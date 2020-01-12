Уроки японского языка





NHK WORLD-JAPAN

Программа предлагает 48 уроков японского языка для начинающих. Здесь можно посмотреть, как пользоваться сайтом для обучения.

Урок

Основа курса - аудиоуроки. Нажмите на кнопку воспроизведения с номером урока 1 на странице каждого занятия. Уроки длятся по 10 минут, из них вы узнаете значения фраз и их грамматические особенности. Особенно важны объяснения ключевых фраз. Послушайте несколько раз, чтобы понять значение и запомнить.

Нажмите на кнопку "Диалог" 2 и прослушайте сюжет несколько раз. Вы можете выбрать субтитры 3 на русском или японском языках или смотреть без субтитров.

Нажмите на иконку динамика рядом с предложением 4 в разделе "Диалоги". Тренируйте свое произношение, прослушивая каждое предложение и повторяя интонации героев. Начните с повторений ключевых и бонус-фраз.

Изучите данные разделы для лучшего понимания.

Диалог

Это полный текст диалога урока с переводом. Вы можете послушать аудио, одновременно читая предложения. 5 Многократное прослушивание поможет лучше запомнить фразы. С помощью этого раздела вы углубите понимание и усовершенствуете произношение.

Произношение дано на латинице. 6

Длинные звуки обозначены удвоенными гласными (например, "часы" - "tokee"). Двойные согласные обозначают удлиненный согласный звук (например, "журнал" - "zasshi").

Словарь

Здесь приводятся слова и выражения из диалога. Нажмите "Добавить в Мои записи" 7, чтобы сохранить для повторения.

Поиск слов и фраз 8.

Ключевая фраза

Цель урока. (Can-do) 9

Объяснение ключевой фразы, необходимой для достижения Can-do. 10

Нажмите "Добавить в Мои записи" 11, чтобы сохранить ключевые фразы для повторения.

Пользуйтесь!

Примеры диалогов с ключевыми фразами. Слушайте аудио 12 и повторяйте.

Попробуйте!

Упражнения. Составьте предложения с использованием указанных слов.

Бонус-фраза

Фразы из диалога, которые вы можете использовать в повседневном общении. Сохраняйте их "Мои записи" 13.

Послушайте аудио 14 и узнайте, как фраза используется в ежедневном общении.

Шаг за шагом

Узнайте, как здороваться, считать, перечислять дни недели и пр.

Кандзи

Знакомство с кандзи - японскими иероглифами.

Культура

Информация о достопримечательностях, культуре, еде, правилах поведения и другом по теме урока.

Моя Хару-сан

Ваша страница.

Записывайте свои результаты в "Мой дневник" 15.

Получайте украшенные орнаментами заколки для волос от Хару-сан 16 каждый раз, когда вы заходите на страницу "Урок" или "Пользуйтесь!"

Получайте 〇 17 за каждый правильный ответ в "Попробуйте!"

Вы можете сохранить в "Мои записи" 18 для дальнейшего повторения любые связки и слова из ключевых и бонус-фраз.

Составьте собственный словарь.

Скачать (аудио/текст)

Скачайте бесплатно аудиофайлы в формате MP3 и текстовые документы в формате PDF.

Материалы доступны только для личного использования.

Японская письменность

Хирагана, катакана и кандзи. Скачайте таблицы со слоговыми азбуками хирагана и катакана.

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