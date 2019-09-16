Коммандос Северного флота высадились на сухогруз двигавшийся по Северному морскому пути

Фото: mil.ru

Северный флот России принимает меры против судов, подозреваемых в нарушении правил плавания в отдаленных арктических водах.

Atle Staalesen 13 сентября 2019 г.

Скоростные катера были спущены на воду, и вскоре морские пехотинцы поднялись на борт грузового корабля «С.Кузнецов».

Считается, что это был первый случай, когда Северный флот предпринял подобные действия против коммерческого судна в этом районе.

Операция проводилась в бухте Солнечной, на самой северной оконечности полуострова Таймыр, сообщает Северный флот . Рейд провели морские пехотинцы с противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Это было сделано в сотрудничестве с силами береговой охраны.

В каких нарушениях подозревается «С.Кузнецов» неизвестно. Согласно координатам предоставленным Администрацией Северного морского пути, судно в настоящее время находится у побережья полуострова Таймыр.

По сообщению Северного флота, на судне были приняты меры по контролю помещений для персонала и груза, а также судовой документации и документов личного состава. Представители ВМФ утверждают, что был выявлен ряд нарушений, и ведется правовая проверка.

«С.Кузнецов» принадлежит Северному пароходству и имеет разрешение, необходимое для плавания в этом районе в течение всей осени. Судя по документам Администрации морского пути, судну разрешено плавать в водах Арктики до 20 февраля 2020 года.

Судно имеет ледовый класс Arc4, им были доставлены товары на остров Большевик, входящий в архипелаг Северная Земля.

Отдаленный архипелаг является местом строительства новой современной военной базы.

Операция российских морских пехотинцев была проведена во время продолжающегося плавания мощной флотилии военно-морских сил во главе с «Вице-адмиралом Кулаковым».

Поход начался 5 августа и включал в себя проведение ряда ряд учений, в том числе вдоль реки Енисей. Ожидается, что флотилия пройдет через море Лаптевых и к Новосибирским островам, где сейчас действует новая крупная военная база.

По данным Северного флота, рейд на «С.Кузнецов» обеспечил военным морякам первый опыт взаимодействия с береговой охраной в процессуальных действиях против кораблей в Арктике.

Российский флот за последние годы значительно усилил свое присутствие на Северном морском пути. Однако именно Береговая охрана, отделение ФСБ, несет основную ответственность за действия правоохранительных органов в этом районе.

Подписанный в 2016 году законопроект дает ФСБ полный контроль за действиями правоохранительных органов в этом районе . С формализованными полномочиями ФСБ сможет самостоятельно принимать меры в отношении судов, оперирующих вдоль российского арктического побережья.

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