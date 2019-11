архив



"The Wall Street Journal", "The New Campaign to Bring African Art Home" США - 15 сентября 2019 г.

"The New Campaign to Bring African Art Home" США - 15 сентября 2019 г. Новая кампания за возвращение африканского искусства домой Александра Векслер © Yannick Sas БРЮССЕЛЬ - Попытки вернуть африканские произведения искусства из музеев в Европе и Америке в страны их происхождения активизируются. Но это приводит к сложным и иногда неприятным проблемам. В течение многих лет пропавшие произведения искусства из стран Африки южнее Сахары - большая часть которых были разграблены во время войн и оказались в коллекциях по всему миру - не привлекали такого внимания, как широко освещаемые в СМИ кампании, например, усилия Греции отвоевать мраморы Элджина у Британии или спор Италии с калифорнийским музеем Гетти. Сегодня новые сторонники отстаивают африканское искуство. В конце прошлого года в докладе, подготовленном по поручению французского президента Эммануэля Макрона, был сделан призыв ко Франции вернуть на родину произведения африканского искусства, вывезенные без согласия в колониальный период, если страны происхождения попросят их вернуть. В более широком смысле африканские культурные группы оказывают давление на правительства, чтобы они вернули оспариваемые произведения искусства. А одному конголезскому бизнесмену с хорошими связями поручено отслеживать произведения, исчезнувшие из ангольского музея во время гражданской войны в стране. Для европейских и американских музеев, в которых имеются оспариваемые произведения, это может быть трудным разговором. "Большинство музеев придерживаются мнения, что что-то должно измениться, но они не знают, что именно и насколько", - сказал Лоренс Одуро-Сарпонг, председатель AfricAvenir International, некоммерческой организации, продвигающей культуру африканских народов и добивающейся возвращения разграбленных предметов и артефактов. "Финансовая сторона заставляет некоторых людей при власти сопротивляться признанию или осознанию чего-либо: если они вернут предметы, тогда они признают, что эти предметы были там незаконно. Тогда могут начаться другие претензии, как арендная плата", - говорит г-н Одуро-Сарпонг. "Где-то по ходу дела должен быть сделан первый шаг". Новый музей, который должен открыться до конца года в Киншасе, столице Конго, высвечивает некоторые из этих проблем. В бельгийском Королевском музее Центральной Африки около 85% из его 125000 этнографических предметов, среди которых есть такие повседневные предметы как миски и стрелы, происходят из Конго. Около 10% из них могут считаться произведениями искусства, например, вырезанные из дерева маски и скульптуры, как оценивает Гидо Грейселс, генеральный директор бельгийского музея.

© Getty Декоративная маска на базаре в старом городе Медина в Марокко. Традиционная маска Он говорит, что у него были неофициальные дискуссии с конголезскими чиновниками, и что музей готов вернуть некоторые оспариваемые предметы и одолжить на время другие. "Нам нужно упростить доступ к этим коллекциям", - говорит он. В частности, он говорит, что готов обсудить возвращение нескольких высоко ценимых предметов в качестве жеста доброй воли, а также предметов, в отношении которых доказано, что они были похищены во время военных экспедиций или налетов, каковых, как оценивает г-н Грейселс, менее 1000. Но основной вопрос заключается в том, что многие из работ в коллекции Королевского музея были приобретены и привезены в Бельгию миссионерами: "Каковы были условия обмена?" - сказал г-н Грейселс. "Это самая трудная часть". Несмотря на неформальные переговоры, бельгийский музей пока что не получил официального запроса о возвращении каких-либо предметов, говорит г-н Грейселс. "Конголезские чиновники неоднократно говорили мне, что они не хотят реституции как таковой - они хотят иметь более характерные образцы", - сказал г-н Грейселс. Связаться с конголезским музеем и официальными властями для комментария не удалось. Другие кампании добились реального успеха. В Брюсселе центр изящных искусств Bozar проводит выставку, в которую включены два произведения, которые должны вернуться в ангольский региональный музей Дунду после завершения выставки. Эти произведения были обнаружены конголезским коллекционером Синдика Доколо, который добился их возвращения из частных коллекций и затем одолжил их наряду с другими произведениями искусства для выставки в Bozar.

