Латинская Америка: смогут ли США выбить Россию со своего «заднего двора»?

14 ноября 2019

Иллюстрация: rusfact.ru

13 ноября в столице Бразилии стартовал саммит БРИКС с участием глав государств с наиболее быстро растущими экономиками: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Известно, что на саммите президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, а также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. С последним, наверное, будет самая интересная встреча. Болсонару всегда позиционировал себя как крайне правый политик, сторонник и единомышленник американского президента Дональда Трампа. Бразилия приняла на себя председательство в БРИКС в начале года, и это событие совпало со вступлением в должность нового президента.

Тогда многие делали самые мрачные прогнозы, что Болсонару станет проводником американской политики в регионе, втянет страну в противостояние США и Китая, остановит развитие сотрудничества с Россией и вообще выйдет из объединения. Однако ничего подобного до сих пор не произошло, что демонстрирует поверхностность мышления критиков, которые, в отличие от бразильской верхушки, не понимают, что ситуация в мире и в регионе изменилась и некогда заданные и отработавшие десятилетия стандарты уже неприменимы.

В частности, сообщается, что Путин планирует обсудить вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе с учётом событий в Боливии.

Напомню, на днях в этой стране произошел правый переворот, правильней сказать, даже военный переворот — ведь именно армия вынудила уйти в отставку возглавлявшего страну 13 лет Эво Моралеса. В стране до сих пор не сформировано переходное правительство, но к новым властям Боливии уже пришивают клише — «военная хунта». О том, какую роль военные будут играть в дальнейшем развитии событий, говорить пока рано. А вот то, что произошла классическая «цветная революция» по всем стандартам Шарпа — очевидно.

Триггером стали итоги выборов, не признанные оппозицией, потом были массовые выступления с жертвами, причем протестующие вели себя отнюдь не мирно, над страной нависла угроза гражданской войны, начался распад правящей верхушки. В этих условиях президент не смог удержать ситуацию под своим контролем и вынужден был покинуть страну.

Нечто похожее едва не произошло недавно в соседней Венесуэле, однако лидеру этой страны Николасу Мадуро удалось сохранить власть — исключительно благодаря тому, что он не дал развалиться руководящим органам, сохранив контроль над ними, и в первую очередь — над армией, которая сыграла решающую роль, поддержав своего президента. Это именно то, чего не хватило Моралесу в Боливии.

Интересно, что политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год, и сегодня сторонники смены власти в этой стране вынуждены признать, что они упустили момент, а стратегия затягивания времени имеет не много шансов на успех. Признают это и их спонсоры в США, хотя и не оставляют попыток убрать Мадуро, который не думает сдаваться, несмотря на колоссальное политическое и экономическое давление США и их союзников — считай, половины мира, экономически наиболее сильной его части.

Возможно, не последнюю роль тут сыграла поддержка России (в том числе, демонстративная военная поддержка — еще в конце прошлого года в Венесуэлу прилетели наши стратегические ракетоносцы, поползли даже слухи о создании там российской военной базы) и Китая — обе страны имеют там серьезные интересы, вложили немало денег и не готовы так просто расстаться с ними. Тем более, что и Россия, и Китай давно присматриваются к региону, который США всегда считали своим «задним двором». Не в военном смысле, даже не в политическом, а в первую очередь, экономическом. Та же Венесуэла — это самые большие разведанные запасы нефти в мире. И это не могло не тревожить США, которые все силы положили на свержение неугодных режимов в Венесуэле, на Кубе, в Боливии и Никарагуа.

И если в Венесуэле, которая, очевидно, являлась главной целью, не получилось, то в Боливии — вполне.

И можно не сомневаться, что теперь американцы руками новых властей метлой выметут из этой страны Москву и Пекин. Это не настолько болезненно, как в Венесуэле (размер инвестиций, конечно, несопоставим), но тоже неприятно. Тем более, что, победив Моралеса, они снова сосредоточатся на Мадуро.

Так что именно Россия может потерять в Боливии? Я сейчас даже не о том, что Россия теряет важного политического союзника — я об экономике.

Боливии предоставлены множественные кредиты на закупку российской военной техники. В этой стране активно работают многие российские госкорпорации, в том числе «Газпром», которые ведет разработку перспективных залежей углеводородов (Боливия, кстати, вместе с Россией — одни из учредителей газовой ОПЕК) и «Росатом», занимающийся строительством центра ядерных исследований в Эль-Альто, пригороде фактической столицы страны — Ла-Паса. Есть интерес российских компаний к боливийскому литию — 70% (9 млн тонн) его мировых запасов находится именно в Боливии.

Кстати, о литии. Интересную деталь подметил американский портал Common Dreams в статье с говорящим сам за себя заголовком «Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после того, как Моралес отменил сделку по литию с транснациональной компанией». 4 ноября боливийский лидер отменил соглашение от 2018 года с немецкой компанией ACI Systems Alemania (ACISA) о разработке залежей лития. Ранее, в июне, он объявил о решительном настрое на индустриализацию Боливии, в результате чего литий должен был бы экспортироваться только в составе готовой продукции, тех же батарей.

Common Dreams пишет, что новое правительство с высокой долей вероятности пересмотрит решение Моралеса. То есть от него можно ожидать поворота вспять всех запущенных процессов в экономике — возврата страны в руки транснациональных корпораций. Как это было с Чили в 1973-м. Только без стадионов и расстрелов. Хотя как знать — беспорядки в стране продолжаются, и не исключено, что военная хунта и впрямь станет реальностью. Подобное практически всегда сопровождает приход к власти правых проамериканских сил, которые через колено ломают страну, делая ее колонией и подавляя любые протесты.

