Эта Guardian сломалась. Несите другую

Guardian извинилась за ложную новость о том, что Sputnik опубликовал сфальсифицированную фотографию горящего Собора Нотр-Дам, очерняющую мусульман

RT Tue, 06 Aug 2019

© Facebook / Sputnik

Четыре месяца спустя после пожара в Нотр-Дам, Guardian, “не называя имен” извинилась за обвинение российского новостного агентства Sputnik в том, что оно опубликовало “подработанную” фотографию горящего собора, чтобы закрепить антимусульманский подход к освещению события.

«В заметке 'Fake or for Real' («Фальшивка или на самом деле»), опубликованной 19 апреля, мы предположили, что фотография, которая ставшая вирусной во время пожара в Нотр-Дам, была подделана», - написала Guardian в своей статье в Instagram в понедельник. Истории в Instagram сохраняются 24 часа, но, к счастью, остались скриншоты публикации.

«С нами связался владелец авторских прав на фотографию Sputnik France, и мы признаем, что она не была изменена; мы приносим свои извинения за предположение об обратном».

Извинения, принесенные спустя четыре месяца, относятся к эпизоду, когда Guardian опубликовала фотографию с прямого репортажа Sputnik France в Facebook, посвященного пожару в Нотр-Дам 15 апреля.





Sputnik France

about 4 months ago

#SputnikPhotos | La cathédrale #NotreDame de #Paris en flammes le soir du 15 avril.

En savoir plus: https://sptnkne.ws/mkGX

#Sputnikphotos | the #notredame cathedral of #Paris in flames on the evening of April 15th. Find out more: https://sptnkne.ws/mkGX

Translated

В Instagram публикации 'Fake or for Real' Guardian предположила что фотография была обработана с целью показать «мусульман», радующихся пожару во всемирно известном соборе.

Этот конкретный ракурс появился на многих онлайн ресурсах, здесь была только одна проблема: Sputnik не делал никаких ссылок или предположений относительно происхождения людей или их религиозных убеждений.

Sputnik France даже выпустил полные метаданные, относящиеся к изображению, что позволяет всем и каждому «фактчекеру» убедиться в этом.

В то время сообщество «фактчекеров» было сильно взбудоражено, включая бастион добродетели PolitiFact, который в последствии был вынужден в течение нескольких недель публиковать многочисленные опровержения.

PolitiFact

✔

@PolitiFact

За последние 24 часа эта фотография была опубликована в Facebook десятки тысяч раз. На ней показано, что "мусульмане смеются", уходя от #NotreDame. Но изображение обработано.

https://www.

politifact.com/facebook-fact-

checks/statements/2019/apr/16/viral-image/photo-muslims-laughing-front-notre-dame-doctored/

…

656

6:19 PM - Apr 16, 2019





*Pants on fire! - “Совсем заврались!” , “Безбожное враньё!” (Примечание переводчика, perevodika.ru)

AFP проверило факт и поговорило с адвокатом двух изображенных на фотографии мужчин, который заявил, что они являются студентами-архитекторами, которые были потрясены случившимся и просто улыбались в тот момент когда проходили под лентой кордона безопасности.

Некоторые продолжали придерживаться своего мнения, утверждая, что изображение было подделано, цитируя различных экспертов по фотографии. Однако, в конце концов, все они были вынуждены сконфуженно замолчать, как и Guardian, которая признала свою ошибку последней.

