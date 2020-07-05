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опубликовано редакцией на Переводике 03.07.20 04:45
скаут: Игорь Львович;
   
 

Две китайские буровые готовятся к бурению в водах российской Арктики

Буровая Nan Hai Ba Hao во время предыдущего захода в Мурманск. Фото: Gov-murman.ru

Китайские буровики займутся геологическим изучением заполярного Карского моря уже четвертый год подряд.

By   Atle Staalesen   июня 30, 2020

17 июня одно из крупнейших полупогружных судов мира Xin Guang Hua вошло в Кольский залив с двумя буровыми установками на борту. Как следует из данных слежения за передвижением морских судов, неделю спустя оно вышло из российского арктического города, взяв курс на Нидерланды, и 29 июня находилось уже у норвежских Лофотенских островов.

Жителям Мурманска уже привычен вид китайских буровых, которые появляются здесь сразу после таяния и ухода льдов в российской Арктике. В 2017 году сюда прибыла буровая Nan Hai Ba Hao, также известная под названием Nanhai VIII, которая затем отправилась в Карское море. С тех пор эта буровая работает в российской Арктике каждое лето.

В этом году в Кольский залив впервые прибыли сразу две китайские буровые. Предполагается, что одна из них — это Nan Hai Ba Hao. Как сообщает информагентство EA Daily, вторая буровая называется Nan Hai Jiu Hao.

Обе буровые принадлежат и эксплуатируются компанией China Oilfield Services (COSL). Предполагается, что они будут вести бурение на одном или нескольких арктических лицензионных участках «Газпрома».

В предыдущие годы работы в Карском море Nan Hai Ba Hao занималась бурением на Ленинградском и Скуратовском лицензионных участках у западного побережья полуострова Ямал.

По информации Администрации Северного морского пути, российского учреждения, занимающегося управлением судоходством в регионе, буровым разрешено находиться в юго-западной части Карского моря с 1 июля по 15 ноября. Одним из условий работы, прописанных в разрешении, выданном китайской компании, является отсутствие льдов в районе бурения. 

Судя по информации Администрации СМП, а также сайта Marine Traffic, одним из судов, участвующих в буксировке китайских буровых в Карское море, может быть норвежское Magne Viking. Помимо этого, по информации сервиса слежения за передвижением судов, в Мурманске сейчас находится норвежское судно обеспечения Normand Supra.

В 2019 году работу буровых в Карском море сопровождало несколько норвежских судов обеспечения.  

Разведочным бурением в Карском море в этом году будут заниматься не только китайские буровые. Вероятно, в этом районе также будет задействована российская буровая «Арктическая». Помимо этого, на мелководье Обской губы отбуксируют буровую «Амазон», где она уже бурила в 2018 и 2019 годах.

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