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опубликовано редакцией на Переводике 04.11.19 17:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия рассматривает вопрос об аренде аэропорта Камишли, чтобы бросить вызов влиянию США на востоке Сирии

By News Desk -2019-11-04

Russian air base

BEIRUT, LEBANON  Российские военные в настоящее время ведут переговоры об аренде аэропорта  Камишли в северо-восточной Сирии, сообщает российское издание Avia.Pro со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

По данным издания, российские военные заинтересованы в аренде аэропорта  Камишли сроком на 49 лет.

«Причина необходимости аренды еще одного военного аэродрома в Сирии на срок чуть менее  полувека неизвестна, тем более что аэродром Аль-Камишли расположен всего в 500 км от российской авиабазы ​​Хмеймим; Однако эксперты считают, что это будет своего рода центр  контроля и наблюдения за американскими ракетами, размещенными на Ближнем Востоке», - говорится в публикации.

«Если мы допустим развертывание российских систем ПВО и ПРО в районе Аль-Камышлы, то американские ракеты, если они будут развернуты в Саудовской Аравии, ОАЭ и т. д., будут перехвачены задолго до их старта  в направлении России - рассказал специалист.

Москва пока не сделала никаких официальных заявлений по этому вопросу.

Аэропорт Камишли, в северо-восточной Сирии,  в настоящее время находится под контролем сирийского правительства; ранее,  во время большого присутствия войск США в регионе, он был изолирован от других  территорий Сирии



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теги: Сирия  
   
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