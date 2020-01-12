Уроки японского языка
NHK WORLD-JAPAN
Программа предлагает 48 уроков японского языка для начинающих. Здесь можно посмотреть, как пользоваться сайтом для обучения.
Урок
Основа курса - аудиоуроки. Нажмите на кнопку воспроизведения с номером урока 1 на странице каждого занятия. Уроки длятся по 10 минут, из них вы узнаете значения фраз и их грамматические особенности. Особенно важны объяснения ключевых фраз. Послушайте несколько раз, чтобы понять значение и запомнить.
Нажмите на кнопку "Диалог" 2 и прослушайте сюжет несколько раз. Вы можете выбрать субтитры 3 на русском или японском языках или смотреть без субтитров.
Нажмите на иконку динамика рядом с предложением 4 в разделе "Диалоги". Тренируйте свое произношение, прослушивая каждое предложение и повторяя интонации героев. Начните с повторений ключевых и бонус-фраз.
Изучите данные разделы для лучшего понимания.
Диалог
Это полный текст диалога урока с переводом. Вы можете послушать аудио, одновременно читая предложения. 5 Многократное прослушивание поможет лучше запомнить фразы. С помощью этого раздела вы углубите понимание и усовершенствуете произношение.
Произношение дано на латинице. 6
Длинные звуки обозначены удвоенными гласными (например, "часы" - "tokee"). Двойные согласные обозначают удлиненный согласный звук (например, "журнал" - "zasshi").
Словарь
Здесь приводятся слова и выражения из диалога. Нажмите "Добавить в Мои записи" 7, чтобы сохранить для повторения.
Поиск слов и фраз 8.
Ключевая фраза
Цель урока. (Can-do) 9
Объяснение ключевой фразы, необходимой для достижения Can-do. 10
Нажмите "Добавить в Мои записи" 11, чтобы сохранить ключевые фразы для повторения.
Пользуйтесь!
Примеры диалогов с ключевыми фразами. Слушайте аудио 12 и повторяйте.
Попробуйте!
Упражнения. Составьте предложения с использованием указанных слов.
Бонус-фраза
Фразы из диалога, которые вы можете использовать в повседневном общении. Сохраняйте их "Мои записи" 13.
Послушайте аудио 14 и узнайте, как фраза используется в ежедневном общении.
Шаг за шагом
Узнайте, как здороваться, считать, перечислять дни недели и пр.
Кандзи
Знакомство с кандзи - японскими иероглифами.
Культура
Информация о достопримечательностях, культуре, еде, правилах поведения и другом по теме урока.
Моя Хару-сан
Ваша страница.
Записывайте свои результаты в "Мой дневник" 15.
Получайте украшенные орнаментами заколки для волос от Хару-сан 16 каждый раз, когда вы заходите на страницу "Урок" или "Пользуйтесь!"
Получайте 〇 17 за каждый правильный ответ в "Попробуйте!"
Вы можете сохранить в "Мои записи" 18 для дальнейшего повторения любые связки и слова из ключевых и бонус-фраз.
Составьте собственный словарь.
Скачать (аудио/текст)
Скачайте бесплатно аудиофайлы в формате MP3 и текстовые документы в формате PDF.
Материалы доступны только для личного использования.
Японская письменность
Хирагана, катакана и кандзи. Скачайте таблицы со слоговыми азбуками хирагана и катакана.
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