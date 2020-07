архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.07.20 16:34 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Russia's GRU: Spy agency known for brazenness back in the headlines" США - 30 июня 2020 г. ГРУ: шпионское агентство, известное своей наглостью, снова в заголовках газет Analysis by Nathan Hodge, CNN June 30, 2020 Штаб-квартира ГРУ в Москве.. (CNN) Для разведывательной службы, которая, как предполагается, должна действовать в тени, ГРУ, кажется, слишком часто попадает в заголовки. ГРУ - формально известное как Главное управление Генерального штаба - давно обвиняется Западом в организации наглых и громких нападений, включая взлом учетных записей электронной почты Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году и атаку с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери, Англия в 2018-м. Сегодня шпионское агентство снова находится в центре международного внимания, это произошло после появления сообщений о том, что разведка США пришла к выводу - оперативники ГРУ предложили талибам денежное вознаграждение за уничтожение американских и британских военных в Афганистане. Эта новость уже вызвала политический шторм в Вашингтоне, когда лидеры конгресса потребовали ответов от администрации Трампа. Но наблюдатели также задаются вопросом, почему российское разведывательное управление проводит операцию, которая потенциально вступает в противоречие с заявленными собственными целями России по привлечению враждующих сторон к столу в Афганистане и предотвращению резкого краха центрального правительства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что эта история - впервые сообщенная New York Times - была «ложью», повторив предположение президента Дональда Трампа о том, что сообщаемая разведывательная информация может быть «фальшивой», а история ложной. «Прежде всего, эти утверждения - ложь», - сказал Песков на телеконференции с журналистами. «Во-вторых, если американские спецслужбы все еще отчитываются перед президентом, то я предлагаю [вам] исходить из соответствующих заявлений президента Трампа, который уже дал свою оценку этим сообщениям». Можно простить появляющееся чувство дежавю: российское правительство всегда очень оперативно делает заявления-опровержения в отношении действий ГРУ. В марте 2018 года, тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "весьма вероятно" виновна в покушении на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери - и что два подозреваемых в нападении были, как считается, сотрудниками ГРУ. В июле того же года Специальная прокуратура США обвинила 12 офицеров ГРУ в предполагаемой причастности к взлому электронной почты Демократической партии в рамках более масштабной, направляемой Кремлем попытки вмешаться в избирательную кампанию США 2016 года. Кремль неоднократно отрицал причастность к обоим делам, хотя президент России Владимир Путин назвал Скрипаля «предателем» и «подонком» и предположил, что утечка электронных писем Демократической партии не обязательно является плохой вещью. «Некоторые хакеры опубликовали информацию о непристойном поведении предвыборного штаба г-жи [Хиллари] Клинтон - поддержке одного кандидата на выдвижение от партии за счет другого», - сказал он. «Все говорят о том, кто это сделал, но так ли важно, кто это сделал? Что важно, так это содержание этой информации. Это мой ответ». Сегодняшние утверждения о том, что ГРУ предложили боевикам "Талибана" вознаграждение за убийства американских военнослужащих, появились в очень сложное время: Россия, которая считает Афганистан своим ближайшим соседом, хочет, чтобы американские войска покинули страну. В конце февраля США и талибы подписали мирное соглашение, которое прокладывает путь для вывода американских войск из Афганистана и мирных переговоров между группировкой боевиков и правительством. Несмотря на то, что отношения между США и Россией накалены, обе страны имеют некоторую общую позицию по Афганистану: официальный представитель МИД России Мария Захарова, обычно убежденный критик внешней политики США, недавно похвалила Специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада за его «активные усилия» для установления мира в Афганистане. И Россия приложила свои собственные усилия, чтобы сформировать результаты в Афганистане, привлекая представителей талибов и некоторых из наиболее известных политических игроков Афганистана в Москву. Представляется, что предполагаемая операция ГРУ, направленная против военнослужащих США и коалиции, будет противоречить этим российским дипломатическим инициативам, говорит Лорел Миллер, программный директор по Азии в Международной кризисной группе. Россия наладила контакты с талибами и другими воюющими сторонами в Афганистане, чтобы повлиять на результаты в регионе, который она считает своими стратегическим задним двором. «Давно известно, что у России были контакты с талибами и, как минимум, некоторая “смазка” отношений с выгодой в виде хеджирования рисков», - сказал Миллер. Например, еще в 2017 году генерал армии Джон Николсон, главный командующий США, публично заявил, что Россия отправляет оружие талибам через соседний Таджикистан. И всё таки, сказала Миллер, операция по вознаграждению убийства американских военных была бы гораздо более провокационной и «отличной» от ее типичного поведения. «Это противоречит официальной политике России», - сказала она. Другими словами, предполагаемая операция ГРУ, нацеленная на войска США и коалиции, может вызвать ответный удар: потенциально подорвать поддержку США выводу войск или, возможно, вынудить их ввести новые санкции в отношении России. Но агентство имеет репутацию наглого и дерзкого - и, кажется , может действовать оппортунистически или независимо от официальной политики. Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир, отмечает, что ГРУ активно проводит операции, которые вызывают дипломатические последствия. Эксперты по разведке говорят, что отравление в Солсбери, которое привело к тому, что исследовательский отдел Беллингката разоблачил предполагаемых боевиков ГРУ с помощью поиска в открытых источниках,и в котором проявилась явная безрассудность и неприкрытая жестокость (а не скрытный подход к секретным операциям), - это послание врагам ГРУ. «Это модель, которую мы много раз видели на Украине», - сказал он, имея в виду действия российской разведки. «Кремль вряд ли является хорошо смазанным механизмом, но Путин снова и снова - либо отрицая грубые российские ошибки и преступления, либо бросая защитный покров на свои службы безопасности, - мало что делает для улучшения международного имиджа России». И Путин постоянно демонстрирует готовность предоставить ГРУ политическое прикрытие. Всего через несколько месяцев после отравления в Солсбери, которое привело к высылке с Запада десятков российских дипломатов, Путин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию того, что он назвал «легендарной ГРУ», и похвалил патриотизм его офицеров, кто работает на организацию, которая больше не имеет слова "разведка" ("intelligence") в своем названии. «Непонятно, куда исчезло название Главное разведывательное управление», - сказал он . «Мы должны восстановить его». статью прочитали: 35 человек Комментарии