРС

(0)

последние за вчера, 11.08.19  
 
23:50   Редакция

Почему в российских Вооруженных силах происходит так много серьезных инцидентов?

(0)
 
17:58  

Смело бросился наутёк…

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 12.08.19 05:32
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия разместила ракетную систему у берегов Норвегии в ответ на американские радары

rus.DELFI.lv  10.08.2019

Россия разместила ракетную систему у берегов Норвегии в ответ на американские радарыFoto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия разместила береговую ракетную систему "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря, в 35 км от границы с Норвегией, сообщает The Moscow Times.


Издание пишет, что размещение береговой ракетной системы "Бал" на полуострове Средний — это ответ России на строительство американской радиолокационной системы Globus на территории Норвегии.

Полуостров Средний находится в 35 км от норвежско-российской сухопутной границы на севере. При хорошей погоде с полуострова отлично просматривается норвежский город Варде, где американцы возводят радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности.

Американские радары долгое время были камнем преткновения в отношениях России с Норвегией в области безопасности. В мае этого года Россия пообещала принять контрмеры в отношении новейшей радиолокационной системы, которая в настоящее время строится в Варде, чтобы обеспечить свою безопасность, но при этом не объяснила, как безопасности могут угрожать радары — устройства, созданные для наблюдения, а не для совершения атак.

Российские военные подготовят комплексы к стрельбе по надводным целям и затем отработают удар по группировке кораблей условного противника. Учения запланированы на эту осень.

Комплекс "Бал" поступил на вооружение береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота на смену комплекса "Рубеж", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Новый ракетный комплекс, вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, способен ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии в 150 км. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.




статью прочитали: 55 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 