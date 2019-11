архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.11.19 20:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “National Post”,

"Austria charges retired army colonel with spying for Russia for decades" Канада - 08 ноября 2019 г. Австрия обвиняет полковника в отставке в шпионаже в пользу России Reuters November 8, 2019 VIENNA — В пятницу, австрийская прокуратура заявила, что обвинила отставного полковника австрийских вооруженных сил в шпионаже и разглашении государственных и военных секретов, прокуратура утверждает, что он работал на российскую военную разведку на протяжении не менее 25 лет. 71-летний бывший офицер был арестован год назад, когда против него впервые были обнародованы обвинения в шпионаже, что поставило в неловкое положение тогдашнее правое правительство, которое позиционировало Австрию как, возможно, ближайшего союзника Москвы в Европейском союзе. В заявлении, в котором излагаются выдвинутые против него обвинения, прокуратура и полиция его родной провинции Зальцбург обрисовали в общих чертах то, что считается его длительной карьерой в качестве шпиона, а также некоторые из сложных методов связи, которые были задействованы. С 1993 года офицер предоставлял «исчерпывающую информацию военного спектра об австрийских вооруженных силах, в частности - о системах вооружений и распределении задач наземных и воздушных сил», говорится в заявлении. В ходе его карьеры (имя обвиняемого не называется) в качестве шпиона российской военной разведки ГРУ, с которой он впервые вступил в контакт во время зарубежного назначения в 1987 году, ему было заплачены сотни тысяч евро (1 доллар США = 0,9074 евро), говорится в заявлении. Он продолжал работать в ГРУ даже после того, как ушел на пенсию, и его последний контакт с куратором имел место в сентябре 2018 года. В заявлении содержится мало подробностей о его деятельности, но в нем говорится, что он был частью структурированной шпионской сети, в которой использовалась «тщательное документальное подтверждение» предоставленной им информации. «В дополнение к радиоконтактам, интернету, использованию собственного программного обеспечения, и очень сложной спутниковой связи для транснациональной шпионской деятельности, шпион и его российский руководитель также использовали дополнительные современные шпионские технологии, которые требовали регулярного тренинга обвиняемого и соответствующего инструктирования со стороны руководителя», - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что расследование в отношении куратора продолжается. Когда начнется суд над отставным офицером пока не ясно, . Россия опровергла информацию об австрийском офицере и заявила, что обвинения в шпионаже основаны на подозрениях, а не на доказательствах. Это дело следует в ряду других шпионских обвинений против России, которые испортили её отношения с Евросоюзом. Нейтральная Австрия была в меньшинстве стран ЕС, которые не выслали российских дипломатов из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, в котором Лондон обвинил Москву. Россия отрицает какую-либо причастность к данному инциденту. статью прочитали: 23 человек Комментарии