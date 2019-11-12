Разоблачен миф о деле Магнитского

Честные судьи Европейского суда по правам человека опубликовали пару недель назад судебное решение, которое полностью разоблачает версию событий, пропагандировавшуюся западными правительствами и СМИ по делу покойного г-на Магнитского. И все же я не могу найти ни одного правдивого сообщения об этом решении в крупных СМИ.

Миф заключается в том, что Магнитский являлся честным борцом за права и аудитором, обнаружившим коррупцию российских чиновников и угрожавшим разоблачить это и, как результат, был заключен в тюрьму по фальшивым обвинениям и затем подвергся пыткам и был убит. Агитационную кампанию в связи с его смертью возглавил его бывший деловой партнер, управляющий хедж-фонда Билл Браудер, который хотел получить внушительную компенсацию за российские активы, якобы обманным путем отобранные у их компании. Эта агитационная кампания привела к принятию "Закона Магнитского" в Соединенных Штатах, дающего полномочия для введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, и также к разработке согласующихся санкций Европейским Союзом.

Однако Европейский суд по правам человека установил при рассмотрении иска, поданного против России семьей Магнитского, что сама суть этой истории неверна. Они установили, что существовали достоверные доказательства, что Магнитский действительно был вовлечен в налоговое мошенничество, будучи в сговоре с Браудером, и что ему с полным основанием были предъявлены обвинения. ЕСПЧ также установил, что имелись достоверные доказательства, что действительно существовал риск, что Магнитский попытается скрыться от правосудия, и его правомерно задержали. И, что самое важное, они установили, что существовали достоверные доказательства налогового мошенничества со стороны Магнитского, и что власти принимали меры "за годы" до того, как он начал выступать с контробвинениями в коррупции в отношении должностных лиц, расследовавших его дело.

Это судебное решение полностью подрывает принятое изложение фактов и делает это очень сжато и точно:

Истцы утверждали, что арест г-на Магнитского не базировался на обоснованном подозрении в преступлении и что власти не были объективными, так как они хотели на самом деле заставить его отказаться от его утверждений о коррупции представителей органов власти. Правительство утверждало, что имелись достаточные доказательства уклонения от налогов и что имелась большая вероятность, что г-н Магнитский скроется от правосудия. Суд подтвердил общие принципы касательно незаконного заключения под стражу, что могло бы произойти, если бы власти выполнили формальные условия закона, но действовали недобросовестно или обманным образом. Суд не нашел таких элементов в этом деле: расследование предполагаемого уклонения от налогов, которое привело к аресту г-на Магнитского, началось задолго до его жалобы о мошеннических действиях должностных лиц. Решение о его аресте было принято только после того, как следователи узнали, что он ранее подал заявление на получение британской визы, зарезервировал билеты в Киев и не проживал по своему зарегистрированному адресу. Более того, свидетельств против него, включая свидетельские показания, было достаточно, чтобы удовлетворить объективного наблюдателя, что он, возможно, совершил рассматриваемое преступление. Список причин, представленных местным судом в обоснование его последующего содержания под арестом был конкретным и достаточно подробным. Суд, таким образом, отклонил жалобу истцов об аресте г-на Магнитского и последующем заключении под стражу как очевидно необоснованную.

"Очевидно необоснованную". Господствующие СМИ давали огромное количество сообщений о деле Магнитского в момент принятия Закона Магнитского. Я предлагаю бутылку Lagavulin любому, кто сможет найти мне честный и справедливый материал в крупных СМИ об этом судебном решении, показывающем, что вся эта история была построена на лжи.

Магнитский не обнаружил коррупцию и затем не был арестован по фальшивым обвинениям в уклонении от уплаты налогов. Он был арестован по убедительным обвинениям в уклонении от налогов и после этого начал заявлять о коррупции. Это не означает, что его обвинения были безосновательными. Но это, однако, представляет его арест в очень ином свете.

Суд вынес решение в пользу семьи Магнитского в том, что он был лишен достаточного медицинского внимания и подвергался жестокости в тюрьме. У меня нет никаких сомнений, что это правда. Условия в российских тюрьмах являются позором, как и вся российская система уголовного правосудия. Там бывает мало беспристрастных судебных разбирательств и уровень обвинительных приговоров остается значительно выше 90% - судьи исходят из того, что если вас привлекли к уголовной ответственности, то государство хочет вас засадить в тюрьму, и они подчиняются. Это одна из многих областей, в которых путинская эпоха будет рассматриваться по прошествии времени как не имевшая полноценной и необходимой реформы в стране. К сожалению, то, что случилось с Магнитским под следствием, не являлось специальным ненадлежащим лечением. Это то, что происходит в российских тюрьмах. Суд также решил, что последующее осуждение Магнитского за уклонение от налогов являлось рискованным, но только по (прекрасной) причине, что было неправильно осудить его посмертно.

Первым применением Закона Магнитского были санкции против тех, кто подвергается вендетте со стороны Браудера в его попытках вернуть себе контроль над огромными деньгами в российских активах. Но вы, возможно, удивитесь, узнав, что я не возражаю против этого закона, который в принципе является хорошим делом - хотя шансы на то, что западные правительства окажут воздействие санкциями на худших нарушителей прав человека, являются, конечно, минимальными. Не ждите, что это используют против Саудовской Аравии, Бахрейна или Израиля в обозримом будущем.

статью прочитали: 41 человек

Комментарии