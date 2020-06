архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.06.20 04:05 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Секрет счастья Иран “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” published in Persian Книга «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни», издана на персидском языке June 27, 2020 Тегеран. Персидский перевод книги «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни», написанной Гектором Гарсиа в соавторстве с Францем Миральесом, был опубликован издательством Torang в Тегеране. Книга переведена на персидский язык Касемом Юсефи. По словам японцев, у каждого есть икигаи - причина или мотив для жизни. И, по словам жителей японской деревни с самыми долгоживущими в мире людьми, нахождение или обретение этого мотива является ключом к более счастливой и продолжительной жизни. Наличие сильного мотива - в котором пересекаются страсть, миссия, призвание и профессия - означает, что каждый день наполнен смыслом. Это причина того, что мы встаём утром. Это также причина, по которой многие японцы никогда не уходят на пенсию (на самом деле в японском языке нет слова, означающего уход на пенсию в том смысле, в каком это обозначено в английском языке): они остаются активными и делают то, что им нравится, потому что они нашли настоящую цель в жизни - счастье всегда быть занятым. Собирая материалы для этой книги, авторы опросили жителей японской деревни с самым высоким процентом 100-летних людей - одной из Голубых зон мира (Blue Zones- зоны с самым большим числом долгожителей, примечание переводчика, perevodika.ru). Икигай раскрывает секреты их долголетия и счастья: как они едят, как они двигаются, как они работают, как они взаимодействуют друг с другом и со своей общиной и - их самый большой секрет - как они обретают свой икигай - мотивацию, которая приносит удовлетворение в их жизни. Книга предоставляет практические инструменты, которые помогут вам обрести свою собственную мотивацию. Потому что кто же не хочет быть счастливым каждый день? Фото: обложка книги «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни», написанной Гектором Гарсиа в соавторстве с Франческом Мираллесом.

Великобритания

This is the secret to happiness, according to Harvard scientists В этом секрет счастья, считают ученые Гарварда Caroline Allen Contributor Yahoo Style UK 24 June 2020 Это проще, чем вы думаете. (Getty Images) Все хотят знать секрет счастья. Внутренняя гармония? Семья? Успешная карьера? Это те варианты, о которых мы все, вероятно, думали в тот или иной момент. Благодаря Гарвардскому университету мы можем быть на шаг ближе к ответу на этот важнейший вопрос. Ответ? Добровольная помощь другим. Это действительно так просто. По крайней мере, это то, что обнаружили доктор Эрик С. Ким, и его команда исследователей. Выяснилось, что люди старше 50 лет, которые регулярно добровольно помогают другим, чувствуют себя намного лучше, чем те, кто этого не делает. И это еще не все о нашем самочувствии. Научно доказано, что помощь другим помогает решить массу проблем со здоровьем. Это связано с более низким риском смерти, а также меньшей вероятностью развития сложных проблем со здоровьем. Помощь другим также является катализатором для других улучшений вашего образа жизни, таких как увеличение физических нагрузок и общей физической активности. Но сколько времени нужно помогать, чтобы получить реальный результат? Только два часа в неделю, так считают эксперты. Это 100 часов в год. «Люди по природе своей социальные существа. Возможно, именно поэтому наши души и и тела вознаграждаются, когда мы помогаем другим», - объясняет д-р Ким. «Наши результаты показывают, что волонтерство, добровольная помощь другим среди пожилых людей не только укрепляет сообщества, но и обогащает нашу собственную жизнь, укрепляя наши связи с другими, помогая нам чувствовать чувство цели и благополучия, и защищая нас от ощущения одиночества и безнадежности, от депрессии «Регулярная альтруистическая активность снижает риск смерти, даже притом что наше исследование не показало её прямого влияния на широкий спектр хронических заболеваний». Мы видели исследования о пользе альтруизма для здоровья в прошлом, но это первое, которое убедительно доказывает, что компаниям было бы полезно разрабатывать добровольные оздоровительные программы для сотрудников. Исследование также является достаточно убедительным, чтобы предположить, что терапевты и врачи общей практики могли бы добавить волонтерство в свой список предложений, чтобы помочь пациентам, у которых отсутствует мотивация или позитивность. В ходе исследования, , чтобы получить всестороннее представление о предмете, были проанализированы данные 13 000 взрослых, проведены различные опросы и интервью. Затем исследователи изучили влияние добровольной помощи другим на каждого человека, изучив 34 различных физических и эмоциональных сигнала. Нет никакой дополнительной выгоды от волонтерства в конкретных областях, так как люди идут добровольно работать, основываясь только на своих интересах. Исследование было предпринято до пандемии коронавируса, что делает волонтерство несколько более сложной перспективой в нынешних условиях. Хотя, доктор Ким говорит, что есть способы подойти к этому с должной осторожностью. «Сейчас может быть особый момент в истории, когда общество нуждается в вашей помощи больше всего. Если вы можете сделать это, соблюдая указания по охране здоровья, вы можете не только помочь исцелить и восстановить мир, но и помочь самим себе. «Когда кризис COVID-19 наконец утихнет, у нас есть шанс сформировать политику и создать гражданские структуры, которые позволят больше помогать обществу. Некоторые города уже предлагали эту идею еще до пандемии и карантина, и я надеюсь, что у нас будет желание и решимость сделать это в обществе и после COVID-19».

