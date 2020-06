архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.06.20 06:09

"DoD Bans Use of Russian-Sourced Energy at U.S. Military Bases in Europe " Глобальная сеть - 04 июня 2020 г. Министерство обороны США запрещает использование российской энергии на американских военных базах в Европе В попытке ограничить потенциальные риски, связанные с зависимостью от Российской Федерации в области энергетики, министерство обороны США выпустило “классификационное изменение” [правил], которое запрещает подрядчикам использовать любые российские источники энергии для питания определенных военных объектов в Европе. By Marques O. Peterson, Nancy A. Fischer, Dinesh Dharmadasa, Sahar J. Hafeez Подрядчики больше не могут поставлять какую-либо энергию, полученную из Российской Федерации, определенным военным объектам.

29 мая 2020 года Министерство обороны (DoD) выпустило классификационное изменение (то есть извещение организациям об изменениях правил приобретения), которое запрещает подрядчикам использовать энергию, полученную из Российской Федерации, для питания военных объектов в Европе. Военные объекты, на которые распространяется запрет, - это те, которые министерство обороны определило в качестве основных действующих баз. Запрет распространяется на энергию, предоставляемую подрядчиками, в любой форме и для любых целей, включая отопление, охлаждение и электричество. Несмотря на то, что запрет вступил в силу немедленно, он, по-видимому, не применяется к существующим контрактам, поскольку классификационное изменение предписывает сотрудникам не заключать контракты с подрядчиками , которые используют российские источники энергии. Классификационное изменение реализует раздел 2821 Закона о национальной обороне (NDAA) на 2020 финансовый год (FY). Классификационное изменение вводит два новых пункта (положения) в Приложение к Федеральному постановлению о закупках (DFARS). Первый пункт, DFARS 252.225-7970, формулирует запрет на энергию, полученную из Российской Федерации, и требует, чтобы подрядчики перенаправили этот пункт на свои субподряды. Второй пункт, DFARS 252.225-7971, требует, чтобы подрядчики подтвердили, что они не будут использовать какую-либо российскую энергию для исполнения какого-либо контракта, включая субподряды и другие договорные инструменты, для которых требуется энергия для соответствующих военных объектов. Министерство обороны может отказаться от запрета, если оно документально подтвердит комитету по обороне Конгресса, что (1) отказ необходим для обеспечения адекватного снабжения поставляемой энергией, и (2) что должностное лицо сбалансировало требования национальной безопасности с потенциальным риском, связанным с зависимостью от Российской Федерации в отношении поставляемой энергии. NDAA на 2020 финансовый год - не первый случай, когда Конгресс потребовал от Министерства обороны уменьшить свою зависимость от энергоносителей из России. Раздел 2880 NDAA на 2018 финансовый год требовал, чтобы министр обороны «принял, насколько это практически возможно, соответствующие меры, чтобы уменьшить зависимость всех военных объектов Соединенных Штатов в Европе от источников энергии из России». В письме к тогдашнему секретарю Джеймсу Мэттису несколько сенаторов подчеркнули важность обеспечения того, чтобы «военные операции были изолированы от любых возможных манипуляций со стороны России или нарушения энергоснабжения». Подрядчики, работающие на закрытых военных объектах, должны немедленно принять все меры к выполнению данного нового требования. Учитывая требование сертификации, важно, чтобы подрядчики тщательно оценивали соответствие этому новому требованию и другим недавним правилам Минобороны, включая ограничение правительства США на приобретение телекоммуникационного оборудования у определенных китайских компаний.