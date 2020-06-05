Sina Military (Китай): боевой лазер РФ сбил израильский беспилотник в Сирии

04.06 MIGnews.com

Портал Sina Military сообщил, что Россия провела тест своего нового лазерного комплекса "Пересвет" в Сирии.

Согласно опубликованной информации, Россия при помощи нового вооружения сбила израильский беспилотник в конце мая на юго-западе Сирии.

"Лучевое оружие, похоже, стало главным клише в научной фантастике. Однако недавно появились новости о том, что российское оружие с пучковым излучением сбило израильский беспилотник. 27 мая израильские военные самолеты внезапно нанесли удар по Голанским высотам в юго-западной Сирии, и сирийский солдат, к сожалению, был убит. Оказалось, что в тот же день израильская авиация отправилась на сирийскую границу для разведки. Сирийская армия боялась последующих израильских воздушных ударов и запускала зенитные ракеты для подготовки к сбиванию самолета. В результате выяснилось, что камера беспилотника, присланного израильскими военными в тот день, не показала признаков ракет и пусков зенитных орудий. Беспилотник без предупреждения был сбит над сирийской территорией. Израильская сторона заподозрила использование российского оружия с пучковыми частицами", - сообщает издание Sina Military.

статью прочитали: 39 человек