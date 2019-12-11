American Thinker (США): Какой ужас! Левые просто взбесились.

Реакции представителей вашингтонского болота на встречу Трампа с Лавровым

Россия долго добивалась встречи с президентом Трампом — больше года. Последний раз представителям РФ удалось встретиться с ним вживую в мае 2017 года, вскоре после того, как был уволен директор ФБР Джеймс Коми. С тех пор русским как-то не везло.

И вот вдруг, ни с того ни с сего, как раз когда демократы объявили о своем намерении добиваться импичмента, Трамп вдруг делает неожиданный шаг. Демократы основывают импичмент на своих коронных, много раз расширенных и обновленных обвинениях насчет того, что «Трамп сговорился с русскими, чтобы украсть победу на выборах у Хиллари Клинтон», — и вот тут-то Трамп возьми, да и встреться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Какой ужас! Левые просто взбесились. Вот вам реакции лишь некоторых представителей вашингтонского болота и внешнеполитического истеблишмента США.

Открытая лесбиянка и противница Трампа Эми Сискинд: «Вот буквально в тот самый день, когда Палата представителей рассматривает сразу две статьи, по которым Трампа можно подвергнуть импичменту, — вот тут-то он и вознамерился встретить в Белом Доме российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, да еще и втайне от прессы США. Все точно как если бы какой-то мастер закулисья дергал за ниточки…»

Автор «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йоркера» и «Нью Рипаблик» Стивен Бешлосс: «Какая дерзость: и это как раз в момент, когда палата представителей оттачивает обвинения импичмента против Трампа в ответ на то, что он занимался вымогательством в отношении союзника США — независимой Украины! Трамп не давал им американского оружия на войну — и вот теперь, после очередного сеанса такого вымогательства, Трамп встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

Портал «Жесткая история» (Raw Story): «Бывший посол в Москве Майкл Макфол говорит, что был «шокирован», когда Трамп опять пригласил Лаврова в Белый Дом. «О чем они там вообще думают?» — задался вопросом Макфол.

Юрист-теоретик и автор книги «Конец одного президентства» Лоренс Трайб дает прогноз: «Можно быть достаточно уверенным в том, что Трамп скажет Лаврову напрямую, прямо в овальном кабинете: «Поскольку я сейчас избежал импичмента за то, что воспользовался помощью русских для победы в 2016-м году, я жду не дождусь подобной же помощи от вас, русских, еще и в году 2020-м. Вот только вряд ли Трамп когда-нибудь назовет причину, по которой его и вправду отправят в отставку».

Представитель демократов в Конгрессе Чак Шумер: «Трамп, Лавров и Помпео собираются вместе сегодня после полудня, да еще и втайне. Что за заговор они там замышляют?»

Не отстала и американка украинского происхождения Александра Чалупа (в свое время именно по ее доносу началось расследование, отправившее Пола Манафорта, помощника г-на Трампа, за решетку — прим. ред.): «Это лавровская команда запустила теорию заговора „Украина — во всем повинна". Потом Манафорт посоветовал Белому Дому и республиканцам эту теорию поддержать, ну а в конце концов Руди Джулиани шантажировал Украину всем этим враньем не только в 2017-м году, но и в 2019-м. Вот почему визит Лаврова опасен».

Активистка Кристина Минк, (которая атаковала с грудным ребенком на руках своими вопросами бедного министра окружающей среды США, когда последний зашел пообедать в один с ней ресторан — прим. ред.), известная кампаниями #ImpeachTrump и #ImpeachKavanaugh выдала такую реакцию:

«После того, как Трамп встретился с Лавровым в мае 2017 года, один из наших самых высоко пролезших шпионов в России оказался скомпрометирован. Нам пришлось срочно эвакуировать этого шпиона сюда, а ведь он так тесно работал с Путиным, что мог вроде бы фотографировать рабочий стол Путина. И вот вам пожалуйста — Трамп отказывается отвечать на вопросы Конгресса, он вместо этого с Лавровым встречается!»

У прессы была своя беда — ее опять не позвали.

CNN: Россия подтверждает, что президент Дональд Трамп встречается с начальником российского МИДа во вторник в Вашингтоне. И что опять? Весь журналистский пул Белого Дома не проинформирован!

