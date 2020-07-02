Svenska Dagbladet: они требуют, чтобы белые подчинились

16.06.20 Автор Ивар Арпи

Убийство Джорджа Флойда — трагедия, но смысл охвативших весь мир протестов уже не в этом. Людей с определенным цветом кожи заставляют вставать на колени перед людьми с другим цветом кожи. Как будто родиться белым — само по себе грех. Похоже на расизм, заявляет шведский обозреватель.

Движение «Жизни черных имеют значение» все больше напоминает религиозное пробуждение. Но протестующие стремятся уже не к равноправию — они хотят, чтобы белые подчинились им.

Белые полицейские становятся на колени перед черными мужчиной и женщиной, и моют им ноги. Тщательно, очень тщательно. Белая женщина говорит в мегафон: «Мы делаем это, чтобы искупить преступления всех белых». К мытью ног, опускаясь на колени, присоединяется все больше полицейских. Один из них берет мегафон: «Это честь для нас — от лица всей белой расы просить прощения за нашу агрессию и за высокомерное желание верить в то, что мы лучше вас».

В другом видео от белых демонстрантов требуют, чтобы они целовали ноги чернокожим представителям движения «Жизни черных имеют значение». Полицейские становятся на колени. Мэр становится на колени. Все должны встать на колени. Очень странная религиозная волна захлестнула США.

В Стокгольме толпа требует, чтобы полицейские у королевского дворца встали на колени. А вот и первый обращенный в новую религию: сотрудница полиции преклоняет колено перед демонстрантами, поднимая кулак вверх в знак поддержки «черной силы». В другой руке у нее плакат с надписью «Молчание белых — это насилие». Это означает, что белые должны без всяких раздумий поддерживать движение «Жизни черных имеют значение», иначе их будут считать соучастниками убийств чернокожих.

Для дискуссии места не остается, бесед между равными не будет. Ничего удивительного, что кое-кто чувствует себя вынужденным опуститься на колени. Ничего удивительного, что кое-кто чувствует себя вправе требовать чего-то от белых.

В Швеции демонстрации в поддержку чернокожих прошли в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё. Хотя Швеция одна из самых пострадавших от эпидемии коронавируса стран в мире, и больше 50 человек разом собираться не должны, на улицы вышли тысячи. То же самое произошло и в других европейских городах. Расизм — это пандемия, написано на многих плакатах. А что такое настоящая пандемия, вы забыли? Реальная, из-за вируса. Да, жизни черных, конечно, имеют значение, никто не утверждает обратного. Но неужели из-за того, что американский полицейский убил чернокожего, внезапно обесценилась жизнь вообще?

А что случилось в Гётеборге? После попыток разгона демонстрация, на которую пришли тысячи человек, перетекла в беспорядки. Несколько сотен протестующих из пригородов нападали на полицейских, громили магазины и разграбили грузовик с вещами самой обычной семьи. А хозяева стояли на лестнице своего дома и беспомощно на это смотрели. Протесты против жестокости полиции в основном показали, что бояться следует как раз жестокости протестующих. Несколько молодых девушек, которые пытались помешать хулиганам выламывать булыжники на площади Густава Адольфа, были избиты.

Во время акции «Жизни черных имеют значение» в Мальмё у одного парня иностранного происхождения взяло интервью «Шведское телевидение». «Чего вы хотите этим добиться?», - спросил репортер. «Я хочу быть свободным», — ответил парень. Такой ход мыслей прослеживается постоянно — как в Швеции, так и в остальных европейских странах. Люди просто без рассуждений перенимают американские идеи. Как будто нет никакой разницы, попал ли ты в США на корабле работорговца в XVIII веке или в статусе мигранта получил вид на жительство в Швеции 300 лет спустя. Как будто принудительно работать на хлопковом поле — то же самое, что без всяких усилий пользоваться благами общества благосостояния.

Идея, что белые люди — носители уникальной вины, не только опасна, но еще и ошибочна с исторической точки зрения. В странах, откуда в последнее время идет поток мигрантов в Европу, рабство существовало гораздо дольше и с чернокожими там обращались хуже. Кроме того, многие сотни лет, вплоть до середины XIX века, в качестве рабов использовали и белых. Их отправляли, например, в Северную Африку и на Ближний Восток. Так было бы и по сей день, если бы такие страны, как США и Великобритания, не оказали давление. Белые побывали по обе стороны баррикад. Не признавать это — значит лгать и искажать историю.

Протестовать против расизма и жестокости полицейских и требовать равенства — правильно. Любой, кто видел запись убийства Джорджа Флойда, признает, что это ужасно. Но сейчас смысл протестов уже иной. Речь больше не идет о равенстве. Какое может быть равенство, когда людей с определенным цветом кожи вынуждают становиться на колени и просить прощения за этот цвет, целуя ноги тем, у кого он другой. Как будто родиться белым — это грех, который никогда не смыть.Сейчас требуют не равноправия, а подчинения. И самое подходящее название для такой позиции — расизм.

Оригинал публикации: De kräver vitas underkastelse

Две женщины-полицейские в Стокгольме были окружены африканцами. Одна из женщин стала на колени перед протестующими и держала в руках лозунг «Белое молчание - это насилие». Из-за истерики, вызванной враждой и угрозами, исходящими от толпы, полицейская начала плакать и обнимать протестующих. Вскоре после этого патруль с мужчинами-полицейскими пришёл на помощь и разогнал демонстрантов.

Отдел специальных расследований полиции получил несколько жалоб на действия женщины-полицейской. Её обвиняют в том, что она "грубо нарушила свою профессиональную роль", не применила защитные средства и сама приняла участие в демонстрации. Теперь прокуроры должны решить, было ли совершено какое-либо преступление.

polisenstockholm

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Det har kommit många reaktioner kring demonstrationerna igår. Utan att kommentera enskilda fall är det följande som gäller.⁣

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Vi kan inte neka folk tillstånd att uttrycka sin grundlagsskyddade rättighet för att vi tror att de inte kommer att kunna hålla restriktionerna på 50 personer, det är ett individuellt ansvar för de som deltar. I det här fallet överskreds begränsningen med råge, då är vi skyldiga att ingripa mot och upplösa sammankomsten.⁣

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Att upplösa en sammankomst kan ske på flera sätt. Taktiken är att i första hand använda sig av kommunikation och dialog för att minska risken för konflikter. Om riskfyllda situationer uppstår, till exempel vid upplopp, kan polisen däremot ingripa med våld.⁣

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Många reaktioner har också inkommit om polisen verkligen ska knäböja inför våldsamma demonstranter. Rent generellt står vi bakom mänskliga rättigheter och allas lika värde, samtidigt ska vi också uppträda opartiskt vid allmänna sammankomster.⁣

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#polis #polisenstockholm #demonstration #blm

3w

JUNE 4

Сами полицейские выступили также с критикой действий коллеги. В Instagram-аккаунте полиции Стокгольма так прокомментировали происшествие: «Мы получили много критики за то, что полиция встаёт на колени перед агрессивными демонстрантами. Вообще говоря, мы поддерживаем права человека и равную ценность всех, но в то же время мы должны оставаться беспристрастными на публичных мероприятиях».

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