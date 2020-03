архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.03.20 06:31 "CBC.ca", "Russia hasn't had any new coronavirus cases. Why is that?" Канада - 29 февраля 2020 г.

"Russia hasn't had any new coronavirus cases. Why is that?" Канада - 29 февраля 2020 г. В России нет новых случаев коронавируса. Почему так? В то время как Россия всячески рекламирует свою спорную политику борьбы с коронавирусом, другие ставят её под сомнение Chris Brown · CBC News · Posted: Feb 29, 2020 Видео Российские охранники, на фоне вызванной коронавирусом паники, патрулируют азиатские общины Российские казаки, группы военизированных охранников, патрулируют азиатские общины и, в попытке остановить распространение коронавируса, проверяют любого, кто выглядит как китаец. 2:03 В заснеженном российском городе Екатеринбурге, в сотнях километров от ближайшей международной границы, Игорь Горбунов, по его словам, делает все возможное, чтобы коронавирус не попал в крупнейшую страну мира. «Наденьте это, прежде чем войти внутрь, там могут быть китайцы», - говорит он семье,, перед тем, как вручить маски для лица маме и ее детям, направляющимся в продуктовый магазин. Россия предприняла некоторые из самых спорных в мире, многие даже сказали бы, дискриминационных, мер по борьбе с коронавирусом, включая политику, специально направленную на китайское сообщество. Среди них - патрулирование, подобное тому, которые проводит Горбунов, в основном - в китайских кварталах. «Ну, мы читаем прессу, и они пишут, что наибольшее распространение вирус получил среди азиатских народов», - говорит коллега Горбунова Геннадий Ковалов. «Опасность вполне реальна, поэтому мы начали патрулирование». Горбунов, который также называет себя «полковник Игорь», и Ковалов, который говорит, что он «генерал», являются казаками, современными потомками бывших защитников российских царей. Теперь они выполняют различные патриотические задачи, чтобы помочь защитить Родину, и борьба с коронавирусом стала их последней миссией. Казачьи патрули В Екатеринбурге есть большое китайское сообщество, состоящее из людей, которые приехали сюда, чтобы устроиться на работу в строительстве или розничной торговле, где заработная плата лучше, чем та, которую они получали бы на родине. Недавно, CBC News присоединились к Горбунову и Ковалову, (им по шестьдесят лет), которые, во главе команды молодых добровольцев, раздавали маски и предоставляли бесплатные медицинские консультации о том, как избежать заражения коронавирусом, в четвертом по величине городе России, .