Ну, а потом последовала такая, знаете, мощная реакция от психически нестабильных леваков:

Пользователь Tea Pain: Лавров прилетает как раз в тот момент, когда Трамп подвергается импичменту. Трамп никогда прежде не был так скомпрометирован и так зависим от Путина. Один вопрос: зачем Путин послал Лаврова к Трампу? Чтобы утешить американца или выдавить из него снятие санкций как раз в тот момент, когда Трамп слабее всего и находится в отчаянном положении?

Пользователь stay72: «Лавров едет в Белый Дом, чтобы сменить батарейку в маленьком подслушивающем импланте, который Россия установила в мочке уха мистера Трампа».

Пользователь Tea Pain, опять: "Трамп пригласил Лаврова, потому что ему нужны новые инструкции по его, трамповской, дальнейшей работе".

О, Боже мой! Вы только посмотрите, какой шок! Какое возмущение! Какой общий ступор и одновременно решимость встать против угрожающей обществу опасности! И ведь он, понимаешь, еще и не известил прессу — вот это самая противная составляющая в его поведении! Ну, если какого-то парня в течение нескольких лет донимали обвинениями в том, что он агент Путина, — ну, не следует ли такому парню шарахаться от России, как от чумы? Ну, хотя бы для приличия?

Ага, вот такая логика как раз и показывает, как мало вы знаете президента Трампа. Это-то и есть классический Трамп, стиль Трампа. Они думают, он должен избегать этой темы — а он ей-то их и троллит. Вместо того, чтобы притвориться, что он вообще не знает, где эта Россия находится, он идет — и встречается с Лавровым.

Причины? Их три.

Во-первых, сунуть всю эту историю с Лавровым прямо в лицо левым. Трамп, возможно, встретился с лавровым только для того, чтобы увидеть, как вся левая часть политики просто взорвется и тихо сползет по стеночке. А он будет смеяться, пока голова не отвалится, глядя на то, как они бесятся от злобы. Когда люди бесятся от злобы, они делают глупые вещи. А это всегда — послание американскому народу: пора избавляться от этих ребят. Трамп проделывает с ними этот трюк неоднократно, и всякий раз левые заглатывают наживку. Они просто не могут ее не заглотить — и, господи Иисусе, ну и идиотами же они себя выставили на этот раз!

Во-вторых, приглашение Лаврова позволяет Трампу вбить раз и навсегда в голову и стране, и особенно его политическим противникам: он — президент. А раз он — президент, то и делает в своей жизни то, что обычно делают президенты. Вся левая часть политического спектра все никак не примирится с тем фактом, что Трамп — президент. И леваки то и дело устраивают спектакли с собственным участием по той лишь причине, что они так и не приняли итоги выборов 2016-го года. Так вот, загнать им в мозг тот факт, что Трамп является президентом, — это как раз полезное для них столкновение с реальностью, с приводящими в чувство пощечинами в качестве бесплатного приложения.

В-третьих: встреча с Лавровым позволяет дать понять демократам, что он, Трамп, не воспринимает их потуги сделать ему импичмент серьезно. Прсто потому, что он выиграет голосование по импичменту. Он этот их импичмент вообще презирает. Так что нынче как раз — сезон для встречи с русскими.

В-четвертых, Трамп таким образом показывает русским и всем прочим великим державам-конкурентам, что он чувствует себя чертовски уверенно — он политически, что называется, в седле. Сенат в ближайшее время точно выкинет все это бездарное шоу от демократов насчет импичмента. Республиканцы увеличат свое большинство в 2020 году, наказывая таким образом демократов за эту их политическую возню. Трамп при этом остается уверенным в себе и олимпийски спокойным. А это сразу посылает нужный сигнал каждому враждебному режиму: если вы что-то задумали, ребята, то лучше попробуйте это как-нибудь в другой раз. Так что ставлю десять против одного: они там все тоже смеются над шоу с импичментом, не меньше Трампа.

Трамп знает, что делает, когда соглашается на такую встречу, да и Лавров не страдает склонностью к иллюзиям. Неудивительно, что вашингтонское болото, левые и прочие сказавшие «до свиданья» здравому смыслу персонажи злятся на него — до умопомрачения.

Моника Шоуальтер

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