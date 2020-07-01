"Русский" Нью-Йорк в поддержку полиции (видео)

June 30, 2020

В то время как в “нерусской Америке” , захваченной “социалистическими медиа” с идеями построения социализма и поголовной виновности полицейских и выходцев из Европы – в Бруклине происходит противоположные процесс.

“Старое” поколение выходцев их СССР , которые на своем опыте знают разницу между жизнью в странах с “социалистическим строем” и что такое “несменяемая власть партийной бюрократии” – сегодня русскоязычные жители Бруклина вышли на митинг поддержки полиции.

Видео с русского канала в США RTVi – о этом и других событиях в Америке и в России в начале страницы.

Как и положено на путинских телеканалах в США – в интервью “самого независимого телеканала” – только недавно переписанного с имени бывшего директора телекомпании Звезде на “бизнесмена из Калифорнии” – оказывается миллиард долларов. которые “протестанты” “требуют” забрать у полицейских должны не быть украдены из бюджета на “социальные проекты” – что в переводе на русский означает на организацию новых “народных республик” и продвижение путинских идей о “америке без границ и добычи нефти” – а “незащищенным слоям населения” ….

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