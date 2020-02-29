навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
29.02.20   Редакция

2 российских фрегата прошли через Босфор, а турецкие хакеры взломали веб-сайт Министерства обороны России

(0)
28.02.20   Редакция

Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

(0)
 
27.02.20  

Заседание Комитета министров СЕ пройдет в Страсбурге вместо Тбилиси

(0)
 
27.02.20   Название проекта

Американский инвестор в Латвии: не о России вам надо думать, а об эмиграции

(0)
26.02.20   Редакция

Бутина упрекнула ООН за бездействие в истории с социологами

(0)

последние за вчера, 28.02.20  
13:44   Редакция

Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

(0)
 
04:15   Редакция

Подборка сообщений и видео из Сирии от 27 февраля

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 29.02.20 05:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

2 российских фрегата прошли через Босфор, а турецкие хакеры взломали веб-сайт Министерства обороны России

2 Russian warships pass through Bosporus amid high tensions  
В обстановке высокой напряженности,  2 российских военных корабля прошли через Босфор 

BY FRENCH PRESS AGENCY - AFP    FEB 28, 2020  

The Russian Navy's frigate Admiral Grigorovich sets sail in the Bosporus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, Feb. 28, 2020. (Reuters Photo)

На пути к Средиземному морю,  фрегат ВМФ России “Адмирал Григорович”  проходит через Босфор, Стамбул, Турция, 28 февраля 2020 года. (Reuters Photo)

Российские военные заявили, что  в пятницу, по пути в Средиземное море,  два российских военных корабля, вооруженных крылатыми ракетами, прошли через пролив Босфор в Стамбуле,  это произошло на фоне того, что напряжение в отношениях между Турцией и Россией резко усилилсь после гибели по меньшей мере 33 турецких солдат.

Российские военные сообщили, что два российских фрегата - “Адмирал Макаров”  и “Адмирал Григорович” - ранее покинули порт Севастополя на полуострове Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, и  проследовали через пролив Босфор, а затем через пролив Дарданеллы. ,

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и  «Адмирал Григорович», вооруженные высокоточными ракетными системами« Калибр-НК», осуществляют запланированный переход  из Севастополя», - заявил пресс-секретарь флота Алексей Рулев агентствам РИА Новости и Интерфакс.

Он не уточнил, куда, в конечном итоге,  направляются корабли, но российские военные корабли, проходящие через Босфор, обычно направляются в Средиземное море, чтобы поддержать операции Москвы в Сирии.

Проход кораблей  произошел через несколько часов после того, как Анкара объявила, что по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в сирийской провинции Идлиб после удара, в котором обвиняли союзника России Дамаск.

Россия заявила, что [турецкие]  войска были «там, где их не должно было быть», и были среди «террористов».

Инцидент поднял новые вопросы об устойчивости союза между Турцией и Россией для установления мира в Сирии.

Как черноморскому прибрежному государству, России, в соответствии с Конвенцией Монтрё о проливах 1936 года, разрешено проводить свои военные корабли через Босфор.

По  условиям  Конвенции, Турция может блокировать движение  российских военных кораблей только в том случае, если объявлена ​​война или если она ощущает неизбежную угрозу войны.

Интенсивное движение российских  кораблей в и из Сирии, известное как “Сирийский экспресс”, вызвало огромное любопытство в Стамбуле, где военные корабли проходят через сердце города на глазах у наблюдателей.



Turkish Hackers target Russian defence ministry website
Турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны России


Feb 29 2020

hackers

 Турецкие хакеры в пятницу ненадолго заменили содержание сайта Министерства обороны России текстом «Каждый турок рождается  солдатом», сообщает технический новостной сайт WebTekno .

Хакеры не выпустили отдельного заявления, но, как полагают, нападение является ответом на убийство более 30 турецких солдат в Идлибе 27 февраля российскими авиаударами.

С тех пор министерство удалило с веб-сайта несанкционированный контент, в том числе турецкий флаг, текст «Вооруженные силы Турции здесь» и видеоролик с гимном Турции.

Türk Hackerlar Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sitesini Hackledi

Türk hackerlar, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi.

статью прочитали: 42 человек

   
теги: Турция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 