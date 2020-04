архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.04.20 04:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Time”,

"Spies Working From Home: How Coronavirus Is Impacting U.S. Intelligence Networks Across the World " США - 19 марта 2020 г. Шпионаж “на удалёнке” Как коронавирус влияет на работу раскинутых по всему миру разведывательных сетей США Эмблема ЦРУ на полу штаб-квартиры Управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Mark Wilson—Getty Images BY JOHN WALCOTT MARCH 19, 2020 Американские шпионы в столицах иностранных государств в последнее время сталкиваются с неожиданной дилеммой: как отменить первую конспиративную встречу с многообещающим новобранцем? Люди не покидают своих домов, поэтому обычно многолюдные магазины, бары, автобусы, парки и рестораны пусты, и больше нет мест, где можно встретиться, не вызывая подозрений. В то время как коронавирус наносит огромный урон людям во всем мире, которые теряют доходы, рабочие места и даже свои жизни из-за пандемии, он также создает новую неожиданную проблему для сотрудников разведывательных служб, разбросанных по всему миру, чья работа заключается в том, чтобы встречаться с агентами которых они вербуют или ведут, - как проводить эти встречи скрытно, не рискуя ни собственной свободой и жизнью, ни свободой и жизнью своих контактов и их семей. Пандемия замедлила также работу шпионских сетей противников Америки, поскольку они также переключили свое внимание на борьбу с вирусом, говорят официальные лица США. «Достаточно сложно поддерживать скрытность в многолюдном городе», но в заблокированном городе «еще труднее избежать привлечения к себе внимания на пустой улице» - сказал сотрудник разведки США, который говорил на условиях анонимности. «И вы не можете просто позвонить или послать текстовое сообщение» Некоторые методы хорошо знакомы читателям шпионских романов и всем, кто смотрел сериал «Американцы» - «закладки», когда флешки и другие материалы оставлены в заранее определенных местах; «передачи», когда люди на ходу обмениваются носителями информации; использование грима, париков, смена одежды и автомобилей - в последние годы были осложнены камерами наблюдения, системами распознавания лиц, искусственным интеллектом и другими развивающимися технологиями. Американские шпионы приняли на вооружение новые методы, которые они отказываются обсуждать, но теперь глобальная пандемия компрометирует и их и усугубляет проблему сбора разведданных. Правительство США вложило значительные средства в спутники-шпионы и другие технологии с беспрецедентными способностями фиксировать, видеть и слышать, собирать ежедневный поток информации, доступной из открытых источников на более чем 150 языках, сортировать факты и отделять факты от вымысла. говорит бывший старший офицер ЦРУ. Но технологии, несмотря на все свои возможности, «не в состоянии раскрыть то, что находится в сердцах и умах противников и стратегических конкурентов», говорит бывший сотрудник Агентства Дуглас Лондон. «Только человеческий интеллект обеспечивает понимание того, как информация была получена, и мотивацию агента поделиться ею». Ведение агентурной разведки - HUMINT, как это называется в бизнесе - требует выявления, оценки, вербовки и курирования иностранных агентов. Коронавирус затрудняет проведение этих операций. Например, в 2017 году ЦРУ было вынуждено вывезти (или «эксфильтровать» на шпионском жаргоне) из России давнего агента США, который был знаком с некоторыми взглядами президента Владимира Путина и который помог Управлению с «высокой степенью уверенности» прийти к заключению, что в 2016 году Путин стремился помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон. Отчасти из-за утраты этого актива нынешняя оценка американской разведки заключается лишь в том, что Россия, похоже, предпочитает Трампа - изменение, на которое администрация ухватилась, чтобы раскритиковать сообщения о том, что Россия стремится помочь переизбранию президента. В то время как самые сильные удары наносятся по переднему краю американского шпионажа, штаб-квартира ЦРУ и Офис директора национальной разведки (ODNI) в пригороде Вирджинии в Вашингтоне также не избежали воздействия пандемии, поскольку они, как и большая часть американцев, вынуждены работать “на удаленке”. По словам представителя ODNI, офис, который контролирует все 17 спецслужб США, «продолжает следить за пандемией COVID-19 и корректировать свою реакцию в соответствии с рекомендациями CDC и OPM. ODNI сокращает контакты с персоналом с помощью различных вариантов, в том числе смещенных смен, гибких графиков и практики социального дистанцирования. Эти действия осуществляются для поддержания безопасности, охраны и здоровья персонала ODNI при одновременном выполнении требований связанных с поставленными перед сотрудниками задачами». Сотрудники разведывательных служб многих ведомств заявили, что, несмотря на то, что они, в течение многих лет, предупреждали об опасности возможной пандемии гриппа, некоторые из этих ведомств были не готовы действовать в соответствии с правилами и рекомендациями. В конце прошлой недели, два сотрудника разведки и третий сотрудник, на условиях анонимности, сказали, что они слышали, что их ведомства рассматривают возможность перехода на работу в раздельные смены, чтобы сократить количество людей в офисе в данное время и назначить «необходимый персонал», который должен сообщать о работе в офисе, но никаких подробностей не было предоставлено. Шпионам, работающим на дому, по-прежнему необходимо защищать секретную информацию, особенно в связи с тем, что Китай, Россия, Иран, Северная Корея и другие улучшают свои навыки взлома. Некоторые разговоры могут осуществляться с помощью шифрующих сотовых телефонов, которые пользователи хранят при себе, но секретная сеть, используемая Государственным департаментом и Министерством обороны и другими для обмена информацией, называемая SIPRNet, (Secret Internet Protocol Router Network), не предназначена, что неудивительно, для домашнего использования. Более того, она может обрабатывать только информацию классифицируемую как “Секретная” и ниже, то есть ту которая сегодня является рядовой или общедоступной, а новые установки могут стоить до 25 000 долларов за единицу, говорят чиновники и оборонные подрядчики. Объединенная всемирная интеллектуальная коммуникационная система, или JWICS, может обрабатывать сверхсекретные данные. Новые установки этой системы стоят примерно 70 000 долларов, говорят те же источники. Поскольку высшие должностные лица приходят и уходят с политической сцены, а высокопоставленные профессиональные дипломаты, шпионы, агенты ФБР и военные, как правило, перемещаются по всему миру или стране, оборудовать их дома с помощью JWICS не имеет смысла. Наиболее важные секреты правительства, которые классифицируются как «Совершенно секретно» и затем обозначаются как «секретная информация с особым режимом хранения» (Sensitive Compartmented Information - TS/SCI), должны обсуждаться только в специальных комнатах, разбросанных по более чем двум дюжинам правительственных учреждений, офисным зданиям конгресса, военным базам и посольствам. Чиновники должны собираться в них несмотря на пандемию. «Полагаю, это можно назвать ироничным», - сказал на этой неделе третий американский чиновник, пожав плечами. «Но учреждения, которые отвечают за подготовку страны к возможным угрозам, были плохо подготовлены к этому». статью прочитали: 120 человек Комментарии