Китайское военное информационное агентство Xilu сообщило, что коронавирус 2019-nCoV был создан в лаборатории

Критик [коммунистического] Китая заявил, что новостная сеть Xilu сообщила - “уханьский коронавирус” был создан Соединёнными Штатами

By Sophia Yang, Taiwan News, Staff Writer 2020/02/06

Го Вэньгуй (фото Wikimedia Commons)

TAIPEI (Taiwan News) — В последнее время начали появляться конспиративные теории происхождения “уханьского коронавируса” (2019-nCoV). Во вторник (4 февраля), беглый китайский бизнесмен Го Вэньгуй (郭文貴) заявил, что китайская военная информационная сеть Xilu сообщила - вирус был создан Соединенными Штатами, что странно расходится с мнением китайских органов здравоохранения.

Го назвал Xilu китайской версией новостной сети Пентагона и рупором Народно-освободительной армии Китая. 21 января агентством была опубликована статья, в которой опровергалось заявление Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (China CDC) относительно передачи вируса от животного человеку, и утверждалось, что в коронавирусе SARS, для создания вируса уровня биологического оружия, способного атаковать определенные группы людей, были заменены «четыре критически важных шипа (белка оболочки вируса)» .

Го сказал, что Xilu пытается обвинить США во вспышке болезни, вызванной искусственным вирусом, сообщает Cmedia .

Го показал скриншот публикации Xilu, в которой утверждается, что вирус не может появиться в результате естественной мутации в течение короткого периода времени

31 января, республиканский сенатор Том Коттон предположил на слушании, что китайские чиновники ввели в заблуждение общественность по поводу происхождения нового коронавируса, заявив, что он мог быть получен в «суперлаборатории» в Ухани. Направление Китаем эксперта по биологическим войнам в Ухань, для борьбы со вспышкой болезни, вызвало волну слухов.

К тому же, это привлекло к китайскому вирусологу и исследователю коронавируса Ши Чжэнли (石正麗) излишнее внимание средств массовой информации, благодаря ее исследованию 2018 года коронавирусов летучих мышей, которые, как было установлено, имели сходную с 2019-nCoV последовательность ДНК. Некоторые считают, что вирус, возможно, был выпущен из лаборатории в Ухани.

Тем не менее, известный тайваньско-американский профессор Чинг Лин, в субботу (1 февраля), опроверг утверждение о «биологическом оружии», заявив, что вышеупомянутые «четыре критически важных шипа» на самом деле являются четырьмя аминокислотами и что их замена не так «критична», как утверждал Xilu.

Линь также поставил под сомнение достоверность статьи ( странное сходство уникальных вставок в белке-шипе 2019-nCoV с gp120 и Gag ВИЧ-1 ), цитируемых в теориях заговора. Сначала он предположил, что платформа bioRxiv, на которой была опубликована статья, не заслуживает доверия, так как большая часть публикуемой ею литературы не подвергается рецензированию.

И продолжил, сказав, что четыре вставки в гликопротеины-шипы, которые индийские авторы описали как уникальные для 2019-nCoV, не являются необычными в результатах для pBLAST (алгоритм для сравнения информации первичной биологической последовательности).

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