Патруль раздает маски покупателям в екатеринбургском продуктовом магазине. (Alexei Sergeev/CBC) Маски и информация, которую они распространяют о вирусе, одобрены российскими органами здравоохранения. Святая вода, освященная православными священниками, и которая, как утверждают Горбунов и Ковалов, не даст людям заболеть, - нет. Хотя Россия является крупнейшей (по площади) страной в мире и граничит с большим количеством государств (14), чем любое другое государство в мире, органы здравоохранения здесь сообщают о поразительно небольшом числе случаев заражения вирусом COVID-19. В прошлом месяце, тесты двух китайских визитёров дали положительный результат, но позже выяснилось что они не являются носителями вируса. Еще три человека находятся на карантине в городе Казани после заражения вирусом на круизном лайнере «Diamond Princess». И кроме этого, а правительство официально заявляет об этом, в России нет случаев положительного (реального или предполагаемого) тестирования на коронавирус. «Множество превентивных мер» Время от времени, видео, размещаемые на российских сайтах социальных сетей, показывают, что людей задерживают и отправляют на медицинское обследование, иногда принудительно, но правительство никогда не подтверждало, что причиной этого был коронавирус. «Ну, очевидно, что наше правительство предпринимает надлежащие шаги, предпринимает множество превентивных мер», - сказал Горбунов. Добровольный патруль российских казаков обходит район Екатеринбурга, чтобы предостеречь от коронавируса. (Alexei Sergeev/CBC) Эти меры включают в себя недавнее закрытие большинства китайских сухопутных пограничных переходов с Россией, которое с тех пор было расширено до почти полного запрета на въезд в Россию всех китайцев, а не только тех, кто живет в эпицентре, в Ухане. Для тех, кому разрешен въезд, обычно в деловых целях, - 14 дней карантина. Мэр Москвы также санкционировал рейды на рабочие места, где работают китайские мигранты, и использование камер с технологией распознавания лиц для обеспечения соблюдения карантина. В пятницу город объявил, что 88 человек арестованы за нарушение порядка самоизоляции. Критика из Китая Водителей московских автобусов даже просили сообщать, когда пассажиры, выглядящие как китайцы, садятся в автобус. Китайское посольство в Москве выразило свое недовольство этими мерами, написав прямо в Кремль, что «особого мониторинга китайских граждан в общественном транспорте как в Москве не существует ни в одной [другой] стране мира, даже в Соединенных Штатах и ​​в странах Запада» Россия также закрыла свои границы для приезжих из других стран со значительным числом заболевших, в частности, для Ирана и Южной Кореи, и призвала своих граждан избегать посещения Италии. Тот факт, что России удалось избежать появления крупных очагов заболевания, наблюдаемых в настоящее время в Европе и у некоторых из соседей Китая, заставил некоторых наблюдателей задуматься о причинах этого - оправдывается ли неоднозначная стратегия России или же органы здравоохранения просто не говорят правду. «Трудно сказать, отражает ли [статистика] реальность», - написал Пол Хантер, профессор и исследователь медицины в Университете Восточной Англии в Соединенном Королевстве, в электронном письме CBC News. Президент России Владимир Путин проводит совещание по предотвращению распространения коронавируса в Москве в январе. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via Reuters) Но он также указал: «Я не вижу, какую политическую выгоду можно получить от лжи о ситуации сейчас. Если ситуация ухудшится и вы скроете информацию, то в итоге вы будете выглядеть намного хуже». Границы закрыты Всемирная организация здравоохранения выступила против такого закрытия границ, какое было предпринято Россией на раннем этапе, заявив, что, в лучшем случае, оно замедляет распространение вирусов, а в худшем, - создают ненужные экономические трудности, стигматизируют этнические группы и являются нарушением международного права. Российский министр финансов сообщил бизнес-сайту РБК, что пограничные ограничения с Китаем обходятся стране, за счет потерь в торговле, как минимум в 16 миллионов долларов США в день. Хантер сказал, что, по его мнению, Россия, вероятно, добивается большего успеха, чем многие другие страны, просто потому, что она не является популярным направлением для международных путешественников, которые могут нести вирус. «Я думаю, маловероятно, что это что-то кроме случайного шанса, связанного с гораздо меньшим количеством зарубежных поездок», - сказал Хантер. Российские СМИ рекламируют успех политики Однако по российскому государственному телевидению кремлевский подход воспринимается как успех государственной политики и победа России на международном уровне. «Эти жесткие меры, которые мы приняли в России, теперь оправданы», - заявил политолог Михаил Маркелов в российском ток-шоу «60 минут» . Женщина в маске на станции метро Библиотека имени Ленина в Москве 7 февраля (Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images) «Вначале мы много слышали о том, что нельзя ущемлять свободы, и это плохо. Что ж, теперь [некоторые] страны… готовы пожертвовать некоторыми своими свободами ради своей безопасности», - сказал он. , Однако другой участник дискуссии предупредил россиян о самоуверенности. «Нам нужно выиграть время, чтобы привести в порядок наши инфекционные больницы. У большинства из них нет ни тепла, ни надлежащей сантехники», - сказал Михаил Коньев. «Мы должны быть готовы к тому, когда вспышка случится в России, что, безусловно, произойдет». «Только первые дни» Эту мысль повторяет Бенджамин Коулинг, глава департамента эпидемиологии в Университете Гонконга, который изучает распространение коронавируса. Он сомневается, что Россия сможет изолировать себя долгое время, если глобальное распространение вируса продолжится. В электронном письме на CBC News Коулинг указал, что «вероятно, существует несколько невыявленных в настоящее время занесенных инфекций, некоторые из которых могли бы запустить локальные цепи передачи». По его словам, в Южной Корее и Италии образование кластеров таких инфекций заняло несколько недель. Но как только это произошло, число случаев заболеваний стало быстро расти. Когда речь заходит об уровне инфицирования в России, Коулинг сказал: «Я полагаю, это только первые дни».

Chris Brown , корреспондент московского бюро CBC