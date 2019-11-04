Россия рассматривает вопрос об аренде аэропорта Камишли, чтобы бросить вызов влиянию США на востоке Сирии

By News Desk -2019-11-04

BEIRUT, LEBANON Российские военные в настоящее время ведут переговоры об аренде аэропорта Камишли в северо-восточной Сирии, сообщает российское издание Avia.Pro со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

По данным издания, российские военные заинтересованы в аренде аэропорта Камишли сроком на 49 лет.

«Причина необходимости аренды еще одного военного аэродрома в Сирии на срок чуть менее полувека неизвестна, тем более что аэродром Аль-Камишли расположен всего в 500 км от российской авиабазы ​​Хмеймим; Однако эксперты считают, что это будет своего рода центр контроля и наблюдения за американскими ракетами, размещенными на Ближнем Востоке», - говорится в публикации.

«Если мы допустим развертывание российских систем ПВО и ПРО в районе Аль-Камышлы, то американские ракеты, если они будут развернуты в Саудовской Аравии, ОАЭ и т. д., будут перехвачены задолго до их старта в направлении России - рассказал специалист.

Москва пока не сделала никаких официальных заявлений по этому вопросу.

Аэропорт Камишли, в северо-восточной Сирии, в настоящее время находится под контролем сирийского правительства; ранее, во время большого присутствия войск США в регионе, он был изолирован от других территорий Сирии

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