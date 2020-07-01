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Евреи Литвы уличают Путина в «фальсификации» истории

Еврейские лидеры Литвы обвиняют президента России в «фальсификации» истории времен аннексии СССР стран Балтии

Марк Штоде, 30/06/20 

Советский танк (файл)

Советский танк (файл)ערוץ 7

Еврейские лидеры Литвы во вторник обвинили российского президента Владимира Путина в «фальсификации» истории после того, как он защищал аннексию прибалтийских стран во время Второй мировой войны.

Отдавая дань уважения тем, кто погиб в борьбе с нацистами, еврейская община отвергла попытку Путина преуменьшить советские преступления в Литве и других странах Балтии (Латвии и Эстонии).

«Мы, потомки евреев Литвы, выступаем против этой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы», - заявили общественный деятель Фаина Куклянски и депутат парламента Эмануэлис Зингерис.

Они опубликовали совместное заявление в ответ на статью Путина в американском журнале The National Interest в начале этого месяца, в которой он назвал аннексию стран Балтии «инкорпорацией».

«Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных властей», - написал Путин, указав, что это «соответствует международному и государственному праву того времени».

Путин неоднократно обвинял Запад в том, что он преуменьшает вклад СССР в разгром нацизма, которое было достигнуто жертвой 27 миллионов советских солдат и гражданских лиц, убитых во время Второй мировой войны.

Но для многих стран Балтии, которые были независимыми государствами в короткий период после Первой мировой войны, советский захват оказался болезненным и сейчас описывается как жестокая советская оккупация. Победа «Советов» над местными нацистскими коллаборациони́стами, активнейшим образом участвовавшими в истреблении местных евреев в рамках национального проекта Третьего Рейха, в частности, в новейшей истории независимых Латвии, Литвы и Эстонии подается уже не как освобождение, а захват территории.

«Литовские евреи, которые имели гарантию этнической преемственности в независимой Литве, стали этнической группой, наиболее преследуемой советскими оккупантами», - пишут еврейские лидеры.

«Большинство литовских евреев не хотели советского правительства... Массивная борьба Советского Союза и его сателлитов против сионизма стала отличительной чертой всего периода коммунистического правления».

Красная армия вошла в страны Балтии в 1940 году в рамках «пакта Молотова-Риббентропа».

В 1944-45 годах Советы положили конец нацистской оккупации, во время которой были убиты почти все евреи региона.

Москва отказывается признать советский захват стран Балтии оккупацией и никогда не приносила извинений и не выплачивала репараций.

В марте 1990 года Литва стала первой советской республикой, провозгласившей независимость, до вступления в Европейский Союз и НАТО в 2004 году.

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