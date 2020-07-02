ОККУПАЦИЯ — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ

От скаута: Вообще мне от души понравилось как прибалты разоблачают российскую “оккупацию”, особенно порадовали пассажи про “культуру” и “принудительную индустриализацию”))) - видно не о таком оккупанте мечталось прибалтам)))

Европейский союз

24 ИЮНЯ, 2020

В сентябре прошлого года мы показали, как российский МИД пытался оклеветать страны Балтии, заявляя, что они так и не стали демократическими государствами, уважающими верховенство закона. Несмотря на полученный отпор, кремлевская кампания по дезинформации вновь набрала обороты в связи с перенесенным парадом Победы, посвященным 75-й годовщине Второй мировой войны.

На этот раз все началось с того, что Посольство России в Эстонии поделилось в своем аккаунте в Twitter статьей с сайта Russia Beyond под названием «Почему Прибалтика так хорошо жила в советское время».

Скриншот страницы Посольства России в Эстонии в Twitter. Перевод - «#Латвия, #Эстония и #Литва считались одними из самых привилегированных из 15 республик #СССР. Большая часть денежных средств в #СССР направлялась на развитие их потенциала. #СоветскоеНаследие #СоветскаяЭстония. Отличная статья от @russiabeyond»

Сама статья, основанная на серии глянцевых фотографий оккупированной Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, призвана изобразить страны Балтии как наиболее привилегированные республики в СССР и продемонстрировать «лучшее из того, что могла предложить эта гигантская страна [то есть СССР]». Но в статье ничего не говорится о том, что страны Балтии были незаконно аннексированы советским режимом и продолжали оказывать сопротивление — сначала вооруженное, а затем мирное — на протяжении десятилетий оккупации.

В статье делается ряд заявлений, основанных на нарративах прокремлевской дезинформации, и опускаются не слишком привлекательные аспекты, что можно понимать только как осознанный выбор редакции с целью обеления советской оккупации. Например, в статье утверждается, что «радикальные реформы в советском стиле того времени применялись с гораздо большей осторожностью» в странах Балтии. При этом советские репрессии в статье даже не упоминаются. Примечательно, что сама статья была опубликована в середине июня, когда страны Балтии отмечают годовщину массовых депортации своего населения в Сибирь.

Статья также включает в себя множество классических дезинформационных нарративов. Например:

«Латвия, Эстония и Литва считались одними из самых привилегированных из 16 республик СССР»

Когда ваша страна оккупирована, всегда приятно знать, что это привилегия. По крайней мере, в сознании оккупанта.

16 республик было до 1956 года, после их стало 15.

«Прибалтийские «территории» с проживающим здесь латышским, литовским и эстонским населением всегда имели особый статус как в составе Российской империи, так и в СССР. Советские власти всегда старались учитывать особые исторические и экономические обстоятельства этого «европейского» региона, столь сильно отличавшегося от остальной страны»

Страны Балтии были и остаются частью Европы. Доминирующим языком в СССР был русский, и он активно пропагандировался в школах и общественной жизни в ущерб местным языкам.

В статье также утверждается, что Советский Союз поддерживал национальную культуру, тогда как на самом деле культура являлась слугой режима. После Второй мировой войны в Советском Союзе преобладал строгий канон сталинского соцреализма, согласно которому художникам приходилось в реалистичной манере воплощать идеологические послания Коммунистической партии. После смерти Сталина советское общество стало более либеральным, а требования Коммунистической партии к искусству стали менее строгими, однако официальные предписания в отношении советской культуры сохранялись до 1980-х годов.

«На развитие советских прибалтийских республик выделялись большие финансовые средства»

Контролируемое Москвой развитие высокоцентрализованной и плановой экономики привело к постоянной нехватке товаров общего назначения, принудительной индустриализации без учета интересов местных общин и прибытию в страны Балтии рабочих-мигрантов со всего Советского Союза. К 1989 году эстонцы составляли всего 61,5% от общей численности населения их страны. В Латвии соответствующий показатель составил 52%.

«В итоге, уровень жизни советских Латвии, Эстонии и Литвы был выше, чем в большинстве других республик СССР, зарплаты больше в 2-3 раза, а люди меньше испытывали дефицит продовольственных товаров, одежды и т.д.»

К чему такая скромность? По словам представителя Государственной плановой комиссии Эстонской ССР в 1980 году национальный доход на душу населения в Эстонии был выше, чем в Великобритании, Норвегии или Финляндии. Однако более реалистичные, хотя и приблизительные, оценки указывают на то, что ВНП Эстонии к концу 1980-х годов составлял 2200–2300 долларов США на душу населения, что соответствует уровню Венгрии, а не Финляндии, ВВП которой на самом деле был в то время в десять раз выше.





Хороший обзор жизни при советском правлении также содержится на собственном канале сайта Russia Beyond на YouTube. В видео, опубликованном в 2018 году, ведущая говорит о том, что «есть люди, которые прожили большую часть своей жизни во времена советской власти, и у них нет никакого желания возвращаться назад. Для них воспоминания о бесконечных очередях в магазинах и медицинских учреждениях, партийных собраниях, цензуре и подслушивании, беспомощности человека, сталкивающегося с обществом, угнетении со стороны правительства и нищете перевешивают любые выгоды, предоставляемые социализмом. Страна была изолирована, закрыта для внешнего мира. Группы типа The Beatles и Rolling Stones были запрещены, книги были запрещены [государством были запрещены все книги, которые считались угрозой для партии — EUvsDisinfo], джинсы было невозможно достать. Поэтому красивая картинка, нарисованная ностальгией по СССР, в значительной степени является искаженным представлением о собственной юности, или результатом плохого знания истории, когда положительные моменты преувеличиваются, а отрицательные либо забываются вовсе, либо значительно преуменьшается».

Дмитрий Теперик, член правления Международного центра обороны и безопасности, отмечает, что Кремль может вдохновить своих сторонников попытаться ослабить или скомпрометировать достижения Запада и открытого общества. Однако «он на удивление бессилен в своих посредственных попытках создать новые положительные смыслы, ободряюще привлекательные нарративы и оптимистичные перспективы».

В ситуации, когда кажется, что только в прошлом имелось светлое будущее, искажение фактов и тщательный отбор изображений в поддержку нарративов Кремля являются проверенной временем тактикой, направленной на представление неприятных страниц советской истории в более приглядном виде.

Ниже приведены некоторые факты о жизни в условиях оккупации.

https://view.genial.ly/5eade9717b8ef50d76d275b1/interactive-content-the-liberator-arrived

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