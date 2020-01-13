Главный раввин Израиля называет русских иммигрантов «коммунистами, ненавидящими религию гоями»

Нетаньяху осудил высказывания раввина Ицхака Йосефа как «возмутительные». Политики и прогрессивное духовенство призывают к смещению его с поста Главного раввина за тираду на раввинской конференции

Aaron Rabinowitz Jan 07, 2020

Раввин Ицхак Йосеф в 2015 году Lior Mizrahi

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф утверждал, что масса иммигрантов из бывших советских республик не являются евреями, а многие являются коммунистами, ненавидящими религию гоями.

В статье, опубликованной во вторник ежедневной газетой Yedioth Ahronoth, в которой сообщалось о конференции раввинов, состоявшейся на прошлой неделе, говорится о том, что Йосеф сказал, что десятки или сотни тысяч этих иммигрантов также голосуют за партии, выступающие против ультраортодоксов и религии .

«Закон о том, кто является евреем, вызвал много проблем», - сказал Йосеф, ссылаясь на Закон о возвращении, закон 1950-х годов, который дает большинству еврейских иммигрантов право на автоматическое гражданство. Определение еврейства по Закону о возвращении гораздо шире, чем определения религиозного закона или Галахи.

«В результате этого закона в Израиль прибыли десятки или сотни тысяч гоев. Гоев, которые голосуют за все виды антирелигиозных партий », - сказал Йосеф.

«Я не знаю точную цифру, я не проверял, но ясно, что [в Израиле] есть по меньшей мере десятки тысяч гоев, чьи деды были евреями, а их матери и бабушки были гоями, и им было разрешено иммигрировать в Израиль. Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, враждебные религии или ненавистники религии. Они вовсе не евреи, а гои, язычники. Затем они голосуют за партии, которые подстрекают против харедим* (см примечание) и религии», - сказал Йосеф.

Израиль привел их в страну «в качестве противовеса харедим, чтобы при проведении выборов не было избрано слишком много харедим», заявил он.

«Вот почему они привели их сюда как иммигрантов, это полные язычники. И мы видим плоды их подстрекательства», - добавил Йосеф.

Встреча раввина Ицхака Йосефа с президентом Реувеном Ривлином в 2017 году. Mark Neiman/GPO

Йосеф потребовал, чтобы израильские раввины не совершали обращений в иудаизм, и заклеймил тех, кто делал это в прошлом.

По оценкам, 400 000 человек, проживающих в Израиле, не имеют зарегистрированной религиозной принадлежности и были определены как люди «без религии». Такие люди не имеют права вступать в брак через государственные раввинские власти. Кроме того, около 4500 жителей Израиля обращаются в иудаизм каждый год.

Две недели назад правительство опубликовало данные об иммиграции, показывающие, что большое количество иммигрантов, особенно из бывшего Советского Союза или России и соседних стран, не являются евреями в соответствии с еврейским законом или Галахой. По данным Управления народонаселения и иммиграции, только треть иммигрантов из Украины, Беларуси и Молдовы, которые составляют 51 процент иммигрантов за период 2012-2019 гг., являются евреями,. Остальные юридически зарегистрированы как нееврейские родственники.

Биньямин Нетаньяху, в твиттере, осудил высказывания раввина как «возмутительное заявление».

Нетаньяху написал в твиттере, что «иммиграция из бывших советских стран является огромным благословением для Израиля и еврейского народа. Правительство под моим руководством будет продолжать добиваться дальнейшей иммиграции наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза».

Бывший министр обороны и глава «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман , чья политическая база в значительной степени основана на русскоязычном сообществе, призвал к отставке Йосефа.

«Всего несколько дней назад главный раввин глумился над светской общественностью, посоветовав им отправиться в Ашдод, чтобы поесть свинины, а теперь он подстрекает против выходцев из России и соседних стран, трудолюбивых людей, которые служат в армии, выполняют свои обязанности как резервисты, платят налоги и вносят свой вклад в развитие страны. Главный раввин, который должен быть образцом духовного человека для всех, открыто оскорбляет представителей общественности. Замечания раввина расистские и антисемитские , и их нельзя игнорировать. Мы требуем его немедленного отстранения и будем работать над тем чтобы уже в ближайшее время увидеть, что его заменит сионистский раввин», - сказал Либерман.

Раввин Гилад Карив, генеральный директор Движения за реформы в Израиле, также призвал к увольнению Йосефа.

