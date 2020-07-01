Обнародованы подробности стычек в Дижоне с участием чеченцев

Михаил 30.06.2020

Количество жертв в результате стычек в Дижоне, которые возникли между чеченской общиной и выходцами из арабских стран, достигла 20 человек. Четырем участникам было предъявлено обвинение. Об этом рассказал прокурор города Дижона. Ассоциации, поддерживающие обе стороны, сообщили о предвзятом отношении расследования к чеченской диаспоре.

Ранее сообщалось, что в середине июня в Дижоне между чеченцами и выходцами из арабских стран возник конфликт, в ходе которого пострадало 10 человек. Спустя несколько дней обе стороны договорились о перемирии. А еще через некоторое время правоохранительные органы задержали нескольких человек, принадлежащих к чеченской диаспоре в Дижоне.

Причиной возникновения конфликтной ситуации стало избиение наркодилерами подростка из чеченской диаспоры. Мгновенно все соцсети облетело сообщение с призывом о мести.

Чеченцы заявили об отсутствии межэтнических противоречий с переселенцами из Магриба, однако акцентировали внимание на том, что власти до конца не решили проблему наркоторговли.

Подробная информация о задержанных

Прокурор города Дижон Эрик Мате заявил, что в результате конфликтной ситуации пострадали двадцать человек. Среди них есть несколько человек, которые получили более тяжелые травмы. Четверо получили обвинение. Как выяснилось, трое из них являются выходцами из Российской Федерации, которые на данный момент живут в Сен-Этьене, Доуле и Труа, а четвертым оказался гражданин Франции, но родившийся на территории Российской Федерации. Со слов Мате, возраст подозреваемых составляет от 23 до 53 лет.

Представители посольства Российской Федерации в Париже сейчас проверяют информацию о национальности арестованных. Как рассказал один из сотрудников посольства, граждан РФ среди подозреваемых нет. Также он отметил, что в связи с заявлением прокурора Дижона, посольство отправит запрос французской стороне.

Мате рассказал, что первому задержанному всего 23 года. Родом он из Российской Федерации и у него имеется статус переселенца. Еще он добавил, что судимости у него нет и обитает он в Сент-Этьене. Правоохранительные органы Франции обвинили молодого человека в объединении преступной группировки. Данная уголовная статья предусматривает наказание в виде лишение свободы до десяти лет.

Второму задержанному 29 лет. Он родом из России и является резидентом Франции. Судимости у него нет и проживает в городе Труа. Ему инкриминируют ту же статью, что и предыдущему молодому человеку.

Третьему обвиняемому в беспорядках 53 года, и он является гражданином Российской Федерации. Проживает в Доуле и имеет статус беженца. Ему было выдвинуто обвинение такое же, как и первым двум. Четвертому задержанному 41 год, и он также является выходцем из России, однако имеет французское гражданство. Несмотря на то, что у него нет судимости, тем не менее этот мужчина находится под наблюдением суда. Проживает мужчина в Дижоне и ему инкриминируют ту же статью, что и другим участникам массовой драки.

В середине июня чеченцы в черных масках, вооружившись стальными прутьями, вошли в один из ночных клубов, где сильно избили нескольких человек. В это же время в Грезиле группа молодых людей напала на представителей арабской диаспоры. В результате этой драки травмы разной степени тяжести получили 9 человек.

Все потасовки происходили вне поля зрения правоохранительных органов, а стычки не были зафиксированы видеокамерами.

На следующий день 50 чеченцев в Дижоне напали на выходцев из арабских стран. Несколько человек во время стычек стали стрелять из пистолета. После чего скрылись с места преступления. Спустя некоторое время полицейскими было найдено сожженным транспортное средство в деревушке, расположенной недалеко от Дижона.

А следующей ночью возле автостоянки собралась группа из 170 молодых ребят, которые отправились в Грезиль, предварительно вооружившись металлическими прутьями и битами. Надев маски, они стали нападать на беженцев из арабских стран. Соцсети облетело немало видео и сейчас их тщательно изучают правоохранительные органы.

Накануне днем в Дижоне произошли события, которые прокурор назвал массовыми беспорядками, сопровождающиеся погромами. На видео отчетливо видно, что люди были вооружены огнестрельным оружием. Однако Мате подчеркнул, что многое на видео не имело ничего общего с тем, что происходило в Дижоне. Данное видео снято в других французских городах и при совершенно иных обстоятельствах.

Такой вывод был сделан по многим факторам, включая мусорные баки, не принадлежащие городу.

Представители чеченских организаций на брифинге, прошедшем в конце июня в столице, заявили о последних событиях, происходящих в Дижоне. Они рассказали, что французы весьма субъективно относятся к чеченцам.

Также они подчеркнули, что чеченцы, проживающие на территории Франции, не нуждаются в особом отношении к себе, а хотят, чтобы к ним уважительно относились. Во время брифинга они заявили, что к ним во Франции относятся предвзято, обвиняя из в организации массовых беспорядков.

Мнения пользователей в соцсетях разделяются по поводу столкновений в Дижоне

Пользователи европейских стран в одной из популярных соцсетей по-разному отнеслись к массовым беспорядкам во французском городке Дижоне. Некоторые из них резко высказались в сторону чеченской общины.

Так, один из пользователей социальных сетей написал, что чеченцы должны были пойти с пострадавшим из их общины. Другой пользователь отметил, что в Ницце происходит то же самое: представители чеченской национальности не соблюдают закон, устраивая кровавую месть.

Но есть и такие, которые поддержали чеченскую диаспору. Например, один из пользователей написал на странице, что чеченцы являются настоящими и благородными мужчинами. Все сделали на высшем уровне. Однако в остальном это, разумеется, бандитские разборки.

Другой отметил, что они не являются врагами, а стычка произошла из-за ссоры. Как таковой вражды между ними нет.

Вместе с тем нашлись и такие, которые раскритиковали действия правоохранительных органов. Так, один из активных пользователей соцсетей подчеркнул, что легче задержать и избивать представителей «желтых жилетов», нежели разбираться с чеченской и магрибской мафией.

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