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Дружба с Путиным помешала Трампу заметить российскую провокацию?

Редакция

Редакция


Трамп весьма любезен с такими лидерами, как президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зато с женщинами – президентами и премьер-министрами – он ведет себя «почти как садист».

Так считает старейшина журналистского цеха США Карл Бернстайн, известный еще по расследованию «Уотергейта». Это мнение он составил на основании бесед с представителями Белого дома и спецслужб, принимавшими участие в закрытых переговорах.

В ходе многочисленных телефонных разговоров с лидерами стран-союзниц США Трамп проявлял необычайную агрессивность. В результате высокопоставленные представители администрации, в том числе бывшие советники президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, бывший министр обороны Джеймс Мэттис, бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон и бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли пришли к выводу, что Трамп представляет угрозу для безопасности США.

«Все они обратили внимание на то, что во время переговоров президент теряет связь с реальностью, — сообщили Бернстайну два информированных источника. – Особенно агрессивен он был по отношению к женщинам, возглавляющим дружественные США государства». Тон Трампа в разговоре с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй они охарактеризовали, как «уничижительный и грубый». В частности, он упрекнул ее в слабости и трусости. Канцлера Германии Ангелу Меркель Трамп и вовсе назвал «дурой».

«Кое-что из сказанного им Меркель не лезет ни в какие ворота, — сказал источник. – Например, он назвал ее «дурой, которую русские держат в своем кармане». Трамп ведет себя агрессивно по отношению к тем, кого считает слабаками, зато в общении с теми, с кем следовало бы держаться пожестче, президент сам демонстрирует слабость».

В то же время информированный источник сообщил телеканалу CNN, что выходка Трампа не произвела особого впечатления на Меркель, и она продолжила обсуждать с ним фактическое положение дел. Однако Мэй, по словам дополнительного источника, отреагировала на агрессивное поведение хозяина Белого дома по-другому – она была «испугана и взволнована». «В самом деле, Трамп по-настоящему угрожал ей», — подчеркнул свидетель шедшего на повышенных тонах разговора.

Высокопоставленный источник в Германии сообщил CNN, что Трамп позволял себе и публичные выходки в отношении зарубежных коллег. Так, его поведение во время визита Меркель в США в 2018 году источник назвал «пограничным» и «агрессивным». Однако канцлер Германии, как и в ходе телефонных переговоров, вела себя сдержанно. Она спокойно реагировала на резкие высказывания своего оппонента и не поддавалась на его провокации.

Кроме того, по словам информированных источников, в ходе переговоров с зарубежными лидерами Трамп постоянно ругал своих предшественников – Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. Впрочем, и самих собеседников он не щадил. «Трамп грубо и резко говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, — заявил источник. – Для переговоров с ними он избрал откровенно враждебный и агрессивный тон. Так он разговаривал, например, с губернаторами некоторых американских штатов после вспышки эпидемии коронавируса».

Зато его беседы с Путиным проходили в дружественной атмосфере – они напомнили источнику «разговор в сауне». По его словам, Путин в ходе контактов один на один «крутил Трампом, как хотел».

Пресс-служба Белого дома так отреагировала на эти сообщения: «Президент Трамп ведет переговоры на принятом в мире уровне и способствует продвижению интересов Соединенных Штатов во всем мире».

Россия платила талибам за убийство американцев?

Отметим также поведение Трампа в скандале вокруг предполагаемого финансирования Москвой нападений талибов на военнослужащих США в Афганистане. Хотя Белый дом настойчиво утверждает, что президенту ничего не сообщали о данных разведки о выплате вознаграждений талибам за убийство американских военных, СМИ утверждают, что власти США знали о ситуации, но Трамп в течение нескольких месяцев так и не решил, что делать и как ответить России.

Кандидат в президенты Джо Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных и неспособности защитить их от России. «Если я буду избран президентом, не сомневайтесь: Владимир Путин получит достойный отпор, мы предпримем серьезные действия против России», — пообещал он.

Как сообщило 1 июня агентство Reuters, конгрессмены-демократы призывают президента Трампа рассмотреть новые санкции в отношении России, если сообщения о выплате Москвой денег талибам за убийство американских военных в Афганистане окажутся верными.

Накануне газета New York Times опубликовала информацию, что США перехватили данные, показывающие крупные переводы денег со счета российской военной разведки на счет, связанный с талибами. Это может рассматриваться, как подтверждение показаний, данных талибами на допросах.


«Детали», по материалам информационных агентств, Б.Е. Фото: Carlos Barria, Reuters˜



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