"Сконструирован клоунами": сотрудники "Боинга" высмеивают модель 737 МАХ и контролирующие органы во внутренней переписке

Дэвид Шепардсон

ВАШИНГТОН ("Рейтер") - Компания "Боинг" обнародовала сотни внутренних сообщений, содержащих комментарии с нещадной критикой разработки модели 737 МАХ, включая один, в котором сказано, что самолет был "сконструирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны".

Эти сообщения, обнародованные в четверг, показывают попытки уклониться от проверок контролирующих органов, при этом работники компании пренебрежительно отзываются о самолете, компании, Федеральном управлении гражданской авиации США и иностранных органах авиационного надзора.



В одном разговоре посредством мгновенного обмена сообщениями от 8 февраля 2018 г. - когда самолет находился в воздухе, и за восемь месяцев до первой из двух авиакатастроф, один работник спрашивает другого: "Ты бы посадил свою семью на самолет, подготовленный на тренажере МАХ? Я бы нет".



Второй работник отвечает: "Нет".

Полеты самолетов модели 737 MAX были запрещены с марта месяца после того, как разбился рейс Ethiopian Airlines - всего через пять месяцев после аналогичного крушения самолета авиакомпании Lion Air. В этих двух катастрофах погибли 346 человек.

Некоторые из сообщений раскрывают, в частности, попытки компании "Боинг" избежать того, чтобы обучение пилотов на тренажере - дорогостоящий и отнимающий время процесс - стало нормой для модели 737 МАХ.

Компания-производитель самолетов как раз на этой неделе поменяла курс, заявив, что она будет рекомендовать пилотам проходить обучение на тренажере, прежде чем они возобновят полеты на 737 МАХ - это разворот с ее давней позиции, что компьютерного обучения будет достаточно, так как эта модель самолета сходна с предыдущей моделью 737 NG.

Публикация сообщений, которые демонстрируют напористую культуру оптимизации затрат и неуважение к Федеральному управлению гражданской авиации США, усилит кризис в компании "Боинг", которая с трудом пытается вернуть к полетам свой наиболее продаваемый самолет и восстановить общественное доверие.

Однако Федеральное управление гражданской авиации США сказало, что эти сообщения не внушают новые опасения по поводу безопасности, хотя "тон и содержание некоторых выражений, имеющиеся в документах, вызывает разочарование".

Компания "Боинг" сказала, что эти сообщения "не отражают компанию, которой мы являемся или которой нам нужно быть, и они совершенно неприемлемы".

Архивная фотография: Работник рядом с самолетом Boeing 737 Max на серийном заводе, производящем 737 МАХ, в Рентоне, Вашингтон, США. 16 декабря 2019 г. "Рейтер"/Линдси Уоссон/Архив

Врата рая закроются

Эта информация, которая, как сказала компания "Боинг", раскрыта в целях прозрачности для Федерального управления гражданской авиации США, вызвала новое возмущение со стороны американских законодателей и оказывает новое давление на нового руководителя "Боинг" Дэвида Кэлхуна, чтобы он радикально перестроил работу компании, когда он возьмет на себя руководство в понедельник.

Председатель комитета по вопросам транспорта палаты представителей Питер ДеФазио, проводящий расследование в отношении МАХ, сказал, что эти сообщения "рисуют крайне неприятную картину того, какие усилия компания "Боинг" была явно готова приложить, чтобы избежать пристального внимания контролирующих органов, летных экипажей и авиапассажиров, несмотря на то, что ее собственные сотрудники били тревогу".

Сенатор Роджер Уикер, который возглавляет комитет по торговле, ведущий сенатское расследование компании "Боинг", также сказал, что новые документы "вызывают вопросы касательно эффективности контроля Федерального управления гражданской авиации США за процессом сертификации".

Министерством юстиции США проводится следствие по уголовному делу касательно самолета 737 МАХ.

Некоторые сообщения указывали на проблемы с тренажерами. Компания "Боинг" сказала в четверг, что она уверена, что "все тренажеры МАХ функционируют эффективно" после многократного тестирования с тех пор, как были написаны эти сообщения.

Однако сообщения показывают, что компания "Боинг" в прошлом делала все возможное, чтобы повлиять на авиационные контролирущие органы. чтобы избежать необходимости для авиакомпаний обучать пилотов на тренажере различиям в работе 737 MAX и 737 NG.

"Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы стоять на своем, что не будет никакого требования обучения на тренажере для перехода с модели NG на MAX", - сказано в электронном письме главного технического пилота "Боинг" по модели 737 в марте 2017 года.

"Боинг" не позволит, чтобы это произошло. Мы проведем личные встречи с любым регулирующим органом, который будет пытаться сделать это нормой".

До запрета полетов обучение пилотов различиям состояло в одночасовом уроке на "айпаде", без работы на тренажере, согласно профсоюзу, представляющему пилотов компании American Airlines.

Шукор Юсуф, глава авиационной консультационной фирмы Endau Analytics, базирующейся в Малайзии, сказал, что нужно отдать должное "Боингу" за раскрытие "уничтожающей критики". "Первоначально у авиапассажиров, по понятной причине, будут сомнения, но самолет - после полного и добросовестного возрождения - будет, вероятно, одним из самых безопасных летающих самолетов", - сказал он.

В других электронных письмах и мгновенных сообщениях сотрудники говорили о своем раздражении в отношении культуры компании, жалуясь на стремление найти самых дешевых поставщиков и на "невозможные производственные графики".

"Я не знаю, как исправить все это... это система. Это культура. Это тот факт, что у нас высшее руководство очень слабо разбирается в этом бизнесе, но тем не менее они ведут нас к определенным целям", - сказал один сотрудник в электронном письме, датированном июнем 2018 года.

А в сообщении от мая 2018 года неназванный сотрудник "Боинга" сказал: "Бог меня еще не простил за сокрытие того, что я сделал в прошлом году".

Не обозначив то, что было сокрыто, сотрудник добавил: "Не могу это делать снова. Врата рая закроются..."

Сообщение - Дэвид Шепардсон; дополнительное сообщение - Джейми Фрид в Сиднее, Тим Хефер в Париже, Крис Сандерс в Вашингтоне и Трейси Русински в Чикаго; редактирование - Эдвина Гиббс

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