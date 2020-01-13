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На продажу выставлен замок тевтонских рыцарей. Всего $100 тысяч.

10 января 2020 

Источник: Валерий Волатович. Фото: Wikimedia

В Калининградской области (Россия) выставлен на продажу замок, когда-то принадлежавший рыцарям-крестоносцам. Начальная цена за сохранившееся здание XIV века составляет 6,3 миллиона российских рублей (чуть больше $100 тысяч), сообщает сайт Конкурсного агентства региона.

В лот входят нежилое здание площадью 3,6 тыс. кв. м и земельный участок размером 45,8 тыс. кв. м. Замок Прейсиш-Эйлау был построен рыцарями Тевтонского ордена в XIV веке и в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения. Во время Второй мировой войны замок не сильно пострадал. До начала 1960-х годов жилые помещения эксплуатировались, а с 1961 года замок передали райпотребсоюзу и использовали как складские помещения. В настоящий момент сохранившийся корпус заброшен.

Так как замок является историческим памятником, то на потенциального покупателя накладываются определенные обязательства. Новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта. Кроме этого, предполагается, что в 2020 году в непосредственной близости от замка будет реализован проект ландшафтного парка в рамках комплексной ревитализации территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер в историко-культурный и рекреационный кластер.

Город Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау) расположен в Калининградской области у самой границы с Польшей. Расстояние от Минска около 520 километров.

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