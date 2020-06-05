COVID-диссиденты Санкт-Петербурга

Подпольные бары, спортивные залы и парикмахерские нарушают жесткие правила карантина

В связи с незначительностью финансовой поддержки со стороны государства во время карантина, россияне бросают вызов блокировке COVID-19 и подпольно открывают свои предприятия

Крис Браун · CBC News ·Опубликовано: 30 мая 2020 года

Владелец бара в Санкт-Петербурге Сидни Фишер говорит, что российское правительство мало заинтересовано в том, чтобы помочь владельцам малого бизнеса пережить кризис COVID-19. (Алексей Сергеев / CBC)

В пустынной ночи Санкт-Петербурга, несколько раздельных стуков в дверь обычного дома переносят вас в нелегальный мир, который, похоже, имеет больше общего с Чикаго 1920-х годов, чем с современной Россией.

Внутри находится бар Apotheke, где бармены в твидовых кепках смешивают напитки в коктейльных шейкерах на фоне темных панельных стен и мягкой джазовой музыки.

Это похоже на сцену из времен “Сухого закона” в США - но настоящее преступление здесь - нарушение строгой двухмесячной блокировки COVID-19 в России.

Ожидается, что некоторые ограничения на пандемию будут сняты в понедельник, но команда CBC News обнаружила процветающую субкультуру баров, спортивных залов и других сервисов, которые подпольно работают в течение этих месяцев.

Несколько владельцев баров сообщили CBC News, что если они выполнят указания государства и закроются до дальнейшего уведомления, то они потеряют своих клиентов из-за того, что другие бары останутся открытыми. (Алексей Сергеев / CBC)

«У нас сейчас нет клиентов, у нас есть только «друзья», - говорит владелец бара Сидни Фишер. Это различие предназначено для документирования того факта, что его коммерческое учреждение должно быть закрыто и никому не подавать спиртное.

Но, без реальной поддержки со стороны российского правительства во время наложенного карантина, говорит он, - и он сам и другие владельцы бизнесов были вынуждены нарушать правила.

«Здесь, в России, совершенно очевидно, что они не собираются поддерживать малый бизнес. Они не заинтересованы в этом», - сказал он.

В конце марта российское правительство установило радикальную блокировку, чтобы попытаться остановить распространение коронавируса, требуя закрыть все, кроме основных предприятий в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва, до дальнейшего уведомления.

В столице жителям даже нужен специальный пропуск, чтобы выйти и купить продукты.

Усталость от блокировки

По словам мэра Москвы, с понедельника будет снята блокировка, и больше предприятий - хотя и не баров - будет разрешено вновь открыть. Но ущерб экономике России был нанесен разрушительный.

Бар Apotheke в Санкт-Петербурге кажется чем-то перенесенным прямо из времен “Сухого закона” в США. В современную эпоху он бросает вызов правительству, оставаясь открытым, несмотря на строгие запреты. (Алексей Сергеев / CBC)

Официальный уровень безработицы уже вырос на 30 процентов. Главный ревизор Кремля предположил, что до восьми миллионов россиян могут вскоре остаться без работы в стране, где уровень безработицы был почти рекордно низким.

Анемичная государственная поддержка усугубила финансовую боль для россиян, потерявших средства к существованию - примерно 200 канадских долларов в месяц для безработных, несмотря на тот факт, что Кремль имеет фонд "дождливых дней" в несколько сотен миллиардов долларов.

Предполагается, что правительство собирается использовать эти деньги для крупномасштабных проектов "национального строительства" после пандемии.

Вирус страха?

Еще один петербургский бар - Depeche Mode также был забит людьми в последние выходные.

Не было никакого физического дистанцирования и не было масок на лицах или флаконов с дезинфицирующим средством для рук.

Владелец бара Depeche Mode Даня Липовецкий - один из тех кто не стал закрывать своё заведение. Он сказал, что для некоторых людей легче собраться вместе и забыть о неизбежных рисках. «Просто лучше быть здесь», - сказал он. (Алексей Сергеев / CBC)

«Страх [вируса] находится где-то на заднем плане», - говорит владелец бара Даня Липовецкий. «Людям легче прийти сюда в этот подземный бар, чтобы поболтать и забыть страх, что мы все умрем.

«Даже я приезжаю сюда, хотя я полностью нахожусь в зоне риска из-за астмы», - сказал он. «Мне страшно, но к черту это. Просто лучше быть здесь».

