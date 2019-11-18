Греческие власти хотят выгнать с Афона русских монахов, которые обличают патриарха Варфоломея

12.11.19 Автор Павел Онойко

1 ноября 2019 года полиция Греции на Святой Горе Афон посетила русский скит, возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), сообщает сайт Credo.

Греческая полиция на Святой Горе Афон нанесла 1 ноября визит в русский скит (келлию), возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), с целью проверки наличия у его насельников законных оснований для пребывания на территории Греции, сообщает корреспондент Портала "Credo.Press". По мнению самих насельников, поводом для проверки стала систематическая публикация ими в интернете актиэкуменических материалов, обличающих Патриарха Варфоломея, который в конце октября посетил Афон.

В ходе проверки выяснилось, что иеросхимонах Рафаил, иеросхимонах Онуфрий и еще четверо монахов вообще не имеют государственных документов — срок действия их российских паспортов закончился в 2017 году. Еще один насельник скита имеет греческий паспорт. При этом у всей братии имеются монашеские удостоверения, выданные администрацией Святой Горы.

Иеросхимонах Рафаил широко известен своими радикальными взглядами. Помимо обличения экуменизма, он ведет проповедь антиглобализма, призывает не принимать новые документы (особенно - ИНН), не покупать товары со штрих-кодом, почитает во святых царя Ивана Грозного и Григория Распутина.

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