Франция оказалась в сложном положении после поражения Хафтара в Ливии

Алексей

Франция, сыгравшая решающую роль в восстании генерала путчиста Халифы Хафтара в Ливии, теперь оказалась в трудном положении после своего поражения, сообщают СМИ.

Поглощая линию Франции о том, что Париж борется с терроризмом, поддерживая силача Хафтара против исламистов в Триполи, некоторые из сотрудников французского МИДа и аппарата безопасности начинают отступать после его поражения в Ливии, об этом говорится в статье, написанной международным корреспондентом Борзу Дарагахи.

После свержения покойного правителя Муаммара Каддафи в 2011 году гражданская война разделила Ливию. Новое правительство страны было основано в 2015 году в соответствии с соглашением под руководством ООН, но усилия по долгосрочному политическому урегулированию не увенчались успехом из-за военного наступления сил Хафтара.

В статье также приводились слова одного высокопоставленного чиновника, знакомого с политикой Франции в Ливии, который говорил на условиях анонимности о том, что поддержка Францией Хафтара была предоставлена «в интересах борьбы с терроризмом, тактического выбора в целях ликвидации некоторых (экстремистских) групп».

Его тактический выбор превратился в стратегию, основанную на убеждении, что «крутые парни — это правильная защита от терроризма», — сказал чиновник. Кроме того, полагаясь на Объединённые Арабские Эмираты, Франция сыграла «жизненно важную роль в восстании военачальника Халифы Хафтара, предоставив ему видимость респектабельности и дипломатического прикрытия», — говорится в сообщении.

Далее рассказывалось, что Париж теперь оказался в изоляции и не получил выгоды от своих политических и дипломатических действий после поражения Хафтара в западной части Ливии.

Ссылаясь на замечания президента Франции Эммануила Макрона, в которых он назвал поддержку Турцией ливийского правительства «опасной игрой», корреспондент сказал, что «французские чиновники теперь звучат смешно со своими коллегами в Лондоне и Берлине, когда они пытаются защитить свою политику в отношении Ливии, обвиняя во всех проблемах страны Турцию».

«Между тем, они поддерживают Хафтара так много лет, что не знают, как отступить. Вместо того, чтобы признать ошибки, проще сказать, что Турция является страной, вызывающей все эти проблемы», — заявил консультант по управлению рисками, специализирующийся на Ливии.

ООН признает ливийское правительство во главе с Файесом аль-Сарраджем как законную власть страны, поскольку Триполи сражается с боевиками Хафтара. В марте правительство приступило к операции «Буря мира против Хафтара», чтобы противостоять его атакам на столицу Триполи и недавно освобождённые стратегические места, включая Тархуну, последний оплот Хафтара на западе Ливии.

Макрон нацелен на Турцию и Россию

Совсем недавно Макрон ещё раз обвинил Турцию за её участие в ливийском конфликте, в эскалации конфликта с Анкарой. Он также подверг критике амбивалентность российского президента Владимира Путина по отношению к наёмникам его страны, действующим в североафриканском государстве.

«Мне кажется, что за это нужно привлекать к уголовной ответственности тех, кто претендует на членство в НАТО», — сказал Макрон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в замке Мезеберг под Берлином. «Поведение Турции в Ливии неприемлемо для нас», — сказал Макрон, добавив, что для Анкары настал момент срочно прояснить свою позицию.

Напряжение между Анкарой и Парижем в этом месяце ещё более возросло, когда Франция осудила «чрезвычайно агрессивную» интервенцию турецких кораблей против французского военного корабля, участвующего в миссии НАТО в Средиземном море, а Анкара отклонила эту претензию, как «беспочвенную».

В прошлый раз президент Франции обвинил Турцию в «опасной игре», которую больше нельзя было терпеть. На следующий день турецкие власти открыли ответный огонь, заявив, что «фактически именно Франция играет в опасную игру, поддерживая нелегитимного командира путчиста Хафтара в его кампании по захвату Триполи».

Макрон отрицал поддержку вооруженных сил на востоке во главе с Хафтаром, подчёркивая, что Франция выступает за поиск «разумного политического решения». Анкара, в свою очередь, поддерживает непризнанное Ливией правительство национального согласия (GNA) в конфликте с незаконными силами Хафтара.

Франция подозревается в том, что аналитики поддерживают Хафтара наряду с Египтом, Россией и ОАЭ. Власти страны отрицают поддержку Хафтара, но не стали упрекать его союзников, особенно ОАЭ, что также было выделено ООН за нарушение эмбарго на поставки оружия.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что хочет усилить давление на страны, которые нарушают эмбарго на поставки оружия Ливии, назвав их официально. «В долгосрочной перспективе нельзя воздерживаться от публичного обозначения этих стран. Готовность к этому постоянно растёт в ЕС», — сказал он во вторник в интервью немецкому агентству печати.

Европейский союз начал военно-морскую миссию по контролю эмбарго ООН на поставки оружия, которое действует уже девять лет. Спутниковое наблюдение позволяет отслеживать поставки оружия, но пока они не были остановлены. Германия сыграла сдерживающую роль в усилиях по урегулированию конфликта, проведя международный саммит в Берлине в январе.

На этом совещании несколько мировых лидеров согласились поддержать долгосрочное эмбарго на поставки оружия, однако на практике изменений практически не наблюдалось. Позже Макрон также осудил вмешательство в Ливию со стороны российского частного военного подрядчика Вагнера.

Напомним, что Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила в пятницу, что наёмники из России проникли на нефтяное месторождение Шарара. Также в докладе ООН в прошлом месяце говорилось, что российский частный военный подрядчик разместил в стране около 1200 вооружённых человек.

Макрон говорил на эту тему с Путиным в пятницу, но не стал осуждать Москву, как он это делал с Анкарой. Он также сказал, что два лидера согласились работать для достижения общей цели и прекращения огня. Кроме того, со слов французского президента, Путин считает, что не должен нести ответственность за частных российских подрядчиков, которые, по факту, не имеют ничего общего с политикой страны.

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