Как уходили американцы.....

США

Тысяча бойцов элитных подразделений американских войск, в беспорядочном деморализующем отступлении покидают свои позиции, после того как Трамп отменил их миссию в Сирии

Mitch Prothero Oct 15, 2019,

Брошенный наблюдательный пункт армии США, сфотографированный в понедельник из турецкого пограничного города Суруч, в турецкой провинции Шанлыурфа. REUTERS/Murad Sezer

Тысяча бойцов элитных подразделений американских войск покидают свои позиции в северо-восточной Сирии после того, как президент Дональд Трамп приказал им уйти оттуда.

Источники сообщили Business Insider, что войска изо всех сил пытаются как можно быстрее выбраться из региона из-за крайне запутанной ситуации там, когда контроль над дорогами и населенными пунктами постоянно переходит от одних сил к другим.

Ситуация усугубляется запутанными приказами и наступлением войск двух противоборствующих сторон, сказал источник.

В заключение он сказал: «Мало того что прекращается самая успешная международная контртеррористическая операция в истории, так ещё и победителями в ней оказываются Сирия и Россия».

В течение 24 часов, около 1000 американских военнослужащих, бойцов элитных подразделений, развернутых в северо-восточной Сирии для борьбы с Исламским государством, оказались окружены сирийскими, турецкими и российскими войсками.

Это стало следствием череды неожиданных и путанных приказов о немедленном выводе войск, отданных после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из региона и позволить Турции вторгнуться туда.

Американские войска заняли ряд командных высот и создали несколько наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы в рамках миссии по руководству сирийскими демократическими силами, в основном курдскими ополченцами, в их борьбе против Исламского государства.

Однако на прошлой неделе регион оказался охваченным хаосом из-за турецкого вторжения целью которого была борьба с курдскими вооруженными группировками.

О поспешном выводе в субботу объявил президент Дональд Трамп, который заявил, что все американские войска в Сирии будут выведены как можно скорее, за исключением одной базы расположенной в пустыне около сирийско-иорданской границы.

Уже вскоре после этого, в воскресенье, американские подразделения попали под мощные артиллерийские обстрелы со стороны Турции, которые, по-видимому, наносились по позициям именно американцев. Им также пришлось иметь дело с быстрыми переходами контроля от одних сил к другим над городами и основными автомагистралями, которые были на их пути из страны.

Jenan Moussa

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Какое невероятное видео.

Сирийская армия проходит мимо американских войск на главной дороге возле Кобани, когда американские войска покидают этот район.

США выходят, Сирия / Россия входят@Akhbar

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16:59 - 14 октября 2019 г.

По состоянию на вторник, по крайней мере, одно небольшое подразделение американских войск, состоящее, по оценкам, из 50-100 солдат было окружено продвижением войск двух сторон: турецких войск вдоль границы и поддерживаемых Россией сирийскими правительственными силами, которые начали прибывать в бывшие курдские города Ракка, Манбидж, Кобани, Камышлы и Айн-Исса.

«Два [наблюдательных поста] были расположены в районе Кобани, и эти подразделения были отрезаны от остальной части Рожавы турецким наступлением с одной стороны и прибытием ополченцев режима с запада в Манбидж», - сказал западный военный чиновник, который до недавнего времени тесно сотрудничал с SDF.

«Им придется искать выход из ситуации, когда сирийцы и турки войдут в соприкосновение в этих оспариваемых городах».

«Так что мало того что прекращается самая успешная международная контртеррористическая операция в истории, так ещё и победителями в ней оказываются Сирия и Россия, которые даже не принимали участия в ней», - сказал чиновник.

Национальные флаги России и Сирии развеваются над военными машинами возле Манбиджа, Сирия, вторник. REUTERS / Omar Sanadiki

США и Великобритания теперь уже не могут надеяться на сохранение своей анти-ИГИЛовской программы, они могут надеяться только на то, что их люди смогут покинуть регион без потерь. Это очень деморализующий поворот событий”.

Чиновник, которому было приказано не обсуждать ситуацию со СМИ, на прошлой неделе выразил своё глубокое разочарование противоречивыми приказами отдаваемыми высокопоставленными официальными лицами США.

