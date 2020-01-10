Беларусь осторожно поддержала США в конфликте с Ираном

Валерий Карбалевич, Радыё Свабода

Похороны генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман, 7 января 2020

Напряженность между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани вызвала совершенно разную реакцию Беларуси и России.

Коротко. Россия поддерживает Иран, но Беларусь занимает другую позицию. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео свидетельствует о дипломатической поддержке, которую Беларусь выражает Соединенным Штатам в их конфликте с Ираном. Времена, когда Беларусь дружила с Ираном и остро конфликтовал с США прошли. США сейчас активно поддерживают независимость Беларуси, и официальный Минск это ценит.

Россия в американо-иранском конфликте фактически поддерживает Тегеран. РФ вместе с Китаем заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждении атаки на американское посольство в Ираке, которая состоялась 31 декабря. Министерство обороны России всячески расхваливает убитого Касема Сулеймани, российские государственные СМИ осуждают США. И это понятно, так как во время войны в Сирии РФ и Иран были союзниками. А в США Москва видит непримиримого врага.

Беларусь реагирует иначе. Белорусские государственные СМИ стараются сохранять нейтралитет в конфликте Вашингтона и Ирана. И на этом фоне выделяется телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майком Помпео 6 января.

Из сообщения на сайте МИД Беларуси непонятно, кто кому позвонил. Но сам факт разговора министра с лицом, ответственным за внешнюю политику США в момент острого конфликта Соединенных Штатов с Ираном, довольно показателен. Макей мог бы ради равновесия позвонить в Тегеран. Но нет.

Второй момент. По информации МИД Беларуси, «с белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом в взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом». То есть белорусское послание в Вашингтон такое: мы вас ждем.

И самое главное. В ходе телефонного разговора Владимир Макей «выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств».

Напомню, что ракетный удар США, в результате которого был убит Касем Сулеймани, стал ответом на атаки на американское посольство в Ираке. И Макей, осуждая «любые действия» против «дипломатических представительств», фактически солидаризируется с позицией Вашингтона. В этом шаге проявилась принципиальное отличие от позиции России, которая в ООН отказалась осудить атаку на американское посольство в Ираке.

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