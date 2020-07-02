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опубликовано редакцией на Переводике 02.07.20 00:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как “русские” евреи изменили Израиль

 June 18, 2020 Gary C. Gambill

11 мая, Алекс Сельский, генеральный директор движения "World Israel Beytenu", бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, член совета управляющих Еврейского агентства Израиля, и лектор в Школе политики и журналистики Академического колледжа Хадасса в Иерусалиме, беседовал с участниками вебинара Ближневосточного форума о роли еврейских иммигрантов (олим) из бывшего Советского Союза и их потомков в сегодняшнем Израиле.

Сельский  подчеркнул, что хотя их  обычно называют "русскими евреями", только 30%  олим родом из самой России, остальные приехали  из других бывших советских республик. Их число составляет около 900 000 человек, или 1 200 000 человек, если включить в их число нееврейских членов еврейских домохозяйств халахалли. Большинство из них  прибыло в  Израиль после развала Советского Союза.

Сельский также оспаривал использование терминов "иммигранты" и "русские" при описании русскоязычных евреев, совершивших алию в Израиль. "Русских  иммигрантов в Израиле нет", - пояснил он. "Есть русскоязычные израильтяне-евреи, которые репатриировались на [историческую] родину. Русские находятся в России. Мы - евреи”.

Хотя евреи советского происхождения являются самыми высокообразованными из всех израильских олим, многие из них,  по прибытии в Израиль,   испытывали большие трудности  при  поиске  работы в  своей  области. Рассказы о профессорах физики, подметавших  улицы, "к сожалению, были правдой", сказал Сельский, который сам совершил алию из России в возрасте 16 лет. С тех пор многое изменилось. Сегодня они имеют самый высокий уровень занятости в  любой социально-демографической группе  населения (около 90%) и играют жизненно важную роль во многих секторах израильской экономики.

Советские  олим  распространены  повсеместно,  они  есть  на большинстве производств. Сельский отметил, что Шмуэль (Сэм) Доннерстайн, генеральный директор Rav Bariach Group, гиганта в сфере производства замков, заметил в интервью, что на заводах своей компании "он  слышит один  только русский". Особенно  широко русскоязычные олим представлены в оборонной промышленности из-за большого числа инженеров и ученых, которые работали в этой  отрасли в бывшем Советском Союзе.

Советские олим используют свой  образовательный  багаж также  и  в медицинском секторе, они  составляют  около 30% врачей в Израиле.

В то время как советские  олим создали  огромный сектор русскоязычных средств массовой информации, включая три радиостанции, два телевизионных канала и многие печатные периодические издания, русскоязычные журналисты также стали играть все более заметную роль в основных израильских средствах массовой информации. Их растущая интеграция в израильское общество сопровождается высоким авторитетом в искусстве, популярных развлечениях и спорте.

В политическом отношении российские евреи относятся  к  "крайне правым",  около 70% голосуют либо за Ликуд, либо за Yisrael Beiteinu  светского националиста Авигдора Либермана. "Они исходят из  державного менталитета, realpolitik: ты побеждаешь своего врага и не ведешь переговоров" - пояснил Сельский. Около 90% из  них  самоидентифицируются как сионисты,  больше, чем в  любой  другой  еврейской социально-демографической  группе. Они внесли "огромный вклад" в обеспечение безопасности Израиля, выполняя  большую  долю службы в боевых подразделениях ЦАХАЛ.

Несмотря на их растущую интеграцию в израильское общество, в  отношении их сохраняются широко распространенные заблуждения и стереотипы. Но,  противовес  распространенному мнению о том, что в Израиле существует большая русская мафия, статистика полиции показывает, что "олим из бывшего Советского Союза вовлечены в преступления, пропорционально  их представительству, не более". Их часто считают стремящимися покинуть Израиль, несмотря на то, что только 8%  советских олим навсегда переехали в другие страны. Их также обвиняют в том, что они "не обладают демократическим менталитетом", потому что они выступают за сильное государство, которое "борется с врагами [Израиля]", и в том, что они недостаточно евреи, потому что у мало  кто  из них, выросших в бывшем Советском Союзе, имеет  правильное религиозное образование.

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теги: Израиль  
   
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