© Getty Магазин сувениров под открытым небом в Касба Айт Бен Хадду рядом с Уарзазат в Атласских горах в Марокко. Художественная фотография. Г-н Доколо ведет более широкую кампанию по обнаружению и возвращению африканского искусства. Этот юизнесмен с хорошими связями женат на Изабели душ Сантуш, дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуш и одной из самых богатых женщин Африки. Г-н Доколо говорит, что он нашел и приобрел на сегодня 15 произведений, которые он собирается вернуть музею Дунду, включая два произведения, выставленные в центре Bozar. Он говорит, что обычно он предъявляет текущим владельцам свидетельства, что произведение было похищено - обычно это музейные карточки учета с описанием и фотографией работы. Затем он делает предложение: "Им нужно показать мне, сколько они заплатили, и я выплачиваю им столько, сколько они заплатили - что не является рыночной ценой - потому что это украденный предмет", - сказал г-н Доколо. "Если они отказываются продать, ими занимаются мои адвокаты. Это сработало в нескольких случаях". Выставка в Брюсселе привлекает внимание к другим работам, которые все еще считаются пропавшими из ангольского музея - предметы, которые исчезли, по-видимому, во время гражданской войны в стране. В одной комнате представлены фотографии карточек с описанием пропавших предметов, таких как маски, скульптуры и мухобойки. Куратор выставки надеется, что всеобщее внимание окажет давление на коллекционеров, которые обладают сегодня этими предметами. "Большие изображения на стене находятся в известных бельгийских коллекциях", - говорит Кенделл Геерс, африканский художник и куратор выставки под названием "IncarNations". "[Коллекционеры] могут сейчас незаметно поступить правильно, или же мы можем выставить и их имена... это будет следующим шагом". В США как минимум один музей успешно вернул работы в их страны происхождения. В июле Музей природы и науки Денвера передал коллекцию из 30 деревянных надгробий Национальному музею Найроби в Кении. Эти надгробия были переданы в дар Денверскому музею в конце 1980-х или начале 1990-х, говорит Стив Нэш, директор отдела антропологии и старший куратор музея по археологии. Он говорит, что скульптуры не очень подходили коллекции музея и никогда не выставлялись. Музею было неловко от мысли, что они обладают этими предметами: община в Кении, откуда прибыли надгробия, считала, что они воплощали дух или душу умершего человека. "Мы думаем, что кураторство чьего-то духа не является хорошей идеей", - говорит г-н Нэш. Он говорит, что музею пришлось преодолевать кенийскую бюрократию в течение более десяти лет, но в итоге музей смог их вернуть. Он все же беспокоится, что скульптуры теперь подвергнутся порче, так как они будут снова установлены на кладбищах, где они и должны находиться. "Как куратор музея я могу сказать "О боже, что будет с этими предметами?", - сказал г-н Нэш. "Но они были похищены. Все остальное, проистекавшее из этого действия, было юридически ничтожным".

© Getty Наскальные изображения антилоп бушменами (сан), Южная Африка

С начала 1980-х Греция пытается вернуть домой знаменитые скульптуры, известные как мраморы Элджина, которые, как говорит Греция, были сняты с фриза Парфенона на Акрополе двести лет назад британским послом в Османской империи Томасом Брюсом, седьмым графом Элджином. Скульптуры, выставленные в Британском музее в Лондоне с 1817 года, являются, вероятно, самым известным примером того, как страна стремится вернуть свое культурное наследие. Попечители Британского музея считают, что "скульптуры являются частью всеобщего наследия и выходят за пределы одной культуры", написано в разделе веб-сайта Британского музея, посвященном этому спорному вопросу. "Попечители убеждены, что текущее местонахождение скульптур Парфенона позволяет рассказывать различные и дополняющие друг друга истории о выживших скульптурах, подчеркивая их значение для мировой культуры и подтверждая общечеловеческое наследие древней Греции".

© Getty Африканские маски и скульптуры Не все битвы были такими длительными. В феврале этого года Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке вернул позолоченный саркофаг правительству Египта после того, как узнал, что саркофаг был похищен из страны. Музей приобрел саркофаг в июле 2017 года после проверки покупки. Музей сказал, что он пересмотрит и изменит свой процесс приобретений. "После того, как мы узнали, что музей стал жертвой мошенничества и сам того не желая поучаствовал в незаконной торговле предметами антиквариата, мы сотрудничали с прокуратурой, чтобы вернуть это Египту", - сказал в заявлении в то время Дэниел Вайсс, президент и главный управляющий Музея. "Мы приносим наши извинения... народу Египта". статью прочитали: 46 человек Комментарии