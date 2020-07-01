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опубликовано редакцией на Переводике 01.07.20 16:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ГРУ: шпионское агентство, известное своей наглостью, снова в заголовках газет

Analysis by Nathan Hodge, CNN  June 30, 2020

The headquarters of GRU in Moscow.

Штаб-квартира ГРУ в Москве..

(CNN) Для разведывательной службы, которая,  как  предполагается,  должна действовать в тени, ГРУ, кажется,  слишком часто  попадает в  заголовки.

ГРУ - формально известное как Главное управление Генерального штаба - давно обвиняется Западом в организации наглых и громких нападений, включая взлом учетных записей электронной почты Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году  и  атаку  с  помощью  нервно-паралитического отравляющего вещества  в Солсбери, Англия  в  2018-м.

Сегодня шпионское агентство снова находится в центре международного внимания,  это произошло  после  появления   сообщений  о том, что разведка США пришла к выводу  - оперативники ГРУ предложили талибам  денежное  вознаграждение  за  уничтожение американских и британских военных  в Афганистане.

Эта новость уже вызвала политический шторм в Вашингтоне, когда лидеры конгресса потребовали ответов от администрации Трампа. Но наблюдатели также задаются вопросом, почему российское разведывательное управление проводит операцию, которая потенциально вступает в противоречие с заявленными собственными целями России по привлечению враждующих сторон к столу в Афганистане и предотвращению резкого краха центрального правительства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что эта история - впервые сообщенная New York Times - была «ложью», повторив  предположение президента Дональда Трампа о том, что сообщаемая разведывательная информация  может быть «фальшивой», а история ложной.

«Прежде всего, эти утверждения - ложь», - сказал Песков на телеконференции с журналистами. «Во-вторых, если американские спецслужбы все еще отчитываются перед президентом, то я предлагаю [вам] исходить из соответствующих заявлений президента Трампа, который уже дал свою оценку этим сообщениям».

Можно простить появляющееся чувство дежавю: российское правительство всегда очень оперативно  делает  заявления-опровержения в отношении действий  ГРУ.

В марте 2018 года, тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "весьма вероятно" виновна в покушении на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери - и что два подозреваемых в нападении были,  как считается,  сотрудниками ГРУ. В июле того же года Специальная прокуратура США обвинила 12 офицеров ГРУ в  предполагаемой причастности к взлому электронной почты Демократической партии в рамках более масштабной, направляемой  Кремлем попытки вмешаться в избирательную кампанию США 2016 года.

Кремль неоднократно отрицал причастность к обоим делам, хотя президент России Владимир Путин назвал Скрипаля «предателем» и «подонком» и предположил, что утечка электронных писем Демократической партии не обязательно является плохой вещью.

«Некоторые хакеры опубликовали информацию о непристойном поведении предвыборного штаба г-жи [Хиллари] Клинтон - поддержке одного кандидата на выдвижение  от  партии за счет другого», - сказал он. «Все говорят о том, кто это сделал, но так ли важно, кто это сделал? Что важно, так это содержание этой информации. Это мой ответ».

Сегодняшние утверждения о том, что ГРУ предложили боевикам "Талибана" вознаграждение за убийства  американских военнослужащих, появились  в очень сложное время: Россия, которая считает Афганистан своим ближайшим соседом, хочет, чтобы американские войска покинули страну.

В конце февраля США и талибы подписали мирное соглашение, которое прокладывает путь для вывода американских войск из Афганистана и мирных переговоров между группировкой боевиков и правительством.

Несмотря на то, что отношения между США и Россией накалены, обе страны имеют некоторую общую позицию по Афганистану: официальный представитель МИД России Мария Захарова, обычно убежденный критик внешней политики США, недавно похвалила Специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада за его «активные усилия» для установления мира в Афганистане.

И Россия приложила свои собственные усилия, чтобы сформировать результаты в Афганистане, привлекая представителей талибов и некоторых из наиболее известных политических игроков Афганистана в Москву.

Представляется,  что предполагаемая операция ГРУ, направленная против военнослужащих США и коалиции, будет противоречить этим российским дипломатическим инициативам, говорит Лорел Миллер, программный директор по Азии в Международной кризисной группе.

Россия наладила контакты с талибами и другими воюющими сторонами в Афганистане, чтобы повлиять на результаты в регионе, который она считает своими стратегическим задним  двором. «Давно известно, что у  России были контакты с талибами и, как минимум, некоторая “смазка”  отношений с  выгодой в  виде  хеджирования  рисков», - сказал Миллер. Например, еще в 2017 году генерал армии Джон Николсон, главный командующий США, публично заявил, что Россия отправляет оружие талибам через соседний Таджикистан.

И  всё таки, сказала  Миллер, операция по вознаграждению  убийства  американских военных была бы гораздо более провокационной и «отличной» от ее типичного поведения. «Это противоречит официальной политике России», - сказала она. Другими словами, предполагаемая операция ГРУ, нацеленная на войска США и коалиции, может вызвать  ответный удар: потенциально подорвать поддержку США  выводу  войск  или, возможно, вынудить их ввести новые санкции в отношении России.

Но агентство имеет репутацию наглого  и  дерзкого - и,  кажется , может действовать   оппортунистически или независимо от официальной политики.

Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир, отмечает, что ГРУ активно проводит операции, которые вызывают дипломатические последствия. Эксперты по разведке говорят, что  отравление в Солсбери, которое привело к тому, что исследовательский  отдел Беллингката разоблачил предполагаемых боевиков ГРУ с помощью поиска в  открытых источниках,и  в  котором  проявилась явная безрассудность и неприкрытая жестокость (а не скрытный подход к секретным операциям), -  это  послание  врагам ГРУ.

«Это модель, которую мы много раз видели  на  Украине», - сказал он, имея в виду действия российской разведки. «Кремль вряд ли является хорошо смазанным механизмом, но Путин снова и снова - либо отрицая грубые российские ошибки и преступления, либо бросая защитный  покров на свои  службы  безопасности, - мало что делает для улучшения международного имиджа России».

И Путин постоянно демонстрирует готовность предоставить ГРУ политическое прикрытие.

Всего через несколько месяцев после отравления в Солсбери, которое привело к высылке  с  Запада   десятков российских дипломатов, Путин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию того, что он назвал «легендарной ГРУ», и похвалил патриотизм его офицеров, кто работает на организацию, которая больше не имеет слова  "разведка" ("intelligence") в своем названии. 

«Непонятно, куда исчезло  название  Главное разведывательное управление», - сказал он . «Мы должны восстановить его».

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