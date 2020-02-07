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опубликовано редакцией на Переводике 07.02.20 03:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китайское военное информационное агентство Xilu сообщило, что коронавирус 2019-nCoV был создан в лаборатории

Критик [коммунистического] Китая  заявил, что новостная сеть Xilu сообщила  - “уханьский коронавирус” был создан Соединёнными Штатами

By Sophia Yang, Taiwan News, Staff Writer   2020/02/06 

Guo Wengui

Го Вэньгуй (фото Wikimedia Commons)

TAIPEI (Taiwan News) —  В последнее время начали  появляться конспиративные теории  происхождения “уханьского коронавируса”  (2019-nCoV). Во вторник (4 февраля), беглый  китайский бизнесмен Го Вэньгуй (郭文貴) заявил, что китайская военная  информационная сеть Xilu сообщила  - вирус был создан  Соединенными Штатами, что странно расходится с мнением китайских органов здравоохранения.

Го назвал Xilu китайской версией новостной сети Пентагона и рупором Народно-освободительной армии Китая. 21 января  агентством была опубликована статья, в которой опровергалось заявление Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) относительно передачи   вируса от животного человеку, и утверждалось, что в коронавирусе SARS, для создания вируса уровня биологического оружия, способного атаковать определенные группы людей, были заменены «четыре критически важных шипа (белка  оболочки вируса)» .

Го сказал, что Xilu  пытается обвинить США во вспышке  болезни, вызванной искусственным вирусом, сообщает Cmedia .

Го показал скриншот публикации Xilu, в  которой утверждается, что вирус не может появиться  в результате естественной мутации в течение короткого периода времени

31 января, республиканский сенатор Том Коттон предположил на слушании, что китайские чиновники ввели в заблуждение общественность по поводу происхождения нового коронавируса, заявив, что он мог быть получен в «суперлаборатории» в Ухани. Направление Китаем эксперта по биологическим войнам в Ухань,  для борьбы со вспышкой болезни, вызвало волну слухов.

К  тому  же, это привлекло  к китайскому вирусологу и исследователю коронавируса Ши Чжэнли (石正麗) излишнее внимание  средств массовой информации, благодаря ее исследованию 2018 года коронавирусов летучих мышей, которые, как было установлено, имели сходную с  2019-nCoV последовательность ДНК. Некоторые считают, что вирус, возможно, был выпущен из лаборатории в Ухани.

Тем не менее, известный тайваньско-американский профессор Чинг Лин, в субботу (1 февраля), опроверг утверждение о «биологическом оружии», заявив, что вышеупомянутые «четыре критически важных шипа» на самом деле являются четырьмя аминокислотами и что их замена не так «критична», как утверждал  Xilu.

Линь также поставил под сомнение достоверность статьи ( странное сходство уникальных вставок в белке-шипе 2019-nCoV с gp120 и Gag ВИЧ-1 ), цитируемых в теориях заговора. Сначала он предположил, что платформа bioRxiv, на которой была опубликована статья, не заслуживает доверия, так как большая часть публикуемой ею литературы не подвергается рецензированию.

И  продолжил,  сказав, что четыре вставки в гликопротеины-шипы, которые индийские авторы описали как уникальные для 2019-nCoV, не являются необычными в результатах для pBLAST (алгоритм для сравнения информации первичной биологической последовательности).

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теги: Китай  
   
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