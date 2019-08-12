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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.19 16:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Эта Guardian сломалась. Несите другую

Guardian извинилась  за ложную новость о том, что Sputnik  опубликовал сфальсифицированную фотографию  горящего Собора Нотр-Дам, очерняющую мусульман

RT   Tue, 06 Aug 2019 

notre dame muslims

© Facebook / Sputnik

Четыре  месяца спустя  после пожара в  Нотр-Дам, Guardian,  “не называя имен” извинилась за  обвинение российского новостного  агентства Sputnik в том, что оно опубликовало  “подработанную” фотографию горящего собора, чтобы закрепить  антимусульманский подход к освещению события. 


«В  заметке   'Fake or for Real' («Фальшивка или на самом деле»), опубликованной 19 апреля, мы предположили, что фотография, которая ставшая  вирусной во время пожара в Нотр-Дам, была подделана», - написала Guardian в своей статье в Instagram в понедельник. Истории в Instagram  сохраняются 24 часа, но, к счастью, остались скриншоты публикации.  


«С нами связался владелец авторских прав на фотографию Sputnik France, и мы признаем, что она не была изменена; мы приносим свои извинения за предположение об обратном». 


Извинения,  принесенные спустя  четыре месяца, относятся к  эпизоду, когда Guardian опубликовала фотографию с прямого репортажа Sputnik France в  Facebook, посвященного пожару в Нотр-Дам 15 апреля. 


Sputnik France

about 4 months ago

#SputnikPhotos | La cathédrale #NotreDame de #Paris en flammes le soir du 15 avril.

En savoir plus: https://sptnkne.ws/mkGX

#Sputnikphotos | the #notredame cathedral of #Paris in flames on the evening of April 15th. Find out more: https://sptnkne.ws/mkGX

Translated

Image may contain: 1 person, sky and outdoor

Image may contain: people standing, sky, cloud, tree and outdoor

Image may contain: 3 people, people smiling, sky, cloud and outdoor

В Instagram публикации 'Fake or for Real'  Guardian предположила что фотография была обработана с  целью показать «мусульман», радующихся пожару во всемирно известном соборе. 


Этот конкретный ракурс появился на  многих онлайн ресурсах, здесь была только одна проблема: Sputnik  не делал никаких ссылок или предположений относительно происхождения людей или  их религиозных убеждений. 


Sputnik France даже выпустил полные метаданные, относящиеся к изображению, что позволяет всем и каждому «фактчекеру» убедиться в этом. 


В то время сообщество «фактчекеров»  было сильно взбудоражено, включая бастион добродетели PolitiFact, который  в последствии  был вынужден в течение нескольких недель публиковать  многочисленные опровержения.


PolitiFact

@PolitiFact

За последние 24 часа эта фотография была опубликована в Facebook десятки тысяч раз. На ней  показано, что "мусульмане смеются", уходя от #NotreDame. Но изображение обработано.

https://www.

politifact.com/facebook-fact-

checks/statements/2019/apr/16/viral-image/photo-muslims-laughing-front-notre-dame-doctored/ 

View image on Twitter

656

6:19 PM - Apr 16, 2019


*Pants on fire! - “Совсем заврались!” ,   “Безбожное враньё!” (Примечание переводчика, perevodika.ru)


AFP  проверило  факт и поговорило  с адвокатом двух изображенных  на фотографии мужчин, который заявил, что они являются  студентами-архитекторами, которые были потрясены случившимся и просто улыбались в  тот момент когда проходили под лентой кордона безопасности. 


Некоторые продолжали придерживаться  своего мнения, утверждая, что изображение было подделано, цитируя различных экспертов по фотографии. Однако, в конце концов, все они были вынуждены сконфуженно  замолчать, как и Guardian, которая признала свою ошибку последней.

статью прочитали: 44 человек

   
теги: Великобритания  
   
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