Моралес с первых лет своего президентства вызывал ненависть прошлых хозяев жизни. Он провел в стране серьезные социальные реформы, национализацию ключевых отраслей экономики, лишив собственности транснациональный капитал. То же в свое время происходило на Кубе, в Венесуэле и в Чили при Сальвадоре Альенде. Причем, реформы Моралеса дали впечатляющий результат — страна показала небывалый экономический рост, превратившись из одной из самых бедных в регионе в самую стремительно развивающуюся. В два раза сократилась бедность, в четыре раза вырос ВВП, средняя зарплата стала одной из самых высоких в Южной Америке.

Всего этого прошлые хозяева жизни простить не могли. В условиях постоянных атак извне, будучи ярым антиамериканистом, Моралес шел по проторенному до него пути других латиноамериканских левых — пытался заручиться поддержкой Москвы, активно развивал отношения с нашей страной, всегда рассматривавшейся как главный противовес США на планете.

Надо отметить, что у России с союзниками в этом регионе, который еще в начале позапрошлого века согласно доктрине Монро был объявлен исключительной зоной влияния США, всегда было не очень. Первой страной Латинской Америки, с которой Советский Союз начал строить союзнические отношения, была Куба в 1960-х годах, но она долгое время оставалась и единственной. Потом была Чили, но эту страну США кровавой ценой вырвали из орбиты нашего влияния. Потом было сандинистское правительство в Никарагуа, которое потеряло власть практически одновременно с прекращением существования СССР.

Долгие годы регион был закрыт для нас, впрочем, и сама Россия не стремилась становиться субъектом международной политики, не говоря уже о том, чтобы замахнуться на влияние на других континентах.

Но уже к концу «нулевых годов» Россия вновь начинает становиться символом альтернативы Pax americana, распространившего влияние уже на весь мир. В поддержке России нуждались те латиноамериканские лидеры, которые не желали плясать под дуду самопровозглашенного гегемона: Уго Чавес — в Венесуэле, вернувшийся во власть в Никарагуа Даниэль Ортега, Эво Моралес — в Боливии. Вообще, в конце 1990-х — начале «нулевых» в регионе произошел заметный левый разворот. Относительно левые президенты появились в Бразилии и Аргентине. На этом фоне Латинская Америка стала лакомым кусочком геополитики не только для России, но и для Китая. Американцы начали терять регион, и не могли смириться с этим, в дестабилизацию враждебных и просто недружественных США режимов вкладывались огромные деньги.

Череда коррупционных скандалов, нежелание расставаться с властью в итоге привели к правым разворотам в Аргентине и Бразилии, правда мирным путем — на выборах. Однако в нынешнем году маятник политических перемен закачался уже в обе стороны. Начались беспорядки в Чили, вызванные протестами против проамериканской антисоциальной политики правительства этой страны, а в Аргентине победу вновь одержал клан Киршнер. До переворота в Боливии несомненным успехом правых стал только приход к власти Болсонару в Бразилии.

Но тут ситуация оказывается не столь однозначной. Как я уже упоминал выше, в начале года многие опасались, что Болсонару полностью отвернется от России и Китая в сторону США, вплоть до выхода из БРИКС, что в Бразилии даже появится американская военная база. Да, новый бразильский президент действительно сам провозгласил себя одним из проводников политики Вашингтона в регионе, принял участие в раскачивании ситуации в Венесуэле и, по некоторым данным — в той же Боливии.

При этом он не спешит рвать с Москвой и Пекином (если что, КНР является главным торговым партнером Бразилии, Болсонару во время выборов даже обещал покончить с китайской" экономической оккупацией"), видимо, понимая, что в современном мире глупо класть яйца в одну корзину. Тем более, что пока непонятно, какая политическая судьба ждет того человека, который был для Болсонару образцом для подражания — самого 45-го президента США.

БРИКС — это не только большая часть населения планеты, это объединение, претендующее на то, чтобы занять половину мировой экономики. К тому же участие в нем, по сути не является политическим и ни к чему не обязывает. Зато дает определенные не только экономические, но и политические бонусы, терять которые было бы глупо.

Я уж не говорю о стремительно развивающихся двусторонних отношениях Бразилии и России — это ряд перспективных проектов в энергетике, фармацевтике, атомной промышленности, серьезные инвестиции Москвы в добычу углеводородов, инфраструктуру, электроэнергетику. Наконец, это растущий товарооборот, которому прочат рост с нынешних скромных $ 5 млрд до $ 50 млрд.

В общем, двум президентам есть, что обсудить и помимо Боливии. Разговор о ней, безусловно, будет нелегким, но и в этом вопросе, думаю, стороны будут стараться найти компромисс. Ведь если Бразилия хочет развивать отношения с Россией, она должна учитывать ее интересы в регионе и содействовать их продвижению. Тем более что Бразилия, в отличие от США, стремящихся управлять миром на расстоянии, сама часть этого региона и заинтересована в его стабильности.

А что до США — ну да, битву за Боливию они выиграли. Битву, но не войну. Мне кажется, сильно неправы те, кто сегодня сравнивает Моралеса с Януковичем — это несопоставимые фигуры, и едва ли Моралес откажется от продолжения борьбы, тем более, что, в отличие от Януковича, он все еще пользуется огромной поддержкой в своей стране. Его уместнее сравнивать с Уго Чавесом, которого, напомню, также отстраняли от власти, но он все равно вернулся. В любом случае, подчеркну, речь идет о битве.

Война за Латинскую Америку только начинается!





Дмитрий Родионов

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