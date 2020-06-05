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дата публикации 05.06.20 05:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

"Трамп, с его беспорядками, отнял у нас сразу все"

Let's Clear Up a Few Things About Facebook's Partners - About Facebook

Александр Морозов

Yesterday at 4:12 PM · 

Трамп с его беспорядками отнял у нас сразу все: во-первых, он забрал "воображаемый русский майдан". Какие же теперь беспорядки в России, когда вон что в Америке творится?! чем же мы теперь мир удивим. Мы же рассчитывали, что однажды явим миру "русский бунт бессмысленный и беспощадный", но Трамп нас опередил и Трюдо уже сказал: "мы в Канаде смотрим с ужасом и страхом". Второй раз он такого уже не скажет. Теперь мы со своими воображаемыми "горелыми покрышками" отъехали на обочину истории. Во-вторых, он отнял "центр заботы". Теперь гражданские организации всего мира должны будут сосредоточить свои программы на ликвидации последствий тех проблем, которые обозначились в этом бунте. И мы со своей борьбой с путинизмом отъезжаем с 13-го места в мировой повестке дня на 29-е. В третьих, Трамп нанес большой силы когнитивный удар по умам оппозиционной среды. Она распадается. Люди тут уже нервно пишут: надо банить друг друга. Потому что как выяснилось, одни русские революционеры некритически относят себя с белому республиканскому большинству, а другие так же некритически - к "постколониальной дискурсивной традиции американских университетов". Тут стало сразу "не до путина", потому что Трамп нам открыл дверь в мир "больших цивилизационных проблем".

Обама просто гадил в подъездах жилых домов, в лифтах. А Трамп - лишает буквально всего: нет ни подъездов, ни лифтов.



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