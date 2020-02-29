Новый зеленый курс может стоить вашей семье $70,000

Washington Examiner Брэд Полумбо 29 февраля 2020 г.





Любимая выскочка социалистов, член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес отчасти сделала себе имя на показательном пакете инициатив прозванным "Новый зеленый курс". Версия представленная Окасио-Кортес и сенатором Эдом Марки в итоге оказалась только чуть менее нелепа чем первоначальный проект, обещавший все от бесплатного медицинского обслуживания до искоренения пуканья коров.





Не забывайте, что коспонсором этой программы был лидер гонки 2020 Берни Сэндерс. Сейчас он может пожалеть об этом: новое исследование показало, что "Новый зеленый курс" дорого обойдется семьям в колеблющихся штатах.





Исследование фискально-консервативного Института конкурентного предпринимательства (CEI) проанализировало 11 несхожих между собой штатов и пришло к выводу, что Новый зеленый курс может стоить средней семье в этих штатах почти $75,000 в первый год реализации и более $40,000 каждый последующий год. Более того: исследование проанализировало только увеличение расходов на энергоснабжение от перехода к новой "зеленой" экономике - оно даже не включает повышение налогов, с которым семьи столкнутся из-за неотносящихся непосредственно к делу расширений социальных льгот, обещанных в программе, как то социализированное всеобщее медицинское обслуживание.





Как CEI пришел к таким цифрам? Аналитики изучили программное обещание Нового зеленого курса перевести почти всю экономику с ископаемых видов топлива на возобновляемые энергоисточники, независимо от эффективности, и посчитали сколько это может стоить.





Оказалось, что реорганизация всей экономики путем правительственного вмешательства не будет дешевой. Кто бы мог подумать?





"Новый зеленый курс - несерьезный проект, в лучшем случае небрежный в расчете ожидаемых затрат на переход, а в худшем - политически мотивированная инициатива чья инновационность перевешена огромным риском разрушения экономики", делает вывод анализ Института конкурентного предпринимательства.





И что вы думаете? Сэндерс берет ответственность за эту прискорбную программу катастрофу. Он её коспонсор.





Теперь избиратели в Пенсильвании знают, что план, одним из спонсоров которого является Сэндерс, может стоить среднему домохозяйству штата $75,307 в первый год его реализации. Семьям в Огайо $75,807, а домохозяйства Висконсина столкнутся с увеличением расходов на $75,252.









К счастью для Окасио-Кортес, ей надо убедить только крошечный крайне левый район Нью Йорка в том, что она заслуживает переизбрания. Колоссальный провал ее важнейшего политического предложения, вероятно, не обречет ее на выборах.





А что же Сэндерс? Удачи ему убедить избирателей колеблющихся штатов в Новом зеленом курсе с повышением расходов на $75,000.





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