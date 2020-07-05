"Ради вечного Путина"

Что западные газеты написали о голосовании по конституции

Юри Вендик Русская служба Би-би-си

EPA/KREMLIN POOL

"Путин лично призвал граждан голосовать за поправки, но не стал им напоминать, что они голосуют за его право править до 2036 года"

Европейская и американская пресса, рассказывая об общероссийском голосовании по поправкам к конституции, дружно отмечает два момента: во-первых, то, что результат плебисцита был предопределен, но все равно важен для Путина, поскольку в его глазах вручал ему мандат от народа на то, чтобы править и дальше, во-вторых - то, что официальные каналы и агитаторы говорили о каких угодно из почти полусотни поправок, но только не о самой главной.

"Важнейший пункт - к сожалению, забытый", - так озаглавила репортаж о российском голосовании одна из ведущих немецких газет, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Корреспондент франкфуртской газеты считает особо примечательным тот факт, что о поправке, "обнуляющей" предыдущие сроки Путина на президентском посту и позволяющие ему - по крайней мере теоретически - править до 2036 года, официальные каналы и агитаторы по ходу кампании почти не говорили.

"Отмена предыдущих сроков Путина, позволяющая ему снова баллотироваться в 2024 и 2030 годах, настолько хорошо запрятана (в параграфе 3 статьи 81), что на официальном сайте с информацией о реформе поначалу "забыли" этот пункт. Этот самый важный пункт был включен в пакет поправок в последний момент", - напоминает Frankfurter Allgemeine.

Другая популярная немецкая газета, баварская Süddeutsche Zeitung, в репортаже под заголовком "Путин празднует принятие новой конституции, позволяющей ему остаться у власти", цитирует, кроме прочего, немецких оппозиционных политиков, отреагировавших на перелицовку российской конституции "под Путина".

"Это лебединая песня остатков демократии, - заявила депутат бундестага от партии "Свободные демократы", глава комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Гюде Йенсен. - Мы должны обсудить лишение российской делегации права голоса в Совете Европы".

Российскую делегацию в СЕ уже лишали права голоса за аннексию Крыма.

"Липовое голосование"

Йенсен добавила, что ждет "резкой реакции на это липовое голосование и эту конституцию" от канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса.

EPA

"Протесты немногочисленных активистов оппозиции не могли помешать российским властям объявить о нужных им итогах референдума"

"Но западные дипломаты говорят, что здесь вмешаться затруднительно, потому что это - внутреннее дело страны", - отмечает Süddeutsche Zeitung.

Газета также цитирует депутата от зеленых Мануэля Саррацина, который в четверг назвал происходящее в России "конституционным спектаклем ради вечного Путина" и заявил, что стабильность, которую обещает Путин, - это "социально-экономический застой, консервативный национализм и антидемократическая кладбищенская тишина".

"Кремль старался не афишировать тот факт, что голосование "за" продлит власть Путина (...) Вместо этого государственная пресса и рекламные ролики делали упор на поправки, которые обязывают правительство поднимать пенсии и минимальную зарплату, или провозглашают "ответственное отношение к животным", - пишет британская Times.

Одна из ведущих североамериканских газет, New York Times, назвала российское голосование "тщательно подготовленным спектаклем со всенародным одобрением".

Для американских журналистов это общее место - что результаты голосования в России были предопределены, потому что в России так заведено. Но тем не менее, для Путина это "действо с голосованием", как назвал его корреспондент газеты, важно, поскольку в его же глазах оно легитимизирует его власть.

New York Times тоже особо отмечает, что в массовой официальной агитации за поправки почти совсем не упоминалась главная поправка - об "обнулении" президентских сроков.

"Самое странное голосование"

Итальянская Corriere della Sera пишет о "самом странном голосовании из всех, что Россия проводила с момента распада Советского Союза", имея в виду, что продедура длилась семь дней, проводилась по специально принятому закону, а не по правилам референдума, и притом не имела юридического значения: поправки уже были утверждены парламентом.

AFP

"В последние годы президент искал потенциального преемника, который смог бы держать под контролем Россию и особенно разные фракции во власти (...) но он решил, что по крайней мере сейчас никто не может дать такие гарантии и занять его место", - рассуждает итальянская газета.

"Поэтому он устранил поводы для вероятной яростной схватки претендентов на наследство. Освящение этого решения посредством народного голосования было нужно Путину, потому что его популярность в последние месяцы упала: уже не консенсусные 85%, а "всего" 59%", - отмечает Corriere della Sera.

Итальянцы полагают, что, поскольку результат был предопределен, главной заботой для власти стала явка: большая явка при уверенном большинстве "за" станет в глазах Кремля означать, что российский народ дружно согласился с курсом Путина и его правом править сколько он пожелает.

И эта цель достигнута. "Можно сказать, что больше 50% граждан согласились, чтобы Путин вершил их судьбами еще долгое время", - комментирует итальянская газета итоги голосования, отмечая, впрочем, что оппозиция и независимые от российской власти эксперты говорят о нарушениях и фальсификациях.

Успокоить рой чиновников

"В ситуации, когда его популярность сократилась до рекордно низких значений, а недовольство в обществе растет, Путин, правящий уже два десятилетия, снова предстал в роли гаранта стабильности и патриотизма и заставил утихнуть пересуды о преемнике", - пишет испанская El Pais.

Голосование по Конституции: как это было. "Политика. Козлов"

Испанские журналисты полагают, что перелицовка конституции и слова Путина о том, что он "не исключает" возможность, что будет снова баллотироваться в 2024 году, успокоили "целый рой чиновников и бизнесменов, которые выросли при его власти и которые, боясь потерять свои места, могли заняться интригами и поддержать преемника".

Французская Le Monde, как и многие другие западные издания, особо отмечает, что главное положение о "перезагрузке" президентских сроков было спрятано под горой из 46 поправок, касавшихся самых разных вопросов.

"Причин успеха голосования много: это и реальная популярность Владимира Путина, и желание сохранить стабильность, которое стало важнейшей ценностью в российской политике, но и, конечно, изощренный и эффективный электоральный маркетинг, и важные манипуляции со стандартами демократического голосования", - объясняет Le Mond французским читателям, как российские власти добились почти 80% голосов "за" поправки к конституции.

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