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дата публикации 13.01.20 05:55
скаут: Игорь Львович;
   
 

Немецкий политик: Россия и Китай не дадут поставить Иран на колени. А, жаль!

ИНО TV  10 января, 2020 

Американская стратегия максимального давления на Иран ошибочна и не приведёт к желаемому результату, заявил в интервью Welt cпикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт. По его мнению, Россия и Китай не позволят поставить Тегеран на колени, в связи с чем нужно искать дипломатическое решение. Военным же путём противостояние не выиграть, убеждён он.

Углубимся в эту тему. В гостях у нас в студии Юрген Хардт из ХДС. Спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики. Доброе утро, господин Хардт. Рад, что вы пришли.

ЮРГЕН ХАРДТ, спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики: Доброе утро.

Как будет дальше развиваться ситуация в Иране?

ЮРГЕН ХАРДТ: Вообще-то в плане стабилизации ситуации в Ираке мы были довольны своим вкладом, вкладом сил НАТО, американцев. Беспорядок во всё это внесло событие, произошедшее в пятницу с утра (убийство иранского генерала Касема Сулеймани. — ИноТВ). К сожалению, иракский парламент принял постановление, что иностранцы должны покинуть страну. Как поступит с ним правительство в Ираке, мы пока не знаем. В конечном счёте мы должны предотвратить укрепление в регионе Ирана и создание им ядерного оружия.

Вчера Дональд Трамп отреагировал, я бы так выразилась, благоразумнее. В качестве ответной меры он собирается принять санкции, но и оказывает давление: настаивает на том, чтобы НАТО активизировало свою деятельность в регионе. Призвал Германию выйти из ядерного соглашения. Это верный путь?

ЮРГЕН ХАРДТ: Мы сказали, что ядерное соглашение — это лучше, чем все остальные имеющиеся у нас альтернативы. В одной арабской пословице говорится: одна птица в руках — лучше, чем сто — на дереве. У нас в Европе есть похожая. На данный момент я считаю, что отличающаяся от нашей американская стратегия максимального давления с целью, так сказать, поставить Иран на колени не приведёт к успеху. Потому что я не представляю, чтобы Россия и Китай, обладающие большим влиянием в Совбезе, на это согласились.

Поэтому мы делаем ставку на поиск дипломатического решения, в котором мы — Европейский союз, НАТО, весь западный альянс — должны сыграть важную роль. Но добиться этого необходимо в ходе переговоров, а не военным путём, ведь так противостояние в регионе не выиграть.


Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.

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