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опубликовано редакцией на Переводике 16.09.19 00:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Коммандос Северного флота высадились на сухогруз двигавшийся по Северному морскому пути

Фото: mil.ru

Северный флот России принимает меры против судов, подозреваемых в нарушении правил плавания в отдаленных арктических водах.

Atle Staalesen   13 сентября 2019 г.

Скоростные катера были спущены на воду, и вскоре  морские пехотинцы поднялись на борт грузового корабля «С.Кузнецов».

Считается, что это  был первый случай, когда Северный флот предпринял  подобные действия против коммерческого судна в этом районе.

Операция проводилась в бухте Солнечной,  на самой северной оконечности полуострова Таймыр, сообщает Северный флот . Рейд  провели морские пехотинцы  с противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Это было сделано в сотрудничестве с силами береговой охраны.

В  каких нарушениях подозревается «С.Кузнецов»  неизвестно. Согласно координатам предоставленным  Администрацией Северного морского пути, судно в настоящее время находится у побережья  полуострова Таймыр.

По сообщению Северного флота, на судне  были приняты меры по контролю помещений для персонала и груза, а также судовой документации и документов личного состава. Представители ВМФ утверждают, что был выявлен ряд нарушений, и ведется правовая проверка.

«С.Кузнецов»  принадлежит Северному пароходству и имеет разрешение, необходимое для плавания в этом районе в течение всей осени. Судя по документам  Администрации морского пути, судну разрешено плавать в водах Арктики до 20 февраля 2020 года.

Судно  имеет ледовый класс Arc4,  им были доставлены товары на  остров Большевик, входящий в архипелаг Северная Земля.

Отдаленный архипелаг является местом строительства  новой современной военной базы.

Операция российских морских пехотинцев была проведена во время продолжающегося плавания мощной флотилии военно-морских сил во главе с «Вице-адмиралом Кулаковым».

Поход  начался  5 августа и включал  в себя проведение ряда ряд учений, в том числе вдоль реки Енисей. Ожидается, что флотилия пройдет через море Лаптевых и к Новосибирским островам, где сейчас действует новая крупная военная база.

По данным Северного флота, рейд  на «С.Кузнецов» обеспечил военным морякам  первый опыт взаимодействия с береговой охраной в процессуальных действиях против кораблей в Арктике.

Российский флот за последние годы значительно усилил свое присутствие на Северном морском пути. Однако именно Береговая охрана, отделение ФСБ, несет основную ответственность за  действия правоохранительных органов в этом районе.  

Подписанный в 2016 году законопроект дает ФСБ полный  контроль за  действиями правоохранительных органов в этом районе . С формализованными полномочиями ФСБ сможет самостоятельно принимать меры в  отношении судов, оперирующих вдоль российского арктического побережья.

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