Председатель Yisrael Beiteinu Авигдор Либерман выступает в Кнессете 11 декабря 2019 года. Ohad Zwigenberg

«Раз за разом рабби Йосеф проявляет себя как ненавистный и предвзятый человек. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией в раввинате, раввин Йосеф занят разделением людей и пытается превратить раввинат в передовой отряд партий харедим», - сказал он.

Раввин Хаим Амсалем, глава раввинских судов, занимающихся обращением, также призвал уволить раввина за его комментарии. «Израиль должен сделать все возможное, чтобы лишить этого человека официального статуса», - сказал Амсалем.

Раввин Мики Голдштейн, президент раввинской ассамблеи в Израиле, сказал: «Такое высокомерие и бесстыдство можно приписать только тому, что человек настолько пьян от власти, что он не видит причин уважать широкую публику.

«Слова этого главного раввина поднимают вопрос: уместно ли кому-то, кто подрывает государство и дискредитирует его представителей, выступать в качестве государственного чиновника высокого уровня? Хорошо известно, что главный раввинат мучает олим (иммигрантов) из бывшего Советского Союза; не доставало только официального расистского «одобрения» главного раввина Израиля. Пришло время не только этому главному раввину упаковывать свои вещи, но и эпоха главного раввината окончательно и бесповоротно закончилась», - добавил Гольдштейн.

Torah Ve’avoda, религиозная сионистская группа, призванная помогать тем, кто не является евреем по религиозным законам, заявила: «Нам очень стыдно за высказывания главного раввина, которые, мягко говоря, не соответствуют истине. Его исключающий подход отсекает сотни тысяч потомков колен Израилевых, которые пришли сюда, чтобы стать частью еврейского государства, и которые служат в его армии. Кроме того, главный раввин, который еще год назад был лицом уполномоченным подписыват обращения, наносит вред религиозным судьям и раввинам, занимающимся обращением».

Организация добавила, что «когда главный раввин так говорит о такой большой группе израильских граждан, неудивительно, что раввинат становится все более чуждым для большей части израильской общественности».

Лидер Kahol Lavan Бенни Ганц сказал, что «святой Храм был разрушен из-за ненависти. Главный сефардский раввин должен извиниться за свои замечания. Сионистское видение, с момента зарождения сионизма, состоит в том, чтобы поощрять возвращение изгнанников в Израиль».

Ганц добавил, что иммигранты из России и других бывших советских республик внесли большой вклад в израильскую военную, экономическую и культурную деятельность и что «русскоязычные израильтяне пользуются полным равенством в израильском обществе, они являются патриотами, которые служат в ЦАХАЛе и служат на ключевых должностях в стране".

Раввин Йосеф ответил на критику, заявив, что его заявление не относится ко всем иммигрантам из бывшего Советского Союза, однако подтвердил свою позицию, согласно которой «существует меньшинство иммигрантов, которые не являются евреями», которых в больших количествах доставляют в Израиль для ущерб евреям, живущим в стране.

«Очень прискорбно, что есть те, кто оскорблен тем, как эти вопросы явно искажаются в их презентации заинтересованными политическими элементами, которые в течение многих месяцев пытались подстрекать к еврейской традиции и Галахе. И важно быть точным в этих вопросах " сказал Йосеф.

Aaron Rabinowitz

Haaretz Contributor

Примечания

* Хареди́м (ивр. ‏חרדים‏‎) — обобщающее название и в некоторой степени самоназвание различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его.

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Почему именно сейчас такое историческое событие, как репатриация евреев из СССР, представляется неким антирелигиозным заговором? Юрист и правозащитник высказывает собственное мнение

Батья Кахане-Дрор, для Ynet | Опубликовано: 10.01.20

Раввин Ицхак Йосеф и репатрианты. Фото: Алекс Коломойский, Ноам Мошкович

Обнародованные 7 января сайтом Ynet высказывания главного сефардского раввина Ицхака Йосефа поставили под сомнение сионистский проект репатриации евреев из бывшего СССР и представили это историческое событие как антирелигиозный заговор против ультраортодоксального населения. Слова раввина Йосефа о "гоях и коммунистах" дали точное представление о мировоззрении человека, возомнившего себя экспертом по вопросу "кого считать евреем". Более того, речь идет о главе раввинской системы, монополизировавшей сферу семейного права – браки, разводы, религиозные услуги.

Главный раввин о репатриантах из бывшего СССР: "Они гои и коммунисты"

Раввин Йосеф не просто убежден в своем праве выносить окончательный вердикт, "кого считать евреем" (на этот вопрос, как известно, не могли однозначно ответить ни выдающиеся еврейские мыслители, ни лидеры государства), он обладает политическим инструментарием и финансовыми средствами для реализации своих радикальных концепций.

