Расстрел на военно-морской базе в Пенсаколе: подозреваемый террорист Мохаммед аль-Шамрани назвал Соединённые Штаты «нацией Зла»

Саудовский летчик застрелил в убийстве трех человек на базе ВМФ перед тем, как его застрелили помошники шерифа

Трамп говорит, что король Саудовской Аравии Салман позвонил ему чтобы выразить соболезнования и сочувствие жертвам

Agence France-Presse Published: 6 Dec, 2019

Стрельба произошла в здании учебного центра на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде. Фото: dpa

Как сообщается, саудовский кадет * (см. примечание), в своем онлайн-манифесте, осудил Америку как «нацию Зла» . Он сделал это в пятницу, перед тем, как открыть огонь на военно-морской авиабазе США и убить трех человек, после чего он был застрелен полицией.

В результате стрельбы, которая произошла в здании учебного центра на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде, было ранено восемь человек, в том числе два помошника шерифа, которые вступили в перестрелку с нападавшим.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис сказал, что стрелок был из Саудовской Аравии - той же самой страны, что и 15 из 19 мужчин, участвовавших в нападениях 9/11, некоторые из которых посещали гражданскую летную школу во Флориде.

Группа SITE Intelligence, ​​которая следит за джихадистскими СМИ, опознала его как Мохаммеда аль-Шамрани, и сообщила, что он опубликовал в Твиттере короткий манифест, в котором говорилось: «Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла».

Авианосец USS John F Kennedy прибывает на военно-морскую базу в Пенсаколе, штат Флорида, где в пятницу произошел инцидент со стрельбой. Фото: AFP

«Я не против вас потому что вы американцы, я не ненавижу вас за ваши свободы, я ненавижу вас, потому что вы каждый день поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против всего человечества», - написал он.

ABC News сообщили, что следователи работают над тем, чтобы определить, было ли это на самом деле написано стрелком.

Аккаунт в Твиттере, в котором был опубликован манифест, в котором [аль-Шамрани] также осудил поддержку Соединёнными Штатами Израиля и содержала цитату из покойного лидера «Аль-Каиды» Саудовской Аравии Усамы бен Ладена, был заблокирован.

Де Сантис заявил на пресс-конференции, что «правительство Саудовской Аравии должно реабилитироваться перед жертвами. И я думаю, что они обязаны сделать это, учитывая, что это был один из их людей ».

Командир части капитан Тимоти Кинселла сказал, что стрелок был летчиком-стажером, одним из «пары сотен» иностранных военных проходящих обучение на базе.

Я против Зла, а Америка в целом превратилась в нацию Зла Мухаммед аль-Шамрани

Шесть саудовцев были задержаны после стрельбы, в том числе трое, которые были замечены поблизости во время всей атаки, сообщила The New York Times со ссылкой на человека, информированного о первоначальном расследовании.

Газета The Times сообщила, что нападавший был вооружен 9-мм пистолетом Глок с увеличенным магазином, приобретенным на месте и четыре-шесть обойм в запасе.

Согласно сообщению официального Press Agency Саудовской Аравии, король Салман позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы осудить стрельбу, и заверил его, что «виновник этого отвратительного преступления не представляет саудовский народ»,.

Саудовская Аравия долгое время была крупным союзником США на Ближнем Востоке, прежде всего благодаря соображениям безопасности и нефти.

Трамп сказал, что король Салман «позвонил чтобы выразить свои искреннее сочувствование и соболезнования семьям и друзьям воинов, которые были убиты и ранены в результате нападения, которое произошло в Пенсаколе, штат Флорида».

Охранник стоит у КПП Нимиц в Перл-Харборе на Гавайях вскоре после того, как моряк убил двух мирных жителей в среду. Фото: AFP

По словам шерифа округа Эскамбия Дэвида Моргана, полицию вызвали по поводу стрельбы незадолго до 7 утра.

«Ходить по месту преступления - это как в кино», - сказал Морган. «Вы никак не ожидаете того что произойдет».

По словам Кинселлы, только сотрудники сил безопасности могут проносить оружие на базу, и неясно, как стрелок смог добыть оружие на территории.