Он описал три серии распоряжений полученных от старших командиров: первая серия была об общем отбое, при котором войска прекращали бы операции, но оставались на местах. Вторая - о частичном отводе войск с их баз. В конце концов пришли инструкции о почти полном отводе войск, что фактически положило конец пятилетней миссии, в ходе которой было убиты и захвачены в плен десятки тысяч исламских боевиков, а основные населенные пункты восточной Сирии были освобождены из-под власти Исламского государства.

Источник сказал: «У Франции и Великобритании [в Сирии] развернуты гораздо меньшие, чем у американцев, подразделения спецназа, так что им не так уж и сложно будет безопасно вывести их. Но операция по вывозу оборудования, техники и подразделений поддержки, которые обслуживали их и остальную часть сил коалиции, не похожа на вывод 20 хорошо обученных коммандос, которым можно просто приказать собраться и уходить".

Подробнее: Трамп даром отдал России всё что она хотела в Сирии и «Путин, вероятно, не может поверить в свою удачу»

Сирийские войска в сирийском городе Айн-Исса в материале, выпущенном агентством SANA в понедельник. SANA/Handout via REUTERS

«Американцы занимают гораздо большие территории, и на их командиров просто свалили всё, - сказал человек. - Им нужно свернуть операции, защитить и вывезти все свое материально-техническое оборудование и безопасно перевезти 1000 солдат через зону военных действий. В столь короткие сроки и в таких хаотических условиях это очень и очень сложно сделать даже для самых хорошо подготовленных военнослужащих»

Официальный представитель сил СДФ находящихся вблизи города Манбидж подтвердил сообщения о том, что американский гарнизон базы развернутой в этом городе был выведен.

В процессе вывода он уступил контроль над базой наемникам из Wagner Group, российской частной военной компания которая поддерживает военные операции сирийской армии.

Один российский журналист, входивший в состав группы российских наемников разместил в соцсетях видео, снятое, как он сказал, на базе оставленной американскими войсками в понедельник.

MrRevinsky

@Kyruer

Replying to @Kyruer

#Syria #EasternEuphrates#Russia| ЧВК внутри базы #US в #Manbij оставленной [американскими войсками] этим утром.

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4:09 AM - 15 октября 2019

Официальный представитель SDF подтвердил достоверность этого сообщения.

«Русские сейчас находятся на американской базе в Манбидже, они помогли вывести американцев из этого района и получили взамен их базу», - сказал представитель SDF. «Я думаю, что русские скоро переберутся на все американские базы в Сирии».

Руководство Пентагона в понедельник вечером заявило, что его основной задачей является безопасный вывод своих сил и что оно выделило авиационную поддержку для каждой движущейся колонны американских войск.

Когда группы американских коммандос соберутся в пунктах встречи вдали от районов боевых действий, они будут иметь прикрытие с воздуха для продвижения в северный Ирак, где США, с разрешения иракского правительства, поддерживают несколько баз .

Сколько времени займет этот вывод, остается неясным. Американские чиновники недавно сообщили CNN, что это может быть вопросом нескольких дней или нескольких недель.

Но, поскольку во вторник сирийские и турецкие войска находились на пересекающихся курсах и возможно было столкновение, времени для безопасного отвода войск может не хватить.

Канада

Сирийские курды забрасывают гнилой картошкой американские войска уходящие в то время когда на горизонте маячит окончание режима прекращения огня

MARK MACKINNON SENIOR INTERNATIONAL CORRESPONDENT/ ERBIL, IRAQ

PUBLISHED OCTOBER 21, 2019

В этом кадре, взятом из видео, предоставленного каналом Hawar News, курдского информационного агентства ANHA, разгневанные жители городе Камишли, северная Сирия, недовольные уходом США из Сирии, забрасывают гнилой картошкой военные машины колонны выводимых американских войск. 21 октября 2019 года.

