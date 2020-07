архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.07.20 14:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"China in counterfeit gold scandal as Wuhan company uses fake bars to gain $4.1bn in loans" Австралия - 30 июня 2020 г. “Золотой скандал” в Китае Ювелирная компания из Ухани Kingold Jewelry использовала фальшивые золотые слитки для получения кредитов на сумму 4,1 млрд. долларов By Robin Bromby - June 30, 2020 В отношении компания Kingold Jewelry, включенной в список NASDAQ, ведется расследование. Оно начато в связи с обвинениями в том, что компания, в качестве обеспечения по кредитам, предоставила поддельные золотые слитки. Один из крупнейших китайских производителей золотых ювелирных изделий, компания Kingold Jewelry, базирующаяся в Ухане и занесенная в листинг NASDAQ, обвиняется в размещении поддельных золотых слитков в качестве залога для получения кредитов от 14 китайских финансовых учреждений. Согласно сообщениям из Пекина, 83 тонны золота в слитках были оценены в 20,6 млрд юаней (4,2 млрд долларов), но многие из слитков оказались покрытой золотом медью. Две нью-йоркские юридические фирмы от имени инвесторов уже начали расследование мошенничества с ценными бумагами в Kingold Jewelry Inc (NASDAQ: KGJI). История вскрылась после того, как веб-сайт в Пекине расследовал жалобы, а затем опубликовал новость под заголовком: «Тайна ссуд на 2 миллиарда долларов США под фальшивое золото». Kingold отрицает, что предоставила поддельные слитки китайским кредиторам, таким как China Minsheng Trust, Hengfeng Bank, Dongguan Trust и Bank of Zhangjiakou. Вовлеченные трастовые компании в значительной степени известны как «теневые банки». Поддельное золото использовалось в качестве обеспечения по кредиту Предполагаемая афера была обнаружена в начале этого года, когда Kingold объявила дефолт по кредитам Dongguan Trust. “Золотые” слитки, предоставленные в качестве залога, оказались позолоченными, изготовленными из медного сплава. «Золотые» слитки переданные Minsheng Trust также оказались из медного сплава покрытого тонким слоем золота. Компания Kingold Jewelry получила кредиты от более чем десятка фирм. По имеющимся сведениям, большая часть заемных средств была использована для инвестирования в жилищный пузырь в Китае, а некоторые из этих инвестиций явно пошли на насмарку. За часть заемных средств Kingold приобрела компанию под названием Tri-Ring, которая владела земельными участками в Ухани и Шэньчжэне.

Получить кредиты компании Kingold помогла поддержка военных Контролирующим акционером Kingold является Цзя Чжихун, которого называют «грозный отставник». Господин Цзя, который служил в армии в Ухане и Гуанчжоу, когда-то управлял золотыми приисками Народно-освободительной армии. Kingold, изначально, был золотой фабрикой в ​​Ухане, связанной с Народным банком Китая. Комментарии к этой критической истории утверждают, что связи Цзя с могущественной армией Китая означали, что он мог делать все, что хотел, без вопросов. Фактически, государственная страховая компания покрыла некоторые из займов, но бенефициаром был Kingold, а не кредиторы. Уханьская Kingold является крупнейшим переработчиком золота в провинции Хубэй. Уже поднимаются вопросы о том, действительно ли существуют большие запасы «твердых активов», т. е. - золота в Китае. Это не первый скандал такого рода: в 2016 году «золотые» слитки, выпущенные в качестве обеспечения 19 кредиторам в провинции Шэньси, также оказались фальсифицированными - в том случае ядро ​​слитков состояло из вольфрама. Есть опасения, что другие китайские производители золота и производители ювелирных изделий также могут быть причастны к подобным мошенничествам. Сообщается, что Шанхайская золотая биржа отменила листинг Kingold. Акции компании за ночь упали на этих новостях на 23,77% - до 0,85 доллара США. статью прочитали: 44 человек Комментарии