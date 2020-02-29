2 российских фрегата прошли через Босфор, а турецкие хакеры взломали веб-сайт Министерства обороны России

2 Russian warships pass through Bosporus amid high tensions

В обстановке высокой напряженности, 2 российских военных корабля прошли через Босфор

BY FRENCH PRESS AGENCY - AFP FEB 28, 2020

На пути к Средиземному морю, фрегат ВМФ России “Адмирал Григорович” проходит через Босфор, Стамбул, Турция, 28 февраля 2020 года. (Reuters Photo)

Российские военные заявили, что в пятницу, по пути в Средиземное море, два российских военных корабля, вооруженных крылатыми ракетами, прошли через пролив Босфор в Стамбуле, это произошло на фоне того, что напряжение в отношениях между Турцией и Россией резко усилилсь после гибели по меньшей мере 33 турецких солдат.

Российские военные сообщили, что два российских фрегата - “Адмирал Макаров” и “Адмирал Григорович” - ранее покинули порт Севастополя на полуострове Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, и проследовали через пролив Босфор, а затем через пролив Дарданеллы. ,

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженные высокоточными ракетными системами« Калибр-НК», осуществляют запланированный переход из Севастополя», - заявил пресс-секретарь флота Алексей Рулев агентствам РИА Новости и Интерфакс.

Он не уточнил, куда, в конечном итоге, направляются корабли, но российские военные корабли, проходящие через Босфор, обычно направляются в Средиземное море, чтобы поддержать операции Москвы в Сирии.

Проход кораблей произошел через несколько часов после того, как Анкара объявила, что по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в сирийской провинции Идлиб после удара, в котором обвиняли союзника России Дамаск.

Россия заявила, что [турецкие] войска были «там, где их не должно было быть», и были среди «террористов».

Инцидент поднял новые вопросы об устойчивости союза между Турцией и Россией для установления мира в Сирии.

Как черноморскому прибрежному государству, России, в соответствии с Конвенцией Монтрё о проливах 1936 года, разрешено проводить свои военные корабли через Босфор.

По условиям Конвенции, Турция может блокировать движение российских военных кораблей только в том случае, если объявлена ​​война или если она ощущает неизбежную угрозу войны.

Интенсивное движение российских кораблей в и из Сирии, известное как “Сирийский экспресс”, вызвало огромное любопытство в Стамбуле, где военные корабли проходят через сердце города на глазах у наблюдателей.

Turkish Hackers target Russian defence ministry website

Турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны России

Feb 29 2020

Турецкие хакеры в пятницу ненадолго заменили содержание сайта Министерства обороны России текстом «Каждый турок рождается солдатом», сообщает технический новостной сайт WebTekno .

Хакеры не выпустили отдельного заявления, но, как полагают, нападение является ответом на убийство более 30 турецких солдат в Идлибе 27 февраля российскими авиаударами.

С тех пор министерство удалило с веб-сайта несанкционированный контент, в том числе турецкий флаг, текст «Вооруженные силы Турции здесь» и видеоролик с гимном Турции.

Türk Hackerlar Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sitesini Hackledi

Türk hackerlar, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi.

статью прочитали: 42 человек