THE ASSOCIATED PRESS

Мужчина в белой футболке стоял перед военным конвоем США, блокируя его достаточно долго, чтобы американские солдаты могли прочитать английские слова, написанные от руки на его самодельном плакате: «Трамп предал нас»

Человек в белом отступил через несколько секунд, зная, что не сможет остановить отступление США из восточной Сирии, приказ о котором был отдан президентом Дональдом Трампом. Но видео этой сцены было опубликовано в Twitter представителем Сирийских демократических сил (SDF), преимущественно курдского по составу ополчения, которое сражалось вместе с Соединенными Штатами, чтобы победить Исламское государство.

Распространение SDF этого видео подчеркнуло гнев сирийских курдов в связи с тем, что президент Трамп бросил их на произвол судьбы. Ожидается, что после окончания пятидневного прекращения огня во вторник Турция возобновит военное наступление, направленное на создание в Сирии, вдоль её границы с Турцией, 30-километровой «буферной зоны», свободной от курдских боевиков.

Сирийские курды в городе Камышлы, который находится в зоне турецкого наступления, продемонстрировали свой гнев в понедельник, забросав гнилой картошкой колонну уходящих американских хаммеров. В другом моменте, запечатленном на видео, человек кричит вослед уходящим войскам - «Америка - лжец!». Некоторые жители использовали гораздо менее вежливые слова, чтобы выразить свое отношение к своим бывшим защитникам.

«Это беспрецедентно, что курды испытывают такую апатию и проявляют так мало уважения к американцам», - сказал Шиван Фазил, политолог из Эрбиля, столицы курдского автономного района в соседнем Ираке.

После более чем 16-летней совместной с США борьбы - сначала против бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, совсем недавно - против Исламского государства, борьбы, которая шла по обе стороны иракско-сирийской границы, - говорит Фазиль, - многие курды чувствуют себя преданными внезапным решением г-на Трампа вывести американские войска из Сирии, о котором президент объявил после телефонного разговора 6 октября с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом.

По оценкам, два миллиона курдов Сирии боятся того, что произойдет после того, как последние из примерно 1000 американских военнослужащих, дислоцированных рядом с силами SDF, покинут Сирию (хотя министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник, что некоторые войска могут остаться в для охраны нефтяных месторождений региона) , Турция пообещала возобновить наступление, если все курдские боевики не сложат оружие и не выйдут из буферной зоны к концу периода прекращения огня, о котором договаривались на прошлой неделе во время встречи между Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В понедельник представители SDF заявили, что покинули город Рас-эль-Айн недалеко от турецкой границы. Однако никаких признаков того, что курдские боевики отступили из других городов региона, не наблюдается.

«Если они не уйдут, наша операция возобновится. Об этом мы также договорились с американцами», - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на форуме в понедельник в Стамбуле.

Турция рассматривает SDF как переименованную версию курдского ополчения ранее называвшегося YPG, которое, объединившись с Рабочей партией Курдистана (РПК), от имени 12-миллионного курдского населения Турции, вело многолетнюю борьбу за независимость от Анкары. Турция считает РПК «террористической» группировкой.

Уход США и наступление Турции уже де-факто положили конец автономии, которой сирийские курды наслаждались к востоку от реки Евфрат после поражения Исламского государства в этом году. Курды, которые также боролись против режима президента Сирии Башара Асада после того, как в стране восемь лет назад началась гражданская война, на прошлой неделе, впервые с 2012 года, пригласили силы господина Асада, которые поддерживаются российской авиацией, войти в некоторые районы северо-востока Сирии. По соглашению предполагается блокировать турецкое вторжение.

В понедельник было неясно, будет ли Турция стремиться создать 30-километровую буферную зону в любом случае, и что могут сделать российские и сирийские силы, чтобы остановить их. Многие сирийские курды также будут недовольны возвращением жестокого правления Асада в остальной части региона.

Во вторник г-н Эрдоган должен был вылететь в российский курортный город Сочи в преддверии истечения срока действия соглашения о прекращении огня, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Мы обсудим этот процесс с г-ном Путиным и после этого предпримем необходимые шаги», - сказал Эрдоган.

Поспешный уход США подтвердил статус г-на Путина в качестве ключевого посредника в Сирии. Транспортные самолеты с российскими солдатами прибыли в Камишли через несколько часов после того, как американские войска были забросаны картошкой.