Уверенность в себе

Русские известны своей самостоятельностью, особенно когда дело доходит до обхода правительственных норм и правил. На протяжении десятилетий в условиях коммунизма процветающий черный рынок давал советским гражданам доступ к западной одежде и товарам народного потребления, которые были официально запрещены.

Клиент Depeche Mode Егор Барбинкин предположил, что тот же самый менталитет сейчас важен для обхода блокировки COVID-19.

«У нас есть эта оппозиционность власти, и у нас есть специальный термин для этих людей - это типа «COVID-диссидентство», - сказал он.

«Незаконные законы, которые они нам навязывают, неправомерны, поэтому оппозиция растет день ото дня».

Невозможно узнать, насколько распространена такая подпольная деятельность. Но за один выходной российская команда CBC Moscow посетила пять заведений - три бара и тренажерный зал в Санкт-Петербурге, а также парикмахерскую в Москве.

Максимальный штраф за нарушение карантина составляет около 10 000 долларов США, плюс потеря лицензии на ведение бизнеса. Штраф удваивается, если кто-то умирает в результате посещения такого заведения.

В сообщении, опубликованном в середине мая в деловой газете «Взгляд», говорилось, что во время пандемии полиция Санкт-Петербурга была вынуждена неоднократно закрывать некоторые предприятия-нарушители, хотя владельцы всех заведений, с которыми общались CBC News, говорили, что до сих пор полиция не посещала их.

Может быть это происходит потому, что таких незаконно функционирующих предприятий слишком много и полиция не может их отследить, или потому что власти решили закрыть глаза.

«Я понимаю риск. Я определенно боюсь их прихода», - сказал Сидни Фишер из Apotheke.

Индекс самоизоляции

Предприятия, бросающие вызов блокированию, явно являются исключениями. Несмотря на финансовые проблемы и неудобства, россияне в целом придерживались ограничений, введенных из-за коронавируса.

Российский технологический гигант Яндекс запустил так называемый индекс «самоизоляции», чтобы оценить, насколько хорошо люди подчиняются. Индекс использует приложения Яндекса на смартфонах людей, чтобы отслеживать их движение по столице и сравнивать активность изо дня в день.

Яндекс утверждает, что карантин достиг пика в конце апреля и с тех пор постоянно уменьшался, поскольку наступила усталость и Кремль быстро предпринял попытки вернуть некоторые сектора экономики к работе.

Один клиент в баре в Санкт-Петербурге, в котором уже давно процветает подпольная культура и искусство, сказал, что оставаться открытым во время пандемии - это форма противодействия власти. Он называет это «COVID диссидентством». (Алексей Сергеев / CBC)

Другой подпольный бизнес, который посетила команда CBC News в Санкт-Петербурге - клуб боевых искусств .

У тренера по боксу Алекса Додонова тренировалось около дюжины человек, одни отрабатывали удары и другие проводили спарринг-бои, опять же, без каких-либо масок или физического дистанцирования.

«Они говорят мне не работать. Я говорю им, что работаю», - сказал он.

«Мне нужно кормить семью. У меня две дочери. Где мне взять деньги, когда никто не помогает?»

В России официально зарегистрировано более 360 000 случаев заболевания COVID-19 и заболеваемость одна из самых высоких в мире - примерно 9 000 новых случаев в день в течение последних 10 дней.

Это улучшение от 10 000 до 11 000 новых случаев в день, зарегистрированных в стране на пике пандемии.

Также вирус нанес особенно тяжелый урон системе здравоохранения страны: независимые СМИ сообщают, что в одном только Санкт-Петербурге могло быть заражено до 3000 врачей и медиков.

Некоторые спортивные залы и военные клубы были среди предприятий, нарушающих российскую блокировку COVID-19. «Мне нужно прокормить семью ... Где я должен брать деньги?» один владелец сказал CBC News. (Алексей Сергеев / CBC)

На вопрос о рисках для здоровья, которые возникают при открытии спортзала и о том, что занятия могут ускорить распространение вируса, Додонов возражает.

«Во-первых, они [клиенты] укрепляют свой иммунитет», - сказал он.

«Если он крепко стоит на ногах, он будет более уверенным в жизни. И что дает нам уверенность? Психологическую силу для нашего тела, чтобы мы не заболели».

ОБ АВТОРЕ

Крис Браун

Московский корреспондент

Крис Браун - иностранный корреспондент из московского бюро CBC. Ранее работал репортером CBC News на радио, телевидении и в Интернете, Крис увлекался замечательными историями и путешествовал по всей Канаде и всему миру, чтобы найти их.

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