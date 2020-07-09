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скаут: Игорь Львович;
   
 

Из Канады пишут....

Канадская служба разведки предлагает работу русскоговорящим гражданам

Фото: flickr.com На фото: Кандидат должен хорошо знать не только иностранный, но и французский или английский язык

Как передает издание Narcity, служба безопасности и разведки Канады (CSIS) ищет новых сотрудников, которые знают один из пяти языков.

CSIS требуются аналитики, хорошо знающие какой-либо из следующих языков: арабский, фарси, русский, панджаби или мандаринское наречие.

Аналитик должен читать или слушать информацию на иностранных языках, переводить ее и писать отчеты о ценности полученной информации.

От кандидатов требуется не только мотивация и инициативность, но и осмотрительность.

Для того, чтобы подать заявку, необходима степень бакалавра и как минимум два года работы с документами, источниками и отчетами.

Отобранные кандидаты должны будут пройти тест, который проверит их знание иностранного языка, а также французского или английского.

Даже о подаче заявки нельзя сообщать никому, кроме близких родственников.

Аналитик, знающий иностранные языки, будет получать от $69,350 до $84,360.


Компания из Канады будет осваивать на Чукотке новое месторождение золота

08.07.2020 Изображение Steve Bidmead с сайта Pixabay

Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа, на своей странице в Instagram 7 июля с.г. оповестил жителей округа о том, что новое золотоносное месторождение на Чукотке будет осваивать канадская компания Kinross Gold.

Губернатор в том же сообщении обрадовал ещё одной хорошей новостью, а именно: Kinrossrussia продолжит работу и будет осваивать на Чукотке новое месторождение Кайэнмываам.

Kinross Gold успешно действует в северном регионе уже около 15 лет, и по мнению чукотского губернатора, является наглядной демонстрацией того, как успешна социально ответственная компания, которая уделяет должное внимание проблемам защиты окружающей среды и с уважением относится к традициям коренных народов Севера. Губернатор выразил своё удовлетворение продолжением сотрудничества.

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