По данным независимой Сирийской обсерватории по правам человека, с начала турецкого наступления 9 октября было убито не менее 477 человек. Организация Объединенных Наций заявляет, что более 176 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Тем временем правительство Курдской автономной области на севере Ирака изо всех сил пыталось подготовиться к ожидаемому притоку беженцев. Несколько тысяч сирийских курдов уже прибыли в регион, и местное правительство заявило на выходных, что в случае возобновления наступления Турции ожидается, что 250 000 человек из Сирии направятся в Ирак.

Конфликт обострил связи между Турцией и остальными членами альянса НАТО, состоящего из 29 членов, причем несколько стран, включая Францию ​​и Германию, поддерживают свою критику турецкого наступления, приостановив военные продажи Анкаре.





США

Зная, что русские солдаты займут оставленную ими базу, американские военные нарисовали для них несколько э-э-э… похабных рисунков

Jared Keller October 16, 2019

https://taskandpurpose.com/russian-military-police-arrive-syria-turkey?jwsource=cl

ВИДЕО: США уходят из Сирии, туда вторгается Турция, и курды оказываются между двух огней.

Ничто не передает «привет» от одной боевой силы другой более понятно, чем куча грубых рисунков мужских членов.

Во вторник российский репортер Олег Блохин разместил видео об оставленном военном посте США в Манбидже, Сирия, и российской военной полиции, появление которой предвещало прибытие туда контрактников частной военной компании Wagner Group, которые, как известно, работают в раздираемой войной стране.

Полковник армии Майлс Кэггинс, главный представитель командования Операции «Inherent Resolve», подтвердил NBC News, что американские войска эвакуированы из Манбиджа в соответствии с приказом о «планомерном выводе войск из северо-восточной Сирии», который президент Дональд Трамп отдал несколькими днями ранее.

В то время как кадры Блохина с базы, кажется, показывают, что с американского поста вывезено все представляющее хоть какой-нибудь интерес оборудование и транспортные средства, российский журналист наткнулся на кучу, как бы это выразиться, “чувствительных документов”:

(Telegram/Oleg Blokhin)

Да, члены и шутки про пидоров это проверенный временем “привет” от элитных бойцов с тех самых пор, как более 1800 лет назад римские солдаты нацарапали мужские члены на стене Адриана на самой северной границе империи.

Но, хотя некоторые элементы не удивительны - эта надпись на кириллице прямо переводится как «педик», другие, в общем-то, довольно оригинальны, прежде всего, граффити «ur moms favourite jtac» или этот восхитительный кусочек политической символики.

Комментарии (12)

Ronald Hinton 16 Oct

Это фейковая новость. Я сам ветеран и эти слова написаны человеком для которого английский язык не родной. Так что поцелуйте себя в задницу.

11 Likes

Christopher Ciav 18 Oct

L O L ты определил это сидя на диване. съезди за границу хотя бы на один день - все говорят по английски и вероятно пишут на нем лучше чем ты.

2 Likes

Justin Plain Jones 17 Oct

Бро...там есть женщины-солдаты которые могли написать это. и да….да это реальная новость. они не используют громкие слова ....Jesus.

Ronald Hinton 16 Oct

Это фейковая новость. Я сам ветеран и эти слова написаны человеком для которого английский язык не родной. Так что поцелуйте себя в задницу.

Atticus Chris O'Neil 16 Oct

Согласен, я тоже ветеран. это называется дерьмо

3 Likes

Thomas Boch 17 Oct

Хочешь сказать что для всех ветеранов английский язык родной?

5 Likes

zetta2492 17 Oct

Отлично, но что было бы еще лучше, если бы они насрали во все окопы и огневые позиции ... а затем накрыли всю базу артиллерийским огнем, прежде чем у русских появилась бы возможность выкопать свои собственные окопы и огневые точки!

8 Likes

Wellington Hamilton Lemmer 17 Oct

Это похоже на морпехов. Они нашли цветные мелки? Semper Gumpy

10 Likes

AmericanPatriot 17 Oct

В чем смысл этой статьи? Глупость какая-то

2 Likes

UKWintersoldie 18 Oct

Лучшая шутка за все годы службы, но поневоле задумываешься, а что если передача американских позиций русским была заранее спланирована?

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