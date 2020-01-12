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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.20 04:24
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Посол Великобритании, задержанный иранскими силами безопасности среди протестующих в Тегеране, освобожден

Radio Farda

UK -- Rob Macaire CMG has been appointed Her Majesty’s Ambassador to the Islamic Republic of Iran, undated

Великобритания - Роб Макэйр CMG (одна из степеней Ордена Подвязки,  примечание переводчика, perevodika.ru) назначен послом Ее Величества в Исламской Республике Иран (недатированная фотография)

Радикальные консервативные  иранские сайты сообщили в субботу вечером, что британский посол в Тегеране,  Роберт Макэйр был арестован силами безопасности «среди протестующих». Согласно этим сообщениям,  в ситуацию вмешалось министерство иностранных дел Ирана, и через несколько часов Макэйр был освобожден.

Информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что британский посол, который был арестован за «подстрекательство и организацию подозрительных акций  перед Университетом Амира Кабира», где проходил большой митинг протеста, будет вызван завтра в министерство иностранных дел для дальнейшего расследования. Tasnim также утверждало, что «магазин напротив университета Амира Кабира был основным местом» предполагаемой деятельности британского посла.

اَمیــــــــــــــر عَبّــــــــــــــاسْ

@amirabbass20

ما وزارت خارجه جمهوری اسلامی #ایران داریم یا حافظ منافع #انگلیس؟!؟!؟!#jzarif#سفیر_انگلیس

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4:10 PM - Jan 11, 2020

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Критикуя министерство иностранных дел за вмешательство с целью освобождения британского посла, один  из сторонников жесткого курса написал в твиттере: «У нас министерство иностранных дел или секция британских интересов?» и опубликовал фотографию британского посла, предположительно изображающую Макэйра после задержания.

Rahbord-e Moaser, ультра-консервативный  веб-сайт, заявил, что причиной ареста Макэйра было «подстрекательство толпы и фотографирование протеста».

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте британского Министерства иностранных дел и по делам Содружества, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: «Арест нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Правительство Ирана находится на перепутье. Оно может продолжить свой путь к статусу парии со всей политической и экономической изоляцией, которую  влечет за собой этот статус, или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь ведущий вперед.

В 2009 году во время беспорядков, последовавших за спорными выборами, Иран утверждал, что  иранские сотрудники британского посольства принимали участие в протестах после выборов и обвинили  одного иранского сотрудника посольства в шпионаже и действиях подрывающих национальную безопасность.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в своем первом выступлении после объявления результатов выборов,  обвинил Великобританию в организации беспорядков.

В ноябре 2011 года толпы радикалов, которые требовали высылки посла, ворвались в посольство и обыскали его. Посольство закрылось, а  британские дипломаты вернулись домой. Посольство вновь открылось в 2015 году, когда были восстановлены дипломатические отношения.

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теги: Иран  
   
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