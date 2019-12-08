Россия распродает активы в Прибалтике

5 Декабря Автор: Александр Носович

«Газпром» выставил на торги свою долю акций латвийской компании Conexus Baltic Grid, которая управляет газотранспортной системой Латвии. Это далеко не первый случай ухода российского бизнеса из Прибалтики, однако самый значимый за последнее время. Страны Балтии всегда боялись присутствия России в стратегических отраслях своей экономики, однако теперь Россия распродает свои активы в этом регионе и делом дает понять, что Прибалтика ей больше не интересна и не нужна. Литву, Латвию и Эстонию, как ни странно, ситуация, когда российские деньги окончательно уходят из их экономик, пугает еще больше, чем пресловутая «экономическая реоккупация».

Российский энергетический монополист выставил на продажу свою долю акций латвийской газовой компании Conexus Baltic Grid. Аукцион состоится в конце текущего года: заявки будут приниматься до 26 декабря, а торги пройдут в последний день старого года на электронной площадке «Газпромбанка».

Минимальная цена пакета акций — 70 миллионов евро, аукцион стартует с 79 миллионов. «Газпрому» принадлежит 34% акций латвийской компании; получается, он продает свой блокирующий пакет.

Conexus Baltic Grid — это оператор системы магистральных газопроводов в Латвии и Инчукалнского подземного газохранилища.

Фактически речь идет об отказе России от газотранспортной системы Латвии.

«Газпром» просто распродает свои активы и уходит. При нынешних тенденциях это стандартная новость. Сообщения о том, что та или иная крупная российская компания уходит из Прибалтики (чаще всего как раз из Латвии), в последнее время превратились в рутину.

Ушел «Акрон», ушел «Уралхим», совсем недавно ушел «Новотранс». В самой Прибалтике давно перестали делать вид, что это все частные истории, у каждой из которых свои причины и предыстория. Общепризнано, что это все одна тенденция, ставшая следствием государственной политики России в отношении стран Балтии.

В начале недели директор Государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалниекс сообщил, что правительство РФ составляет с крупнейшими российскими экспортерами график перевода грузопотока из прибалтийских портов в отечественные. Прошло всего два дня, и «Газпром» заявил о продаже своей доли в ГТС Латвии.

Получается, что Россия избавляется от своих ключевых активов в Прибалтике и уходит, не словом, а делом доказывая отсутствие интереса к этому региону.

В случае с «Газпромом» это проявляется особенно ярко, потому что речь идет о такой стратегической отрасли экономики, как энергетика. Установление Россией контроля над стратегическими сферами экономики десятилетиями было одной из самых болезненных фобий Прибалтийских республик.

Неразрывно связанные с восточными соседями общими бизнес-интересами предприятия подозревались в измене Родине (вспомнить хотя бы недавний доклад «ландсбергистов» о том, что железные дороги в Прибалтике укрепляют геополитические позиции Кремля, или их борьбу с «Литовской железной дорогой» за то, что работает с российскими фирмами). Вводились ограничивающие совместный с Россией бизнес законы и постановления (в Латвии из страха «экономической реоккупации» националисты де-факто угробили программу «вид на жительство в обмен на инвестиции», в Литве предприятия, отнесенные к стратегическим отраслям экономики, обязали утверждать иностранные сделки с Департаментом госбезопасности).

Да что там говорить, если целые отрасли экономики в Прибалтике демонтировали из-за «слишком опасной» завязанности на Россию.

К примеру, машиностроение. Энергетика тоже пострадала от навязчивой антироссийской паранойи. Игналинскую АЭС в Литве закрыли в том числе под предлогом того, что ее может обслуживать только «Росатом», то есть атомная станция замыкает литовскую энергетику на Россию.

Что же касается газопроводов, то во всех постсоветских республиках части единой газотранспортной системы СССР воспринимались не просто как национальное достояние, а как национальное достояние, которое нужно оберегать от России.

На Украине в эпоху «газовых войн» 10 лет назад ГТС называли таким же атрибутом «незалежности», как президентская булава, флаг и гимн. Продать ее «Газпрому» — это все равно что самим продаться в рабство Москве. И неважно, что весь газ, идущий по ГТС, — продукция «Газпрома»: пускать россиян так далеко в украинскую экономику недопустимо.

Такое же отношение было у Прибалтики к своим грузовым портам. Пускай три четверти грузооборота портов Риги или Таллина — это грузы из России и в Россию, контроль россиян над этими портами недопустим, потому что это будет инструмент политического давления на Латвию и Эстонию.

Пусть лучше это будет наш инструмент политического давления на Россию.

Пока у наших морских портов монополия на перевалку грузов в Восточной Балтике, Москва от душеспасительных разговоров с нами про «компенсации за оккупацию» никуда не денется…

Транзитная инфраструктура бывших советских республик была, по существу, инструментом давления на Россию и паразитирования на России. Конечно, нельзя продавать «Газпрому» украинскую ГТС. Он же не позволит воровать у самого себя газ. А пока ГТС наша, Незалежная, на ней можно заниматься «несанкционированным отбором».

Россия в ответ на всю эту хуторскую хитровыделанность проложила новые газопроводы, построила новые порты на Балтике и теперь может работать с ключевыми западными рынками напрямую, а стратегические отрасли транзитных стран вкупе с самими лимитрофами ей больше не нужны.

Нельзя сказать, что последние от этого счастливы. Казалось, «незалежность» спасена, «оккупант» уходит и уносит свои вонючие деньги. Живи и радуйся.

Не тут-то было. Вся Восточная Европа в едином порыве второе десятилетие воюет с «потоками», требуя, чтобы Украине было гарантировано энергетическое сотрудничество с Россией. Президент Эстонии летит в Кремль обсуждать трагическое положение Таллинского порта. «Латвийская железная дорога» трагически заявляет, что без вагонов с российским углем дело идет к катастрофе. Скоро придется людей увольнять.

Только один вопрос: разве не вы все эти десятилетия добивались, чтобы «агрессивный восточный сосед» от вас, как бы это помягче выразиться… отвязался? Ну так вот. Сбылась мечта «патриота». Что же вы не празднуете окончательное избавление от угрозы «экономической реоккупации»?

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