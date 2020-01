архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 12.01.20 19:12 скаут: Игорь Львович “Sputnik International”,

"Эта странная Калифорния: выйдет ли "американская Армения" из США" Армения - 09 января 2020 г. Выйдет ли "американская Армения" из США ГОЛОС СПУТНИКА 09.01.2020 Армен Дулян Армяне часто шутят о том, что Калифорния — чисто армянский штат. Но в каждой шутке — доля шутки. Колумнист Sputnik Армения Армен Дулян рассуждает о том, насколько вероятно получить на далеком континенте свою "американскую Армению". Итак, будем откровенны. В прошлом году многие западные СМИ, включая BBC, часто обращались к очень интересной, но при этом весьма странной теме: может ли Калифорния отделиться от Соединенных Штатов. И это неспроста. На протяжении десятилетий разные группы в Калифорнии инициируют разговоры об отделении от США. Но ровно пять лет назад, в 2015-ом, сформировалось новое движение с довольно четкой программой. Движение это называется "Yes California", то есть, "Да, Калифорния". Программа выхода из состава США была следующей: после президентских выборов 2016 года начать сбор подписей и потребовать, чтобы весной 2019-го в Калифорнии провели плебисцит. При пороге явки в 50% и 55% голосов, выступающих за выход из состава США, губернатор штата вынужден бы был обратиться в ООН с просьбой признать Калифорнию суверенным государством. Никакой референдум так и не состоялся. Может и в силу изменившихся настроений. Калифорния – самый населенный штат в США, в котором, к тому же, самая высокая доля сторонников демократов. Так что традиционно там побеждают именно представители Демократической партии. Приведем лишь один факт: на последних президентских выборах Хиллари Клинтон набрала в Калифорнии 61,5% голосов, а Дональд Трамп практически вдвое меньше — всего 33,2%. Но президентом стал Трамп. Весной 2017 года Калифорнийский университет в Беркли провел соцопрос, в ходе которого выяснилось, что 32% калифорнийцев выступили за отделение штата. Согласитесь, цифра внушительная. По сути, каждый третий житель штата был сторонником сепаратизма. Но уже на следующий год, в ходе очередного подобного опроса, картина оказалась совершенно иной. За выход из США выступили лишь 14% калифорнийцев. В Калифорнии, как известно, живет много армян. Согласно данным в Интернете, на сегодняшний день армянская община штата составляет около миллиона человек, то есть 40% армянского населения всего США. Не стоит забывать также, что с 1983 по 1991 годы, на протяжении восьми лет, губернатором Калифорнии был этнический армянин Джордж Докмеджян. Поэтому Калифорнию иногда называют "американской Арменией". Так что если Калифорния получит независимость, у нас будут все основания утверждать, что в мире появилось еще одно "армянское государство" - "американская Армения". Но получит ли она независимость? Теоретически такое возможно. Экономика Калифорнии занимает пятое место в мире, так что в этом плане никаких проблем не возникнет. Участник движения "Да, Калифорния" Маркус Руиз в одной из публикаций в СМИ написал: "Никто не заберет свои деньги из Калифорнии, если штат решит отделиться. Никто не прекратит торговлю, потому что это никому не выгодно. Мир не позволит, чтобы экономика Калифорнии рухнула. И никто не оккупирует Калифорнию". С последним утверждением, однако, согласны далеко не все. Трудно, конечно, представить, что может разгореться новая гражданская война, хотя всего полтора века назад, когда 11 штатов заявили о желании отделиться, братская кровь все же пролилась. Та война унесла более 600 тысяч жизней. Но тогда все упиралось в рабство. Сейчас какой-либо существенной проблемы нет, хотя сторонники независимости Калифорнии приводят практически те же аргументы, что и каталонские борцы за независимость. Во-первых, жители платят огромные налоги, но не получают компенсацию из центра. Во-вторых, жители Калифорнии чувствуют себя изолированными от Вашингтона. В-третьих, между Калифорнией и другими штатами есть культурные и политические нестыковки, в частности, в вопросах охраны природы и иммигрантов. Действительно, в вопросе иммигрантов Калифорния придерживается довольно умеренных взглядов. Именно поэтому там десятилетиями живут незаконные иммигранты, в том числе и из Армении, которые надеются, что в случае отделения Калифорнии они сразу же получат гражданство. Один из американских комментаторов добавляет, что они сразу же потребуют у властей страны закрыть границы и не впускать иммигрантов. Согласитесь, вполне реалистичная ремарка.





Армяне пытаются устроить в США второй Карабах - сепаратистская сеть в Калифорнии

Азербайджан

ПОЛИТИКА, 10 января 2020 Как это уже неоднократно доказывала история, там, где начинает формироваться большая армянская община, стоит ожидать проблем. Количество граждан армянской национальности в той или иной стране, какой - роли не играет, главное - не дать им кучковаться, укрупняться в общины, переименовывать улицы и диктовать свои правила в границах армянского ареала. Потому что в этом случае обязательно рано или поздно начинают доминировать сепаратистские акценты. Самым ярким примером является карабахский конфликт. Некогда заселенные на азербайджанские территории армяне при содействии союзников приложили усилия для увеличения своей популяции в регионе. Как результат - кровавый конфликт, в основе которого желание националистов отторгнуть исторические земли Азербайджана и увеличить территории современной Армении, тоже, кстати, созданной за счет этнических чисток коренного населения и массовых фальсификаций. Не секрет, что армянские сепаратистские настроения активны и в Грузии, и регион Самцхе-Джавахети не стал еще очагом сепаратистской войны только потому, что Ереван в этом деле не имеет сильного союзника, как это было в случае с карабахским конфликтом. Кстати, и на Юге России укрупнение армянской общины создает в последнее время все больше проблем. В американской Калифорнии сегодня проживает почти половина армян, живущих в США. Привычка к общинности постепенно стягивает их из других штатов туда с дальним прицелом на формирование собственной административной единицы. Примечательно, что сегодня сепаратистские настроения среди калифорнийских армян перестали скрываться, и о них открыто пишут армянские СМИ. Сегодня аналитики в армянских медиа рассуждают о том, насколько вероятно получить на далеком континенте свою "американскую Армению". Дело в том, что сепаратистское движение Yes California, созданное при активном участии армянской диаспоры, отмечает свое пятилетие. Согласно данным в Интернете, на сегодняшний день армянская община штата составляет около миллиона человек, то есть 40 процентов армянского населения всего США. Местные армяне стараются устанавливать свои порядки, выбирать соплеменников мэрами и всячески демонстрировать себя в качестве основной движущей силы штата. В 2016 году Yes California провела множество акций с требованием отделения Калифорнии, и в митингующих толпах больше всего было армянских флагов. Одним словом, армянство в своем амплуа. Роль разрушителя ему к лицу. Тот факт, что армянские СМИ перестали скрывать сепаратистские наклонности армянской общины Калифорнии, свидетельствует о конкретных намерениях. Конечно, Армения не пойдет на Штаты войной и вряд ли решится на провокации, как в Азербайджане, Грузии или на Юге России. В случае с США армяне станут действовать по-другому, прячась за спины граждан латиноамериканского происхождения, которые будут наивно думать, что ратуют за Калифорнию для себя...

Зульфугар Ибрагимов

статью прочитали: 38 человек Комментарии