опубликовано редакцией на Переводике 02.07.20 00:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How Russian Jews have changed Israel" Глобальная сеть - 18 июня 2020 г. Как “русские” евреи изменили Израиль June 18, 2020 Gary C. Gambill 11 мая, Алекс Сельский, генеральный директор движения "World Israel Beytenu", бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, член совета управляющих Еврейского агентства Израиля, и лектор в Школе политики и журналистики Академического колледжа Хадасса в Иерусалиме, беседовал с участниками вебинара Ближневосточного форума о роли еврейских иммигрантов (олим) из бывшего Советского Союза и их потомков в сегодняшнем Израиле. Сельский подчеркнул, что хотя их обычно называют "русскими евреями", только 30% олим родом из самой России, остальные приехали из других бывших советских республик. Их число составляет около 900 000 человек, или 1 200 000 человек, если включить в их число нееврейских членов еврейских домохозяйств халахалли. Большинство из них прибыло в Израиль после развала Советского Союза. Сельский также оспаривал использование терминов "иммигранты" и "русские" при описании русскоязычных евреев, совершивших алию в Израиль. "Русских иммигрантов в Израиле нет", - пояснил он. "Есть русскоязычные израильтяне-евреи, которые репатриировались на [историческую] родину. Русские находятся в России. Мы - евреи”. Хотя евреи советского происхождения являются самыми высокообразованными из всех израильских олим, многие из них, по прибытии в Израиль, испытывали большие трудности при поиске работы в своей области. Рассказы о профессорах физики, подметавших улицы, "к сожалению, были правдой", сказал Сельский, который сам совершил алию из России в возрасте 16 лет. С тех пор многое изменилось. Сегодня они имеют самый высокий уровень занятости в любой социально-демографической группе населения (около 90%) и играют жизненно важную роль во многих секторах израильской экономики. Советские олим распространены повсеместно, они есть на большинстве производств. Сельский отметил, что Шмуэль (Сэм) Доннерстайн, генеральный директор Rav Bariach Group, гиганта в сфере производства замков, заметил в интервью, что на заводах своей компании "он слышит один только русский". Особенно широко русскоязычные олим представлены в оборонной промышленности из-за большого числа инженеров и ученых, которые работали в этой отрасли в бывшем Советском Союзе. Советские олим используют свой образовательный багаж также и в медицинском секторе, они составляют около 30% врачей в Израиле. В то время как советские олим создали огромный сектор русскоязычных средств массовой информации, включая три радиостанции, два телевизионных канала и многие печатные периодические издания, русскоязычные журналисты также стали играть все более заметную роль в основных израильских средствах массовой информации. Их растущая интеграция в израильское общество сопровождается высоким авторитетом в искусстве, популярных развлечениях и спорте. В политическом отношении российские евреи относятся к "крайне правым", около 70% голосуют либо за Ликуд, либо за Yisrael Beiteinu светского националиста Авигдора Либермана. "Они исходят из державного менталитета, realpolitik: ты побеждаешь своего врага и не ведешь переговоров" - пояснил Сельский. Около 90% из них самоидентифицируются как сионисты, больше, чем в любой другой еврейской социально-демографической группе. Они внесли "огромный вклад" в обеспечение безопасности Израиля, выполняя большую долю службы в боевых подразделениях ЦАХАЛ. Несмотря на их растущую интеграцию в израильское общество, в отношении их сохраняются широко распространенные заблуждения и стереотипы. Но, противовес распространенному мнению о том, что в Израиле существует большая русская мафия, статистика полиции показывает, что "олим из бывшего Советского Союза вовлечены в преступления, пропорционально их представительству, не более". Их часто считают стремящимися покинуть Израиль, несмотря на то, что только 8% советских олим навсегда переехали в другие страны. Их также обвиняют в том, что они "не обладают демократическим менталитетом", потому что они выступают за сильное государство, которое "борется с врагами [Израиля]", и в том, что они недостаточно евреи, потому что у мало кто из них, выросших в бывшем Советском Союзе, имеет правильное религиозное образование. статью прочитали: 37 человек Комментарии