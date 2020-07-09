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скаут: Игорь Львович;
   
 

Китайская компания завершила проходку нового перегонного тоннеля московского метро

Москва, 7 июля /Синьхуа/ -- Китайская компания CRCC /China Railway Construction Corporation/ завершила проходку нового перегонного тоннеля московского метро на Коммунарской линии.

Как сообщается, компания ведет строительство одного из участков на Коммунарской линии. Проект включает в себя строение станций "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", а также сооружение соответствующих трех перегонов.

Директор проекта CRCC по строительству участка московского метро Лю Сяолэй сказал, что сегодня компания успешно завершила проходку правого перегонного тоннеля длиной 826 м от станции "Славянский мир" до станции "Улица Генерала Тюленева", проходка левого тоннеля данного перегона планируется на следующую неделю.

CRCC -- одна из крупнейших в мире строительных компаний. В России CRCC зарекомендовала себя как крупный подрядчик строительства московского метро. Китайские специалисты ведут работы на юго-западном и восточном участках Большой кольцевой линии московской подземки, а также на одном из участков Коммунарской линии.



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