При этом позиции раввина Йосефа бесконечно далеки от сионистских идеалов, легших в основу государства.

Брутальные нападки Йосефа на выходцев из бывшего СССР и гиюры для них невозможно объяснить с помощью религиозно-галахических аргументов. Их также невозможно оправдать воспоминаниями о дискриминации израильтян сефардского происхождения. Раввин Йосеф - вовсе не пример репатриантов из арабских стран, страдавших от дискриминации. Ицхак Йосеф - сын бывшего главного раввина Израиля, духовного лидера религиозных сефардов, человека огромного авторитета в широких слоях населения, включая ашкеназских харедим.

Йосеф принадлежит к раввинистической элите, контролирующей религиозные институты в течение последних 40 лет. Его мировоззрение и его деятельность противоречат распространенному мифу об умеренном характере сефардской раввинистической элиты, способной к компромиссам и якобы альтернативной ашкеназской ультраортодоксии.

Пора перестать рассказывать сказки о "традиционно умеренных сефардских раввинах". Возможно, в прошлом это было близко к истине, но, к огромному сожалению, сегодня это никак не проявляется в правительстве и религиозных учреждениях в Израиле.

Раввины ШАС пережили в Израиле процесс, подобный тому, что пережила в свое время раввинистическая ортодоксия в Европе, столкнувшись с секуляризацией и модернизацией западного общества. А именно - абсолютное отрицание ценностей эпохи модерна и изоляция в галахическом гетто.

В этом заключается основное отличие шасовских духовных лидеров от раввинов исламских стран XIX века, которые не стояли перед похожей "угрозой" и действительно демонстрировали более умеренные и компромиссные (по сравнению с ортодоксальными ашкеназами в Европе) религиозные позиции.

В последние несколько десятков лет сефардская раввинистическая элита стала полноправным партнером ашкеназской ультраортодоксальной верхушки в процессе самоизоляции и радикализации израильских харедим.

В политике это выражается в противодействии законам о призыве в армию, а также в поддержке жесткой линии в отношении гиюра, браков и разводов в раввинских судах.

При всем этом благодаря своему значительному электоральному весу (несмотря на отказ стать равноценными партнерами светских и умеренно религиозных израильтян в экономике и обороне) ультраортодоксы успешно интегрировались в систему государственного управления. Они занимают ключевые посты в правительстве и в государственых институтах.

Пользуясь этим, они навязывают светским гражданам свои позиции не только в сфере религии, не только в толковании критериев еврейства, но и в таких областях, как экономика и оборона.

Арье Дери, раввин Ицхак Йосеф, Биньямин Нетаниягу. Фото: Охад Цвайгенберг, Амит Шааби, Алекс Коломойский

Израильское общество давно привыкло к тому, что люди в черных шляпах или позолоченных тюрбанах, занимающие государственные посты и зачитывающие псалмы на церемониях поминовения павших воинов ЦАХАЛа, позволяют себе выступать с резкими нападками против государства Израиль и его законов.

Подобные, немыслимые в прошлом, явления становятся рутинными.

Нет сомнений, что лидер ШАС Арье Дери, долгие годы занимавший пост министра внутренних дел, внес решающий вклад в интеграцию сефардских ультраортодоксов в израильский истеблишмент. Не случайно его политические отношения с Нетаниягу стали со временем созависимыми и связаны ныне гордиевым узлом.

Дери, проявляя абсолютную преданность лидеру Ликуда, будет его вечным коалиционным партнером. В обмен на это Нетаниягу никогда не станет по-настоящему продвигать закон о призыве харедим или закон о либерализации гиюра. И главное, он не будет стоять на пути у ультраортодоксов, монополизировавших иудаизм и религиозные институты.

"Абсолютные гои и алкоголики": главный раввин Кирьят-Моцкина высказался о репатриантах

Государство Израиль прошло долгий путь с момента первых дискуссий на тему "кого считать евреем": от позиции Бен-Гуриона, основанной на талмудическом принципе "мишпаха ше-нитмеа – нитмеа" (принятие всех, кто уже стал частью еврейской семьи и еврейского народа, не подвергая их статус сомнению) – до нынешней ситуации, при которой главный сефардский раввин обрушивается с грубыми нападками на сотни тысяч репатриантов, призывая своих подчиненных отказывать этой группе в проведении гиюра.

Прежде чем произойдет необратимое разделение Израиля на два народа, в канун третьих за год выборов, следует хорошо подумать, за кого отдать свой голос.





Автор - юрист, борец за права женщин, социальный активист

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