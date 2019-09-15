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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.19 20:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вы не поверите!!! Только у нас!!!

В продажу поступил Russian Vodka Concentrate (VT)

Цена: R 50.00

Концентрат  Vape Train’s Russian Vodka для самостоятельного приготовления  жидкости для электронных сигарет (e-liquid) - это острый вкус русской водки, который откроет множество возможностей для создания лучших рецептов  жидкости. Мы все знаем, что водка идет с чем угодно, а когда речь заходит о жидкости для электронных сигарет,  ее использование в равной степени придает энергию и динамизм. Создайте рецепты, такие как водка и апельсин, винные коктейли, арбузный мартини, конфеты   и многое другое. Добавление водки работает в напитках, фруктах, десертах и ​​других стилях приготовления жидкостей для электронных сигарет. Это, безусловно, отличный аромат для вашего арсенала, если вы ищете настоящий водочный вкус.

Это концентрированный ароматизатор и перед употреблением его необходимо разбавить!

Ингредиенты: импортированный натуральный и искусственный ароматизатор, суспендированный в пропиленгликоле и этаноле

статью прочитали: 48 человек

   
теги: Южная Африка  
   
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