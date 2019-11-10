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опубликовано редакцией на Переводике 10.11.19 20:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Австрия обвиняет полковника в отставке в шпионаже в пользу России

Reuters

Reuters  November 8, 2019

VIENNA — В  пятницу, австрийская прокуратура заявила, что  обвинила отставного полковника австрийских вооруженных сил  в шпионаже и разглашении государственных и военных секретов, прокуратура  утверждает, что он работал на российскую военную разведку на протяжении не менее 25 лет.

71-летний бывший офицер был арестован год назад, когда   против него впервые были обнародованы обвинения в шпионаже, что  поставило в неловкое положение тогдашнее правое правительство, которое позиционировало Австрию как, возможно, ближайшего союзника Москвы в Европейском союзе.

В заявлении, в котором излагаются выдвинутые против него обвинения, прокуратура и полиция  его родной провинции Зальцбург обрисовали в общих чертах то, что считается его длительной карьерой в качестве шпиона, а также некоторые из сложных методов связи, которые были задействованы.

С 1993 года офицер предоставлял «исчерпывающую информацию  военного спектра об австрийских вооруженных силах, в частности -  о системах вооружений и распределении задач наземных и воздушных сил», говорится в заявлении.

В ходе его карьеры (имя  обвиняемого не называется)  в качестве шпиона российской военной разведки ГРУ, с которой он впервые вступил в контакт во время зарубежного назначения в 1987 году, ему было заплачены сотни тысяч евро (1 доллар США = 0,9074 евро), говорится в заявлении.

Он продолжал работать в ГРУ даже после того, как ушел на пенсию, и   его последний контакт с куратором имел место в сентябре 2018 года.

В заявлении содержится  мало подробностей о его деятельности, но в нем говорится, что он был частью структурированной шпионской сети, в которой использовалась  «тщательное документальное подтверждение» предоставленной им информации.

«В дополнение к радиоконтактам, интернету, использованию собственного  программного обеспечения, и очень сложной спутниковой связи для транснациональной шпионской деятельности, шпион  и его российский руководитель также использовали дополнительные современные шпионские технологии, которые требовали регулярного  тренинга обвиняемого и соответствующего инструктирования со стороны руководителя», - говорится в заявлении.

В заявлении также  говорится, что расследование  в отношении куратора продолжается. Когда начнется суд над отставным офицером  пока не ясно, .

Россия опровергла информацию об австрийском офицере и заявила, что обвинения в шпионаже основаны на подозрениях, а не на доказательствах. Это  дело следует в ряду других шпионских обвинений против России, которые испортили её отношения с Евросоюзом.

Нейтральная Австрия была в меньшинстве стран ЕС, которые не выслали  российских дипломатов из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля  и его дочери в Британии, в котором Лондон обвинил Москву. Россия отрицает какую-либо  причастность к данному инциденту.

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теги: Австрия  
   
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