Министр обороны Марк Эспер сказал, что «рассматривает несколько шагов для обеспечения безопасности наших военных объектов и безопасности наших военнослужащих и их семей», но не стал вдаваться в подробности.

Всего двумя днями ранее, американский моряк застрелил двух человек и ранил третьего на военно-морской верфи Пирл-Харбор на Гавайях, а затем покончил жизнь самоубийством.

«Это была разрушительная неделя для нашего военно-морского флота», - сказал адмирал Майкл Гилдей. «Когда случается трагедия, как сегодня, и в среду в Перл-Харборе, это чувствуется всеми».

Военно-морской аэродром в Пенсаколе - это место службы 16 000 военнослужащих и более 7 000 гражданских лиц и является домом для демонстрационного авиаотряда.

Это центр ранней подготовки пилотов ВМФ, известный как «колыбель морской авиации».

База является Центром обучения иностранных военных по программам военно-морского флота США, созданным в 1985 году специально для саудовских студентов, а затем расширенным и для обучения военных из других стран.

Полицейские машины сопровождают машину скорой помощи после стрельбы на военно-морской базе в Пенсаколе в пятницу. Фото: Pensacola News Journal через AP

Хотя массовые расстрелы в Соединенных Штатах распространены, на военных объектах они происходят достаточно редко.

В июле 2015 года Мохаммад Юсуф Абдулазиз совершил нападение на два военных объекта в штате Теннесси, в результате чего погибли четыре морских пехотинца и моряк. ФБР пришло к выводу, что насилие было инспирировано «иностранной террористической группой».

Двумя годами ранее, Аарон Алексис убил 12 и ранил восемь человек на вашингтонском военно-морском судоремонтном заводе в столице США, а затем был застрелен офицерами.

За четыре года до этого, майор Нидал Хасан, психиатр армии США, убил 13 человек и ранил более 30 в Форт-Худе в Техасе. Его считали «одиноким волком», который поддерживал «Аль-Каиду».

Сторонники ужесточения оружейных законов ухватились за последнюю стрельбу.

«Наши ветераны и военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, подвергают опасности свою жизнь, защищая нас за рубежом и нельзя допускать чтобы их терроризировали с применением оружия у себя дома», - сказала Синди Мартин, волонтер из Moms Demand Action, чья дочь работает базе ВМФ.

*В качестве примечания переведен отрывок из другой статьи

SAUDI MILITARY BASE SHOOTER AND THE UNEXPLAINED 9/11 CONNECTION

Саудовец-стрелок на военной базе и невыясненная связь [саудовцев] с 9/11

Предполагаемый боевик, открывший в пятницу стрельбу на базе военно-морской авиации Пенсакола во Флориде, в результате которой, по меньшей мере трое были убиты и несколько человек ранены, является гражданином Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе в течение последних двух лет.

Обучение подозреваемого стрелка Мохаммеда Альшамрани было оплачено правительством Саудовской Аравии. CNN, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Альшамрани - второй лейтенант Королевских военно-воздушных силах Саудовской Аравии - был проверен при въезде в США, а после стрельбы, его прошлое было проверено вновь, “красных флагов” при этом обнаружено не было.

А дело становится все более и более странным. Ночью перед стрельбой, Альшамрани, по сообщениям, устроил званый обед для трех других саудовцев, во время которых они просматривали видео других массовых расстрелов.

По крайней мере, один из этих людей, по-видимому, снимал видео у здания во время стрельбы на военно-морской базе, а два других сидели в машине и смотрели. Совпадение? Или они заранее знали, что должно было произойти? Позже они сказали следователям, что они «просто оказались там в то время».

В субботу вечером, газета Washington Post сообщила, что некий чиновник сказал, что «на данный момент, признаков заговора нет». Он добавил, что «Альшамрани, возможно, самостоятельно пришел к радикальным убеждениям». Post также сообщила, что незадолго до стрельбы, Альшамрани написал пост с осуждением США за «финансирование преступлений против мусульман» и поддержку Израиля.

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