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скаут: Игорь Львович;
   
 

"Русский" Нью-Йорк в поддержку полиции (видео)

June 30, 2020

 В то время как в “нерусской Америке” ,  захваченной   “социалистическими медиа”  с идеями  построения социализма и   поголовной виновности полицейских и выходцев из Европы  –   в Бруклине происходит противоположные процесс.

“Старое” поколение  выходцев их СССР , которые на своем опыте   знают разницу между жизнью в странах с “социалистическим строем”  и что такое “несменяемая власть  партийной бюрократии”  –  сегодня русскоязычные жители Бруклина вышли на митинг поддержки полиции.

Видео с русского канала в США  RTVi  –  о этом и других событиях в  Америке и в России в начале страницы. 

 

 Как и положено на путинских телеканалах в США –  в интервью “самого независимого телеканала” – только недавно переписанного с имени бывшего директора телекомпании Звезде на “бизнесмена из Калифорнии”  –    оказывается миллиард долларов. которые “протестанты”  “требуют” забрать у полицейских должны не быть  украдены из бюджета на “социальные проекты” –  что в переводе на русский означает на организацию  новых “народных республик” и продвижение путинских идей о “америке без границ и добычи нефти” – а “незащищенным слоям населения” ….  



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